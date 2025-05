Candelaria Delgado reta al PSOE a "hacer una auditoría" sobre su gestión en Dependencia

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se ha rebelado contra la "operación de acoso y derribo" propiciada por el PSOE contra su gestión en el área de Dependencia y este martes retó al principal partido de la oposición a que "nos hagan una auditoría".

"Nuestros datos están contrastados, hay un informe que demuestra con pruebas documentales que nuestra gestión es superior a la de la legislatura anterior, con el 'pacto de las flores', y no voy a permitir que se acuse a ningún empleado de esta consejería de cometer un delito", afirmó.

Estas pruebas a las que se refirió Delgado se basan en un informe interno de la Dirección General de Dependencia del Gobierno regional, publicado por este periódico, que desvela que en el periodo 2020-2023 se detectaron más de 6.500 solicitudes de valoración sin registrar en el sistema; 2.840 expedientes de revisión de grado y recursos de alzada pendientes de tramitación y 16.104 expedientes con errores sin resolver.

Falta de respeto

"Si no se graba la solicitud, el dependiente no entra en el sistema y no existe y de esta manera se rebaja la lista de espera, así como el número de valoraciones de grado o el Programa Individual de Atención (PIA). Nosotros sí decidimos grabar todas, aunque eso conllevara que la lista de espera aumentara, porque no queremos disfrazar ni enmascarar las estadísticas", afirmó por su parte la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

Ramírez, al igual que la consejera, aseguró que las críticas de la oposición "suponen una falta de respeto a los profesionales, que son los que hacen el trabajo y ponen toda la carne en el asadero, y no hacia mí como directora general".

Delgado, arropada por todo su equipo de la Consejería de Bienestar Social, quiso desmontar y volver en contra del PSOE las acusaciones de "estafa" que hace unas semanas hicieron las diputadas y dirigentes socialistas Nira Fierro y Elena Máñez tras reconocer el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) confirmara que el Gobierno regional envió al sistema nacional propuestas PIA como si fueran resoluciones definitivas.

Al respecto, insistió en que como ya explicó el presidente Fernando Clavijo en la última sesión parlamentaria de control ese "error" no afectó a las arcas públicas y fue debido a que se enviaron los datos de manera duplicada y en cuanto se detectó se pusieron en marcha las medidas correctoras, por lo que "no es de recibo decir que fue una estafa o hecho a mala fe porque nadie va a perder su prestación".

Meter miedo

"No vamos a hacer política con la situación de las personas dependientes ni a permitir que a base de mentir se juegue a meter miedo a la ciudadanía, por lo que vamos a explicar la situación que nos encontramos a la llegada a la Consejería, que hemos revertido y estamos poniendo los cimientos de un nuevo sistema de Dependencia, cambiando todas las estructuras para que no quepa la posibilidad de una vuelta atrás a las antiguas formas de atender esta situación", insistió la consejera.

Por ello, Delgado confirmó que en estos 20 meses desde que el 'pacto de las flores' dejó el Ejecutivo regional se han llevado a cabo 4.300 revisiones de grado y otras tantas de PIA que quedaron paralizadas en la legislatura anterior y se han contratado 30 nuevos efectivos para reducir los tiempos de espera.

A ello, se une el nuevo decreto que "unifica la valoración de grado y de PIA en un solo paso" para reducir aún más los tiempos de espera y lograr que, como dice la ley, sea solo de seis meses frente a los actuales 537 días. Aún así, recordó que el anterior equipo tardaba 957 días: "Obviamente no queremos sacar pecho con los datos porque aunque mejoremos mucho, siempre será poco para quienes están a la espera de una ayuda, pero puedo asegurar que todo nuestro foco está puesto en poner a la ciudadanía en el centro y sentar las bases que permitan una mejora muy evidente al final de esta legislatura".