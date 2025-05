Virgilio Correa, presidente de los industriales canarios: "Lo que no se elabora aquí no debe gravarlo el AIEM"

El director general de Tirma retoma las riendas de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) tras la asamblea celebrada este viernes en Fuerteventura. Su reto principal es convencer a los ciudadanos de las Islas de la importancia que tiene que consuman productos locales.

Vuelve a ponerse al frente de los industriales. ¿Con qué diagnóstico del sector?

Seguimos en plena aplicación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 y con el objetivo, creo que realista, de incrementar en un 20% el peso que tenía la industria en el PIB de Canarias. Partíamos de en torno a un 6%, así que se trata de crecer un punto o uno y medio.

Dice realista, ¿y posible?

Yo creo que sí, aunque esto es siempre relativo, porque basta que otro sector aumente su presencia, y eso puede concretarse mediante una simple subida de precios, para que baje el porcentaje de participación de los demás. Es un objetivo conseguible y en el último observatorio industrial, que se celebró en Tenerife, los datos del Gobierno de Canarias apuntaban en ese sentido. En cualquier caso, hay otras variables que dependen en exclusiva de nosotros, quiero decir que no están afectadas por las decisiones que adopten otros actores, como son la facturación y la creación de empleo, que crecen en ambos casos.

¿Cuántos puestos de trabajo?

Hemos estado por encima de los 50.000, solo directos, y otros 145.000 indirectos.

Los industriales firmaron un manifiesto por la sostenibilidad. ¿En qué medida la valorización de residuos es un camino para que ganen presencia en la economía?

Tenemos un problema, y el Gobierno de Canarias lo conoce, que es el traslado de los residuos desde las islas no capitalinas. No podemos poner una incineradora en La Graciosa, por lo que el transporte de los residuos desde allí debería tener una compensación. Además, demandamos que los residuos se queden en Canarias para respetar el principio de proximidad que rige la normativa comunitaria. Trabajamos también para desarrollar un modelo integral de economía circular del agua, de la energía y de los residuos, que dé solución a los problemas que actualmente tiene Canarias de gestión de residuos y que se creen empleo y empresas. En las Islas hemos sido pioneros en cerrar el círculo del vidrio, el papel, el cartón, el plástico y los aparatos eléctricos; reciclamos palés de madera y estamos generando un excelente compost que va al sector primario, la reforestación e, incluso, se exporta.

Incluso se habló de consagrar en el REF (Régimen Económico y Fiscal) medidas en este sentido. ¿Lo veremos?

Efectivamente, en la revisión del REF de 2018, Asinca trabajó con el Gobierno y los representantes políticos para que el REF contemple la situación particular de Canarias en cuanto a que somos un territorio singular y soporta mayores costes. No puede dejarse pasar esta oportunidad de desarrollar la economía circular. De ahí surge el artículo 14 del REF, que reconoce el principio de proximidad del que hablaba antes. Así pueden crearse empleo y empresas aquí.

¿En qué medida depende la industria de la salud del turismo?

Es verdad que cuantos más turistas recibamos, mayor es el consumo de productos elaborados en Canarias.También pensamos que esee sector podría tirar más de otros, especialmente del sector primario e industrial.

Se lo pregunto de otro modo. ¿Les inquietan movilizaciones como la del pasado domingo?

El crecimiento que ha tenido la actividad alojativa, al no estar acompasado con el que registran determinadas infraestructuras o la vivienda, ha provocado muchísimas incomodidades a los residentes. Entiendo que la satisfacción de estos no sea plena, porque, en cierto sentido, sufren todos los días esa falta de sincronización. Ahora bien, la queja no debe pasar por meterse con el turista, sino que cada uno debe luchar desde donde pueda para que las estructuras se adapten. El atasco que tenemos todos los días en algunas de las principales carreteras de las Islas no tiene relación directa con el sector turístico y sí con el retraso en la ejecución de determinadas infraestructuras, aunque muchos de los vehículos que se desplazan estén ocupados por personas que se desplazan al sur de las islas para trabajar. ¿Está bien que se creen esos puestos de trabajo? Desde luego que sí, pero las infraestructuras no ha acompañado.

Menciona también la afección a la vivienda. ¿Cómo la lee?

La vivienda vacacional es un problema. Ha conducido a que se tensionen determinadas zonas. Vemos edificios completos de pisos turísticos. Al final el mercado es el mercado y si alguien destina su vivienda al turismo y se va a vivir tres kilómetros más lejos, pues así debe ser, pero todo tiene que estar regulado y cualquier turista debe tener unas mínimas garantías en lo que contrata. Por eso no debe haber viviendas vacacionales dentro de comunidades de vecinos que no admitan ese uso. Por ejemplo, entiendo que no debe haber viviendas vacacionales dentro de comunidades de vecinos que no admitan ese uso ni tampoco deben permitirse las que no reúnan las condiciones que se les exigen. Hace 50 o 60 años había hostales, pensiones, residencias, que prácticamente eran lo que es hoy una vivienda vacacional, y todas contaban con su propia regulación. En un momento determinado, pasamos a hoteles y apartamentos, y ahora hay que volver a regular una nueva posibilidad para para los turistas que nos visitan.

Sin dejar la vivienda ni los aspectos novedosos. Últimamente se habla mucho de la vivienda industrializada, tecnología al servicio de la construcción de casas. ¿Está la innovación en el vértice del crecimiento de la industria?

Son oportunidades que se abren y que fomentan y diversifican el sector industrial además de dar respuesta al problema de la vivienda que tenemos. La construcción se acelera, el coste es menor y el proceso más sostenible. Es un buen ejemplo de cómo ayudar a diversificar la economía, a mejorar la productividad, generar economías de escala y crear puestos de trabajo en el sector industrial.

Estamos en la prórroga. ¿Qué pasa si se termina el plazo de 90 días y regresan los aranceles de Donald Trump con todo el salvajismo que llegó a anunciar?

Pienso que las aguas se calmarán. Aquí estamos afectados por el vino y los quesos, pero hay muchos más efectos indirectos. Le hablo de café, que es lo que más conozco. Si hoy EEUU compra la misma cantidad de café en Brasil y en Asia, pero los aranceles anunciados son del 10% en el primer caso y del 49% en el segundo, las importaciones de café asiático descenderían de manera importante en EEUU, que las sustituiría por café de Brasil, con lo que quizás Europa no podría acceder al mercado brasileño igual que ahora. Y esto se repite con todas las materias primas. Además, debemos pensar en cómo podría influir esta guerra comercial en las economías alemana, inglesa y las del resto de países emisores, porque podría afectar a la renta disponible de los ciudadanos de esos países.

Ha nombrado el café. También el cacao ha sufrido fuertes incrementos de precio... Usted conoce bien la industria alimentaria. ¿Van a acabar estos bandazos?

Todas las materias primas traían una tendencia alcista antes del confinamiento y cayeron un 30% con la pandemia al pensarse que podría durar más de lo que duró y desaparecer prácticamente el consumo fuera de casa. Cuando pudimos volver a salir , comenzó una súbita escadala de precios. En pocas semanas recuperaron el 30% perdido y siguieron subiendo. Después vino la subida de los precios energéticos con la invasión rusa de Ucrania; luego, entre 2023 y 2025, hemos sufrido primero El Niño y después, La Niña, lo que ha dañado las cosechas de manera importante; temperaturas muy elevadas en América e inundaciones en Asia. Ahí empezó a subir el café, pero justo antes ya lo había hecho el cacao, que de cotizar a 1.800 libras por tonelada pasó a 10.000. El azúcar subió de 350 euros a 800 por tonelada. Las grasas vegetales, igual; para que se haga una idea, el kilo de manteca de cacao, pasó de cinco euros a 38 en tres o cuatro meses. Las malas condiciones meteorológicas, el virus del Black Pod y las minas clandestinas de oro en terrenos donde antes se cultivaba cacao redujeron en torno al 20% la producción en Ghana y Costa de Marfil.

Explíqueme esto.

En estos países el gobiernocompra el cacao a los agricultores. Últimamente han incrementado la cantidad para intentar recuperar las producciones. Los agricultores nunca han estado satisfechos, ya que estando en el mercado internacional a 2.000 libras, cobran 1.500 libras, pero si sube a 10.000, cobran lo mismo salvo que el gobierno decida una modificación. Es una economía muy intervenida que no ha incentivado el cultivo, con lo que los agricultores han buscado otras vías para mejorar sus ingresos. Los gobiernos ya sen han visto obligados a pagar mejor.

Olvida la logística.

No me olvido, no. Muchas rutas de barco se pararon porque no había demanda cuando el mundo se detuvo. En el momento en que tuvieron que ponerse de nuevo en movimiento, todo estaba desordenado, barcos y rutas. Tocaba recoger la cosecha de café de Brasil y el carguero estaba en Asia, con lo que te cobraban la ida y la vuelta, los fletes multiplicaron su coste por seis y por siete.se sufrieron retrasos de dos y tres meses en los embarques. Luego vino el problema del Canal de Suez...

La sucesión de hechos negativos intensa . ¿Se acuerda de cuando el mundo era más tranquilo?

Se ha vuelto totalmente loco. Últimamente repito mucho que siempre deseé que mis últimos cuatro o cinco años laborales pudiera vivirlos con tranquilidad, que fueran para disfrutarlos. Siempre el trabajo conlleva resolución de problemas, pero no tantos ocurriendo casi en simultáneo y de la importancia de los que se suceden ahora, que nos ponen a prueba a todos y todos los días.

Le añado otra. Parecía que la financiación se iba abaratar y lo ha hecho un poco pero de nuevo los aranceles tienen paralizada a la Reserva Federal. Los tipos no bajan. ¿Se esfuman las posibilidades de invertir?

¿Sabe qué ocurre? Que con todos esos problemas de los que estábamos hablando yo ya no tengo ni tiempo para pensar. Estamos tan metidos en el día a día... Claro que la evolución de los tipos de interés nos afecta a todos, ¿pero y qué decir de quien calculó una inversión anterior al momento en que se dispararon las materias primas? O empresas a las que, con esta carestía de las dos materias primas fundamentales –cacao y café–, el circulante les absorbe una gran parte de la liquidez. Antes teníamos materia prima para tres meses, y eso suponía dos millones de euros; ahora la misma cantidad cuesta ocho millones de euros. Siempre hemos estado atentos a la evolución de los tipos de interés, pero ahora la situación es muy diferente. El corto plazo exige mucho más que antes.

Hablemos del REF y escribamos una carta a los Reyes Magos. ¿Qué más podemos pedir al fuero canario para la industria?

Lo fundamental es defender y mejorar los incentivos económicos y fiscales que tenemos, y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Entre ellos, el AIEM (Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías) es absolutamente indispensable para seguir teniendo industria en Canarias. Y no solo industria, también hay productos de la agricultura y de la ganadería que están protegidos para compensar sus sobrecostes, como las fresas o los huevos... Ahora bien, desde Asinca también pensamos que no debe haber ninguna razón para que un producto que no se produzca en Canarias esté gravado con el AIEM.

Y si el Gobierno de Canarias les pide una reducción del listado, ¿qué actitud adoptan?

No tenga ninguna duda de que vamos a colaborar, pero ninguna, puede estar seguro. Dicho esto, también le digo que hay aspectos a mejorar, como destinar parte de la recaudación de este arbitrio a ayudar a los sectores que protege. Eso nos ayudaría a ser más competitivos en determinados momentos o con determinados clientes. También hemos hecho llegar al Comisionado del REF la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que, como hoteles o restaurantes, por ejemplo, compren productos elaborados en Canarias. Eso podría redundar en unas ventas mayores de esos negocios.

Un nuevo año por delante como presidente de los industriales canarios. ¿Con qué retos?

La defensa del sector es una actividad continua, no admite descanso. También es necesario explicar bien a todos los que vivimos en Canarias las ventajas de consumir lo que se produce o elabora aquí, y hacerles entender los beneficios que tiene contar con industria para, entre otras cosas, mantener un grado importante de soberanía alimentaria.