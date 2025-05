El mito aborigen que navega entre realidad y ficción

La Historia del Archipiélago canario sería imposible de contar sin abordar el papel que la navegación ha jugado en el desarrollo de nuestro territorio atlántico, un oasis denominado por los autores griegos y romanos como Islas Afortunadas en el cual, según los últimos datos, jugaron al menos en lo que concierne a sus primeros pobladores un papel clave las tribus beberes que desde el norte de África comenzaron a viajar a unas islas que no obstante conocían gracias a las referencias de los clásicos.

Canarias siempre, o al menos durante muchos años, ha lastrado con distintas teorías acerca de, primero, cómo llegaron a las Islas sus primeros pobladores ya que, obviamente, las personas no brotan del suelo como plantas además de que Canarias, una región considerada geológicamente joven, procediendo sus habitantes del norte de África, y, por otro lado, a pesar de que en distintos estudios se aborda la singularidad del Archipiélago como única región insular del mundo en la cual no se conocía la navegación, algo equivocado que ya desarrollaremos más adelante, lo cierto es que Canarias y sus habitantes sí conocían las técnicas de navegación pero, como describe el científico Jonathan Santana poniendo como ejemplo la actual situación y el motivo por el cual se producen desde África los movimientos migratorios, viajes en muchos casos mortales para las mujeres, hombres y niños que se embarcan en cayucos y pateras en busca de una vida mejor, es precisamente lo mismo que motivó a los aborígenes isleños, pese a conocer dichas técnicas, no emplearlas para trasladarse a otras Islas pues el riesgo de perder la vida en el viaje era alto si se tiene en cuenta cómo podrían ser aquellas embarcaciones, bastante rudimentarias: ¿para qué se iba a asumir semejante riesgo si en cada una de las Islas ofrecía a las distintas poblaciones lo suficiente para subsistir?

La histórica duda acerca de si los primeros pobladores del Archipiélago conocían o no la navegación ha quedado resuelta gracias a científicos canarios quienes afirman que sí estaban al corriente de dicha técnica aunque por los riesgos que para ellos suponía a la hora de desplazarse entre islas por mar acabó cayendo en desuso Grabado de una barca de varillas forrada en piel en Tenerife que sugiere una creación aborigen destinada a navegar.

Las Medianías del Archipiélago en el siglo III a.C. eran un absoluto vergel. Fruta, agua y verduras estaban al alcance de cualquiera además de cabras, cochinos silvestres e incluso ratas tan gigantes como apetitosas, aunque ahora nos parezca una barbaridad relacionar su carne con un manjar, constitutían parte de la dieta de los aborígenes canarios. Asimismo, como queda constatado en los restos hallados en distintos yacimientos, el mar les proporcionaba sustento: peces, lapas, pulpos, cangrejos o burgados les permitió cubrir esa otra parte de su menú diario. La tranquilidad en la cual transcurría el día a día de nuestros antepasados se ve alterada con el inicio de la Conquista, una batalla que los primeros pobladores de las Islas afrontan con más valentía que medios.

Aunque en lo relativo a la navegación hubiesen desarrollado una industria constructiva en condiciones, es casi seguro que muy poco o nada habría cambiado el desenlace de la Historia. Las carabelas, naos y galeones empleadas por Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle para anexionar el Archipiélago a la Corona de Castilla eran probablemente más sofisticadas que, en el caso de existir, habrían conformado la fuerza naval aborigen.

Sin barcos, no obstante, la Conquista de Canarias se prolongó durante casi un siglo (1402-1496) debido a la resistencia del pueblo isleño que de repente vería el hasta entonces pacífico mar de su entorno como el endemoniado y enemigo medio de entrada de los asaltantes, violentos militares armados de espadas y lanzas a quienes los originarios pobladores del Archipiélago tampoco lo pusieron fácil del todo.

Placa en honor a Cristóbal Colón en la ermita de San Antonio Abad. / Manuel Ramírez Sánchez, en Wikipedia

Cristóbal Colón, sin que hubiese concluido aún la Conquista de las Islas, parte el seis de septiembre de 1492 desde La Gomera junto a las tripulaciones de La Pinta, La Niña y La Santa María en busca de una nueva ruta a las Indias tras haber llegado a Gran Canaria el doce de agosto del mismo año.

Solo un mes y seis días más tarde, los barcos del marino genovés alcanzan la isla de Guanahani, en las Bahamas, territorio al cual bautizó con el nombre de San Salvador, iniciando así la colonización europea de América convirtiendo de paso al Archipiélago canario a raíz de sus posteriores expediciones en el epicentro de la navegación mundial del momento.

Con la población aborigen masacrada y subyugada, y a pesar de que los ataques de corsarios o piratas abrieron en la Historia de las Islas otro sanguinario capítulo, dar a conocer a la vieja Europa la aún más antigua vieja cultura del continente americano, pues es un error hablar de descubrimiento porque América ya había sido descubierta y transitada por sus pobladores además de que hay constancia acerca de los viajes emprendidos hasta dicho continente por embarcaciones vikingas mucho antes de que Colón clavase en la isla de Guanahani la bandera de Castilla, aquel hecho sentaría las bases del desarrollo de Canarias debido a la importancia que alcanzan los puertos del Archipiélago como puertas de entrada de riqueza, extranjeros y modernidad.

La tradicional imagen de los aborígenes canarios pescando o lapeando en las costas canarias descrita por los primeros viajeros llegados a las Islas en sus cuadernos de bitácora se desvanece del mismo modo que las olas borraban las pisadas que aquellos primeros pobladores del Archipiélago dejaban en la orilla del mar, eliminando de un plumazo la relación de nuestros ancestros con ese medio.