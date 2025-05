El afán por esquivar la Ley de Vivienda aumenta un 20% el alquiler temporal

La oferta de alquiler de temporada sube de manera vertiginosa en el Archipiélago. Este tipo de arrendamientos –que no deberían convertirse en vivienda habitual, sino cubrir una necesidad de residencia puntual– se han incrementado casi un 20% en el último año. ¿El motivo? Muchos propietarios tratan de esquivar las limitaciones impuestas por la nueva Ley de Vivienda pasándose a esta modalidad, que no se rige por esta normativa. Una tendencia al alza que también se está experimentando a nivel nacional. En el primer trimestre de este año, este tipo de alquileres alcanzó el 14% del total del mercado en toda España y su presencia no ha parado de subir, mientras el stock de arrendamientos permanente cada vez es más limitado.

De acuerdo con los datos del portal inmobiliario especializado Idealista, en las dos capitales de provincia canarias la oferta de este tipo de alquileres ha crecido, pero el escenario es diferente en cada una de ellas. En Las Palmas de Gran Canaria, las viviendas que se anuncian como alquiler temporal alcanzan el 10%. Se trata de un segmento que es diferente del alquiler turístico, dirigido a la estancia de los visitantes, y que está más enfocado a inquilinos que necesitan trasladarse por motivos laborales o formativos. La oferta de este tipo de arrendamientos apenas llega al 6% del total en Santa Cruz de Tenerife. La situación no tiene nada que ver con la de otras ciudades del país, como Barcelona donde el tsunami del alquiler temporal avanza hacia el 50% del mercado.

Sin embargo, en ambas ciudades su presencia se ha incrementado en el último año aunque la presión continúa siendo más alta en la capital grancanaria. Allí en los últimos doce meses este tipo de anuncios han aumentado un 30%, frente a la subida de los arrendamientos habituales que ha sido de solo un 8%. Un incremento que está por encima de la media nacional, situada en el 25%. Pero la situación en la ciudad tinerfeña tampoco es mejor. Los alquileres de temporada suben un 8%, pero la oferta de vivienda que pueda convertirse en residencia habitual del inquilino cae un 3%.

Migración por la Ley de Vivienda

Los expertos sostienen que la nueva Ley de Vivienda y las restricciones que impone a los propietarios han provocado que muchos migren sus inmuebles desde el alquiler de larga duración al de temporada. Pero esta fuga de viviendas también está generando que se firmen muchos contratos de alquiler temporal que en realidad no deberían serlo y que acaban convirtiéndose en fraudulentos.

Una situación que ha puesto en alerta al Gobierno central que lleva meses intentando atajar el uso inadecuado de este tipo de arrendamientos a través de dos vías. La primera, la aprobación de un Real Decreto que ya ha entrado en vigor en el que se regula la creación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, en donde se tienen que inscribir todos los alquileres temporales y también los turísticos, para garantizar su identificación y facilitar la supervisión por parte de las administraciones.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados también tramita una proposición de ley –impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG– que busca también combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal. Una normativa que ha reactivado esta semana la Mesa del Congreso, cerrando el plazo para la presentación de enmiendas, después de que llevara meses bloqueada.

El texto de la ley quiere establecer que si un alquiler temporal dura más de nueve meses o se encadenan más de dos contratos consecutivos se entenderá como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y por consiguiente se le aplicarán los mismos preceptos, plazos y prórrogas que establece la ley para este tipo de arrendamientos.