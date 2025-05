Un experto en Marina Civil denuncia que el vuelco del cayuco en El Hierro «era previsible» y pide revisar protocolo

El presidente de la Asociación Española de la Marina Civil y exdirector general de la Marina Mercante, José Antonio Madiedo Acosta, explica que es habitual, y de sobra conocido, que tras una larga y peligrosa travesía, los migrantes tienden a agruparse dentro del cayuco y se desplazan hacia el costado por el que se aproxima el medio de rescate. «Ese movimiento eleva el centro de gravedad de la embarcación y provoca que pierda el equilibrio hasta volcar», advierte.

Por ello, Madiedo subraya que el trágico accidente de La Restinga —en el que murieron cuatro mujeres y tres niñas— «era totalmente previsible y, por tanto, es intolerable». Sin embargo, lamenta que se transmita la idea de que el naufragio fue culpa de los propios migrantes por moverse dentro del cayuco. A su juicio, los protocolos de actuación de Salvamento Marítimo deben ser revisados de forma urgente para evitar que estas tragedias se repitan. «O no existen protocolos claros, o no se están cumpliendo. No hay paliativos. Lo que fracasa, una y otra vez, es una política propuesta por personas ajenas al mar», denuncia.

Con 23 años de historia, Salvamento Marítimo no puede escudarse en la inexperiencia, por lo que el presidente de la Asociación Española de la Marina Civil considera «injustificable», desde el punto de vista profesional, que un cayuco vuelque dentro del puerto, abarloado y a la vista de la dotación de la lancha de rescate. «Son los responsables políticos quienes deben dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido, esclarecer qué falló y qué medidas se adoptarán para que esta sangría de vidas no se prolongue en el tiempo», sostiene Madiedo.

El especialista denuncia también la falta de descanso del personal de rescate y la escasez de medios disponibles. A su juicio, los muelles donde suelen producirse los desembarcos de migrantes deberían estar acondicionados con un punto específico de atraque para los cayucos o, al menos, con plataformas flotantes que eviten el paso intermedio por la salvamar antes de llegar a tierra. Esta medida, sostiene Madiedo, reduciría los riesgos en una fase crítica del rescate.

Su análisis se suma al malestar expresado desde otras instituciones tras la tragedia ocurrida a escasos metros del muelle y que ha conmocionado a la isla. El presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, ha sido tajante: si se siguieron los protocolos establecidos y aún así se produjeron muertes, entonces hay que revisarlos de inmediato; si, por el contrario, no se respetaron, corresponde esclarecer responsabilidades. «No tiene sentido que vayamos a rescatar a personas a 200 millas del archipiélago y que, cuando están a punto de tocar tierra, mueran por cualquier circunstancia», afirmó.

Aunque mostró su reconocimiento a la labor de Salvamento Marítimo, Protección Civil y al conjunto de equipos que actuaron durante la emergencia, Armas insistió en la necesidad de reflexionar seriamente sobre lo ocurrido y tomar decisiones. «Si las personas mueren a medio metro del muelle, es evidente que algo está fallando. Y no se trata de señalar a nadie en particular, pero sí de asumir que esto nos obliga a actuar», remarcó. El dirigente insular instó a todas las administraciones, desde el ámbito local hasta el estatal, a impulsar cambios que eviten que una tragedia como esta se repita.