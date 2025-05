El personal laboral de la Comunidad Autónoma se pone en pie de guerra

Las asambleas del personal laboral de la Comunidad Autónoma celebradas el miércoles y ayer en Tenerife y Gran Canaria decidieron convocar movilizaciones ante la inacción y el «ninguneo» de Función Pública para cumplir con las reivindicaciones de los más de 7.000 empleados laborales que trabajan para la Administración General. El comité intercentros, órgano donde están representados los sindicatos, ha sido autorizado por los trabajadores a convocar concentraciones, manifestaciones, ruedas de prensa y actos reivindicativos en los puestos de trabajo para evidenciar el malestar de la plantilla ante la gestión de la Consejería de Administraciones Públicas y la Dirección General de Función Pública.

Después de dos años de legislatura el comité advierte que «no se ha avanzado en un plan de ordenación del personal laboral» ya que pese a que la Consejería asegura que tiene un plan «no es verdad, no tienen nada», afirma el presidente del comité, Manuel González. En este sentido, Función Pública ha convocado a las organizaciones sindicales a una mesa negociadora en la segunda quincena de mayo «sin concretar objetivos para un plan de ordenación, ellos dijeron que tenían una propuesta pero no tienen nada y vamos a partir de cero pese a que hace dos años los sindicatos les trasladamos una propuesta y no han hecho caso hasta ahora», critica el también secretario general de Sepca.

A la crónica falta de personal, que sigue aumentando por el elevado número de jubilaciones que se están produciendo, se añaden cuestiones como la carrera profesional, la promoción interna, la jubilación parcial y la reducción de la temporalidad, que sigue estando por encima del 8% pese al proceso de estabilización que aún no ha finalizado.

A la asamblea celebrada en la capital grancanaria asistieron unos 200 trabajadores y a la del miércoles en Tenerife más de un centenar. En ambas hubo conexiones con las islas no capitalinas, que también respaldan las movilizaciones. «Estamos ante una convocatoria regional y todas las islas se han sumado, hay propuestas de paros parciales o de poner en los puestos vacíos que están así por jubilaciones que no se cubren, la ciudadanía tiene que saberlo porque incluso faltan jefes de servicio en departamentos clave como Vivienda o Infancia y Familia», explica González.

La huelga es el último recurso pero no está descartada si las negociaciones con Función Pública no cumplen con las expectativas. Los dirigentes sindicales barajan una manifestación antes del verano, posiblemente en junio, con el fin de dar un toque de atención al Gobierno con vistas al otoño. «Llevamos años sin que nos atiendan, pese a nuestras propuestas partimos de cero y el presidente del Gobierno tampoco nos recibe, las cosas no pueden seguir así», advierte Manuel González.