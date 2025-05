La primera protección no era el agua bendita: así se defendía a los recién nacidos del mal en Canarias

Antes de que un niño recibiera el agua bendita en la pila bautismal de la iglesia, ya había pasado por un rito más secreto y ancestral. Uno que protegía su alma, ahuyentaba al mal y mantenía una luz encendida en casa.

Se trata del santiguado, un rezo cargado de símbolos religiosos y supersticiones que, según la tradición, era el primer escudo contra el mal. Así lo recupera el proyecto Pequeñas Historias de Canarias (@phdc_23 en TikTok).

Y es que en el archipiélago canario, hay tradiciones que no se escriben en los libros, pero se heredan de boca en boca y de generación en generación. Prácticas que nacieron del miedo y la fe y se sitúan entre la superstición y la memoria popular.

Una luz encendida y un rezo como escudo

“Antes, hasta que no se bautizaba al recién nacido no se apagaba la luz en la casa”, explica el creador del proyecto. Ya fuera vela o bombilla, la familia la dejaba encendida por miedo a los fantasmas, al mal de ojo o a lo desconocido. Pero lo primero, incluso antes del agua bendita, era el santiguado.

Este conjuro verbal, mezcla de oración y tradición, lo realizaban las llamadas santiguadoras, mujeres sabias que combinaban religión y costumbre en un gesto ancestral para proteger al bebé. En Canarias, esta figura no solo curaba enfermedades, sino también sustos, espantos y males invisibles que la medicina oficial no alcanzaba a tratar.

Rezados canarios / LP/DLP

Un acto de fe fuera del altar

Según el libro Mitos y leyendas: prácticas brujeras, maleficios, santiguados y curanderismo popular en Canarias, recoge este fenómeno como uno de los pilares del folclore isleño. "Tienen su cierto encanto ingenuo y emotivo, con un altísimo valor folklórico".

El santiguado, explica, no era simple superstición, se postula como sobrevivencia en tiempos de hambruna, epidemias y pobreza. En la voz de las santiguadoras se mezclaban influencias guanches, africanas y americanas, importadas por los indianos.

Este conocimiento oral también se transmitía entre mujeres, muchas veces criadas y nodrizas que tenían gran influencia en las casas acomodadas. A través de ellas, la costumbre se intercala en todos los estratos sociales. Por este motivo, no era raro que incluso familias acomodadas recurrieran a ellas y mantuvieran vivas estas tradiciones rurales. Era una medicina del alma, un consuelo cuando no llegaba el médico, o no había dinero para pagarle.

El rezo como medicina

En los rezos recopilados por el archivo folclórico canario aparecen invocaciones a Dios, la Virgen, Santa Gertrudis, San Roque, San Sebastián y hasta las once mil vírgenes. “Donde Jesús sea nombrado, todo el mal y quebranto será quitado”, decían. Las palabras no eran solo fe: eran herramienta, bálsamo y frontera contra el miedo.

Los rituales eran sincréticos, con oraciones católicas como “Jesús mil veces Jesús” entremezcladas con gestos mágicos que recordaban prácticas precristianas. Incluso se consideraba que, si el mal era muy fuerte, podía “salir del cuerpo por la palabra”.

Una protección frente a los males del mundo

El documento también recuerda que el santiguado era visto como una defensa ante lo invisible: males de ojo, sustos, ataques espirituales, fiebres misteriosas. En tiempos donde las epidemias se llevaban vidas sin explicación, esta práctica no solo era aceptada, sino buscada con urgencia.

Muchas de estas mujeres eran vistas como herederas de las “hechiceras” perseguidas por la Inquisición. Pero en los pueblos se las respetaba profundamente. El miedo institucional a lo femenino y lo popular llevó a muchas a ejercer en secreto, usando símbolos religiosos para protegerse legalmente.

Rezo para curar a los niños con mal de ojo En el nombre de Dios Padre +, en el nombre de Dios Hijo + , en el nombre de Dios Espíritu Santo +; en el de la Santísima Virgen concebida sin pecado original, quedando virgen esta gran señora antes del parto, en el parto y después del parto; en el de la siempre virgen Ia gloriosísima Santa Gertrudis, su querida y regalada esposa; en el de las once mil vírgenes; en el de los señores San José, San Roque y San Sebastián, y en el de todos los santos y santas de la Corte Celestial y por los Misterios de la Encarnación Gloriosísima, Nacimiento, Santísima Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo; por su Resurrección y Gloriosa Ascensión a los Cielos, y por todos estos altos y santos misterios que creo y son verdaderos, con buena fe te suplico, Señor, dignéis librar y sanar esta afligida criatura, de la enfermedad de... (mal de ojos, accidente o calentura, pasmo o daños, desvanecimiento o gangrena, lamparón...), u otro cualquier mal que en su cuerpo tuviere; quitándolo de esta parte o lugar sin que le sobrevenga daño, dándole entera salud para que sirviendo a Dios merezcamos verlo y gozarlo en la Eternidad, mi Jesús, y Jesús y Jesús mil veces, y donde Jesús sea nombrado todo el mal y quebranto de esta criatura sea quitado, no acordándose de Ias ofensas con que le maltrataron. Criatura de Dios yo te curo y Dios te sana en el nombre de la Santísima Virgen y de la Santísima Trinidad; yo te curo, esconjuro y aparto con Dios Padre + yo te curo, esconjuro y aparto con Dios Hijo + yo te curo, esconjuro y aparto con Dios Espíritu Santo; y así como estas palabras son ciertas y verdaderas y así como la Virgen entró en Belén, salga el mal de esta criatura y entre el bien, y si esto no bastare que te baste la gracia de Dios que es grande. Amén.

Hoy, cuando muchas de esas prácticas han desaparecido o se han transformado, el trabajo de divulgación de proyectos como Pequeñas Historias de Canarias permite recuperar una parte esencial de la identidad cultural popular.