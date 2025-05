CC y el PSOE 'chocan' otra vez por el impuesto a las pernoctaciones

El último congreso de CC, celebrado en abril, aprobó "crear un impuesto específico al sector turístico" y el PSOE en su programa electoral llevó implantar en el Archipiélago una ecotasa pese a que no la creó cuando presidió Ángel Víctor Torres el Gobierno del 'pacto de las flores' y se lo pidieron sus socios de Podemos.

Sobre el papel, por tanto, ambas formaciones políticas están de acuerdo en gravar las pernoctaciones en establecimientos hoteleros a los no residentes, pero cuando esta imposición se debate en el Parlamento los nacionalistas siempre votan en contra, como ha sucedido de nuevo este miércoles.

El portavoz nacionalista José Miguel Barragán no aclaró si su voto en contra era porque la iniciativa socialista mezclaba varios asuntos y en su redacción, "llena de descalificaciones, no había ninguna intencionalidad para que la moción prospere" o si se debía a las posiciones contrarias de sus socios del PP –la consejera Jéssica de León dijo hace unos días que "siempre hemos sido defensores de una ecotasa, pero no de un ecoimpuesto"–, pero el caso es que rechazaron apoyar una negociación con todas las fuerzas políticas para implantar un impuesto turístico en Canarias.

Tras el debate, Barragán apuntó a que cualquier propuesta "debe respetar el REF", CC apuesta por "una fiscalidad adaptada, progresiva y consensuada" y "no por decisiones unilaterales que arriesguen el equilibrio territorial y económico".