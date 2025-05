El Gobierno de Canarias indaga las causas de los cortes de luz en cadena en La Palma

La Palma sufrió cinco cortes de suministro eléctrico entre el 1 y 14 de mayo que afectaron a más de 30.000 habitantes. Una serie de fallos puntuales en poco menos de 15 días sin precedentes en las Islas. El más grave de estos incidentes tuvo lugar el 8 de mayo cuando una avería en la subestación ubicada en la central térmica de Los Guinchos, en Breña Alta, dejó durante casi dos horas a un tercio de la población insular sin luz. Ante esta situación, la consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, liderada por Mariano Hernández Zapata, ha abierto una investigación para esclarecer los motivos y no descarta aplicar sanciones de confirmar responsabilidades. Sin embargo, el consejero de Energía del Cabildo de La Palma, Fernando González, acusa al Gobierno de Canarias de «ocultar información y enterarse a través de los medios de comunicación de las decisiones adoptadas».

«No tenemos competencias en materia de energía pero no se han comunicado con los responsables insulares para decirnos cómo va a ser la auditoría, qué medidas podrían adoptar o cuál es el seguimiento», afirma González, que, además, expresa estar «cansado y agotado de que las compañías eléctricas se echen la pelota unas a otras cada vez que pasa algún problema eléctrico en la isla». «En muchos casos nos enteramos a través de los titulares, y si no reclamo la información, no la comunican. Pedimos transparencia al Gobierno canario», critica.

Trabajando sobre el terreno

Mientras tanto, Zapata alega que Red Eléctrica y Endesa, empresas responsables de la generación y producción de energía en la Isla, disponen de diez días para presentar informes explicativos y recuerda que «estamos [el área que gestiona] donde nos corresponde estar: pidiendo explicaciones, inspeccionando y exigiendo responsabilidades». Además, recuerda que el director general de Energía, Alberto Hernández, está trabajando «sobre el terreno» en la Isla.

Las causas de estos cortes, detalla el consejero, están «en problemas de redistribución, incidencias en subestaciones o fallos puntuales en la generación» y niega la existencia de un déficit estructural de generación energética en la Isla. «El problema de La Palma es la antigüedad y la obsolescencia que tienen las instalaciones», asegura.

Movimientos de tierra

Por su parte, Endesa afirma haber iniciado una investigación para conocer qué ha ocurrido en una situación «que nunca antes había sucedido en ninguna isla». Eso sí, confirman que las dos averías en la madrugada del 12 de mayo, fue debido a «los continuos movimientos de tierra que empresas ajenas a la compañía eléctrica están ejecutando en la zona conocida como el antiguo aeropuerto de Breña Alta, cercana a la estación eléctrica». Los incidentes, según Endesa, no guardan relación en sí y la compañía eléctrica se excusa en que la incidencia de la central térmica de Los Guinchos, la más grave y la que más tiempo tardó en restaurarse, «depende de otro operador no relacionado con Endesa».

El 90% de la energía en La Palma proviene de esa central térmica que se puso en funcionamiento en 1972 y genera 108,5 megavatios a través del fuel y el gasóleo. La implantación de las energías renovables es limitada. Según los últimos datos publicados, en 2022 solo un 6,6% de la electricidad provino de los parques eólicos y el 2,3% de instalaciones fotovoltaicas.