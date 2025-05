El Gobierno negocia rebajar las indemnizaciones que debe a los hoteleros

Canarias negocia una reducción de las indemnizaciones que la Comunidad Autónoma debe pagar a varios hoteleros como consecuencia de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo que aprobó en 2009 el Gobierno que presidía el nacionalista Paulino Rivero. Tal y como desveló el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, durante la sesión de control, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, está en conversaciones para rebajar los resarcimientos económicos de los 1.000 millones que han sentenciado los tribunales a menos de 500 millones de euros.

Clavijo insistió, en un duro cara a cara con el portavoz de NC, Luis Campos, en que las indemnizaciones son fruto de 36 sentencias condenatorias a la Comunidad Autónoma cuyo "germen" son las leyes de moratoria y de directrices de los años 2001 y 2003 que impulsó el entonces presidente Román Rodríguez, actual líder de NC, por lo que acusó a los canaristas de no asumir su responsabilidad.

"Nunca hemos ocultado que Rodríguez era presidente en esa época bajo las siglas de CC , pero las cosas se hicieron mal y se empezaron a corregir con la Ley del Suelo de 2017", insistió.

El presidente insiste en que el "germen" de esos pagos son las leyes de moratoria de Román Rodríguez

Los argumentos del presidente no fueron compartidos por Campos, quien aseguró que Clavijo "convierte la mentira y el bulo en una práctica política".

"Convierte la mentira en un ataque al adversario para sostener el relato o maquillar los malos datos", insistió tras recordar que los propios servicios jurídicos del Gobierno canario han reconocido que las sentencias indemnizatorias están vinculadas a la ley de medidas urgentes, "con Paulino Rivero como presidente y Domingo Berriel como consejero de Política Territorial», por lo que el líder de NC "no tiene responsabilidad" respecto a esas sentencias.

"Que la verdad nunca estropee un buen titular, ¿verdad, señor Clavijo?", ironizó Campos desde la tribuna e insisitó para concluir en que "lo peor no es cometer un error, ni siquiera mentir. Lo peor es sostenerla y no enmendarla nunca, no dar nunca el brazo a torcer".