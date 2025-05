Ofensiva en Bruselas para salvar los poblados costeros en Canarias

La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas acudirá al Parlamento europeo, en Bruselas, el próximo mes de junio para reunirse con los eurodiputados y tratar de paralizar la aplicación de la norma jurídica en Canarias. La intención, según su presidente, José Luis Langa, es trasladar la situación actual de muchos enclaves canarios afectados y que “se vuelva a permitir, como en 2013, que los núcleos urbanos consolidados antes de la ley de 1988 puedan presentar sus informes y sean desafectados”.

Langa detalló, durante una rueda de prensa esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, que el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, acompañará a la Plataforma en las reuniones con los representantes europeos. Por el momento, no hay fecha definitiva para este encuentro pero el presidente aseguró que ya está en contacto con los eurodiputados que "faciliten el camino para llegar hasta el final y conseguir revocar la Ley". Mientras tanto, en las Islas, busca apoyo de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias, "sin distinciones de colores ni de ideologías políticas porque es un tema de identidad; Canarias nació, vive y morirá en la costa".

El paso a Europa, aseguró Langa, es el último que le queda por dar a la Plataforma después de que Canarias tenga cedidas las competencias en Costas porque "no se nos permite tomar nuestras propias decisiones y seguimos dependientes de Madrid". "Es una transferencia muy descafeinada, lo importante es que no se aplique la ley y no se desalojen y derriben las viviendas construidas previas a su aplicación, en 1988", añadió.

Más de 66 municipios afectados

En el Archipiélago estima la Plataforma que se encuentren afectados por la regulación del litoral por la ley de Costas más de 66 municipios y entre 150.000 y 200.000 personas. Aunque no tienen censo de viviendas afectadas, Langa afirmó que, solo en Punta Larga y el Faro de La Palma hay más de 100 inmuebles. Además del enclave palmero, están los núcleos consolidados como Los Molinos en Fuerteventura o Las Bajas en Güímar y Bocacangrejo en El Rosario, en Tenerife; que tienen riesgo de inminente desalojo y derribo de sus casas.

Langa criticó que las veces que han denunciado esta situación a los tribunales canarios y nacionales, incluso al haber pedido la legalización de estas infraestructuras, "no se nos ha dado la razón". Eso sí, el presidente agregó que “no porque no la tengamos, sino porque los jueces aplican la ley, pero sin tener en cuenta la realidad de estos enclaves donde viven personas desde mucho antes de la aplicación de la ley, y sin tener en cuenta el daño personal, emocional y de arraigo que se inculca”.

No olvidó el presidente que en 2013, cuando el Gobierno estatal introdujo reformas significativas en la Ley de Costas de 1988, se instó a los ayuntamientos canarios a que acreditaran que los espacios costeros de las Islas "estaban ya consolidados", matizó. Sin embargo, añadió que "muchos no hicieron los deberes". Por entonces tampoco existía una comisión mixta como en la actualidad, en la que está representado el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos afectados y la propia plataforma.

Proyecto canario de ley de Costas

En marzo se dio a conocer, a través de director regional de Costas, que el Parlamento de Canarias ya redacta un proyecto canario de ley de Costas que, "sin estar por encima de la legislación estatal", servirá para adaptar las circunstancias especiales de los asentamientos en el litoral isleño. Un trabajo para el que Grafcan está en proceso de elaboración de un censo detallado de los núcleos costeros y la Universidad de La Laguna (ULL) elabora un informe jurídico sobre la situación de los mismos, que incluye una planimetría para conocer cómo afecta la Ley de Costas estatal a cada inmueble y en qué medida.