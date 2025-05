Javier Rupérez, presidente de Denaria: «El euro digital no aporta nada, lo que quiere el BCE es un sistema de control»

Después de una dilatada trayectoria, Javier Rupérez lucha porque no desaparezca el dinero en efectivo. Estuvo en Gran Canaria invitado por el Foro Canarias

¿Ve en riesgo la disponibilidad del dinero en efectivo ante la aceleración del euro digital?

Creamos hace cuatro años la plataforma Denaria dedicada a la defensa y a la protección del uso del efectivo en la vida económica. Responde a las demandas de aquellos sectores empresariales que fabrican, transportan y garantizan la seguridad del efectivo. Y también de todos aquellos sectores ciudadanos que necesitan efectivo: personas mayores, personas con discapacidad o personas que viven en zonas aisladas. En estos cuatro años lo que hemos procurado hacer es, por una parte, explicar porqué el efectivo es una parte central del funcionamiento económico, es complicado comprender cómo funciona esta economía si no hay una referencia táctil y monetaria. Una de las cosas que hacemos todos los años es una encuesta para saber exactamente cómo está el uso del efectivo. El resultado es que hay un 60% de españoles que utilizan diariamente el efectivo y hay un 70% que, incluso no utilizando el efectivo, creen y quieren que exista el efectivo en la vida económica. En estos últimos tiempos hemos contemplado con horror pero, al mismo tiempo, también dándonos la razón, la importancia del efectivo cuando existen catástrofes como la que hemos visto hace dos semanas con el apagón.

En Canarias no hubo apagón eléctrico pero sí interrupción de las telecomunicaciones casi absoluta durante horas.

Una situación como esta demuestra hasta qué punto el efectivo es un elemento de supervivencia física y también de comunicación. Vivo en Madrid y nunca en mi vida he visto una sensación parecida de estar absolutamente aislado.

Pero cada vez hay menos oficinas bancarias y los pueblos se están quedando sin cajeros ¿Qué alternativas se pueden ofrecer?

Estamos trabajando en varias líneas para que eso no suceda. A los bancos les recordamos que, aunque son instituciones privadas, cumplen un servicio público por lo que, consiguientemente, deben tenerlo en cuenta. Las instituciones públicas tienen también la obligación de facilitar el efectivo, por ejemplo en los pueblos en donde ya no existen cajeros estamos intentando conseguir que Correos sea también un elemento de acceso al efectivo, así como las organizaciones farmacéuticas. Es verdad que se han reducido las sucursales bancarias y los cajeros, pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el efectivo. Después del apagón se supo que se incrementó un 38% la disposición de dinero y aumentó la utilización de los cajeros.

«Lo que pasó con el apagón demuestra que tener dinero en metálico es cuestión de supervivencia»

¿Qué se está haciendo a nivel europeo? ¿La implantación del euro digital por el BCE puede perjudicar más que beneficiar?

Este es un problema que no solo nos afecta a nosotros sino también a la UE y recordemos que Úrsula von der Leyen cuando presentó el kit de supervivencia uno de sus elementos es precisamente el tener dinero en efectivo ¿Qué sentido tiene? Pues que en estos momentos están volviendo tiempos inciertos porque la posibilidad de un enfrentamiento bélico no está descartado del todo como estamos viendo en Ucrania. Si se produce un escenario así es importante que los ciudadanos tengan la disposición del efectivo para sobrevivir. Lo que está claro es que si en Ucrania ganan los rusos vamos a contemplar una posible generalización del sistema bélico. En relación con el euro digital en Denaria nos preguntamos todos los días qué es lo que añadiría el euro digital a lo que ya tenemos. Tampoco parece que aporte algo radicalmente nuevo a no ser que nos digan que lo que quiere el Banco Central Europeo es introducir un sistema de control sobre los comportamientos económicos de los ciudadanos europeos.

¿Y qué propuestas tienen en relación con el kit de supervivencia?

Estamos colaborando con los responsables europeos para presentar una propuesta de cuál sería la cantidad de dinero en efectivo que convendría que los ciudadanos tuvieran en su casa en el caso de que ocurriera alguna situación catastrófica. Creemos que la cantidad semanal adecuada por persona sería 200 euros como cantidad mínima para cubrir las necesidades básicas.

¿Cómo se puede frenar la tendencia a suprimir el efectivo por los sistemas digitales?

Para facilitar el cumplimiento de la ley Denaria dispone de una caja de denuncias que lleva funcionando hace unos seis meses con la posibilidad gratuita de que todos aquellos a los que se les ha negado la utilización del efectivo nos lo digan, con la seguridad de que no se le dará la publicidad. Tenemos una media de 300 denuncias mensuales tanto del sector público como del privado. La idea de que el efectivo está en trance de desaparición creo que no es el caso. No porque estemos jugando a la profecía, sino porque nos parece que el efectivo es un elemento importante del funcionamiento de la economía de mercado.

Usted fue embajador en Estados Unidos ¿Cree que la gestión de Trump puede afectar a la economía mundial?

Trump ha tomado una medida que no creo que nos afecte que es la supresión de las monedas de céntimo. En Estados Unidos en este momento el dólar físico tiene mucha más circulación que el euro digital. Si comparamos los comportamientos de los europeos frente a los americanos nos daremos cuenta de que aquí hay mucha más utilización digital que en los Estados Unidos. Analizando los comportamientos de unos y otros, las necesidades de unos y otros y las circunstancias por las que estamos atravesando parece claro que el dinero físico tiene una importante capacidad de supervivencia.

Pero las nuevas generaciones de jóvenes están más acostumbradas a la utilización del móvil y el dinero digital ¿no?

Si el 60% de la población española sigue utilizando el dinero en efectivo significa que es importante saber que lo que tenemos en nuestras manos y que tocamos responde a una necesidad. Creo que imaginar un mundo sometido únicamente a planteamientos digitales nos podría conducir a situaciones catastróficas como ya estamos comenzando a ver. Lo que pasó el otro día con el apagón no lo había vivido en mi vida porque llegó un momento en que estábamos absolutamente incomunicados, eso da idea de lo que podría pasar si solo utilizamos la tecnología digital.