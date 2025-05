Guardias civiles leales a la República

El papel de la Guardia civil ante el 18 de julio de 1936 fue decisivo para inclinar la balanza hacia uno de los bandos, ya sea al de los insurrectos como al de la República. Y es que muchos autores consideran que en aquellos lugares donde el instituto armado permaneció fiel a las instituciones democráticas republicanas no triunfó el golpe militar. Véase el caso de las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, donde los guardias civiles compartieron trincheras con las fuerzas obreras.

En Canarias no existió una defensa de las instituciones republicanas por parte de la mayor parte de los mandos de la Guardia civil, a pesar de que el director general de la misma, el general Sebastián Pozas Perea, católico y conservador, había dado instrucciones inequívocas desde Madrid de ponerse a las órdenes del gobierno democrático. Sus órdenes a los 35.000 números de la benemérita en toda España eran claras: «absoluta lealtad al precepto reglamentario de permanecer fieles a su deber por el honor de la institución».

Pero el instituto armado en Canarias estaba muy influido por las redes conspiratorias desplegadas desde meses antes del golpe de Estado. Franco, como comandante general de las islas, había convencido para la conspiración a casi todos los mandos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con algunas excepciones como veremos más adelante. Muy distinta fue la situación en la provincia de Las Palmas. Aquí, la influencia del futuro caudillo fue menor, fundamentalmente debido al poder de su segundo de a bordo en el archipiélago, el gobernador militar de la provincia, el general Amado Balmes Alonso.

Y en este punto debemos hacer una reflexión que explica, en gran medida, su asesinato. Si Balmes hubiera estado en la conspiración de Franco en la provincia de Las Palmas no hubiera habido problema alguno para incorporar a la Guardia civil, como había pasado en la provincia hermana. Pero no fue así. La figura clave era la máxima autoridad provincial de la benemérita, el teniente coronel Emilio Baraibar Velasco. Balmes murió de un disparo muy sospechoso en el vientre el 16 de julio, y si adoptamos la visión de que estaba con los conspiradores habría tenido suficiente tiempo para convencer a Baraibar de secundar la sublevación.

Pero nada de esto ocurrió. Tal y como reza la sentencia que condenó en consejo de guerra al teniente coronel, primero a muerte y luego a perpetua, Baraibar «no estaba prevenido de la realización del Movimiento Nacional». Esto es muy importante. ¿Cómo es posible que nada supiera si Balmes estaba en la conspiración? O es que Balmes no estaba en la conjura y lo que pasó el 16 de julio fue un asesinato, ordenado por Franco y ejecutado por los conspiradores militares de Las Palmas, tal y como afirma Ángel Viñas. Todo esto confirma, más si cabe, la tesis del crimen.

Algunos historiadores niegan la evidencia o son incapaces de entender hoy en día que militares conservadores y católicos, muchos de ellos con pasado africanista, defendieran la República el 18 de julio. Pero eso pasó con mucha frecuencia a lo largo de toda la geografía española y muchos pagaron con su vida la defensa del orden constitucional.

Francisco Martínez Fortes, a la izquierda de la foto, pudo salvar la vida. / LP/DLP

Todo lo que pasó en el Gobierno civil de Las Palmas entre el 18 y el 19 de julio de 1936 es interesante. Con solo seguir la sentencia del consejo de guerra de 14 de mayo de 1938 nos podemos hacer una idea de los hechos. El gobernador civil de Las Palmas, Antonio Boix Roig, ordena comunicarse con Emilio Baraibar, este es localizado y acude a la sede del Gobierno en la calle Triana entre las tres y media y las cuatro de la mañana. El gobernador le comunica que el estado de guerra declarado por los militares sublevados es declarado ilegal por el gobierno de Madrid y Baraibar no duda en ponerse a sus órdenes.

Esta posición es reiterada en presencia del general golpista Orgaz, cuando este acude al Gobierno civil para convencer a los resistentes de que se rindieran. Pero el mando de la Benemérita duda más de lo que parece, ya que da instrucciones a un destacamento a sus órdenes para que acudan a defender el Gobierno civil pero les dice que descargaran los fusiles y que no se enfrentaran al Ejército que rodeaba la sede del poder civil en la provincia. También habló con Franco entre las 10 y las 11 de la mañana, o por lo menos lo oyó hablar por teléfono.

El primero le pregunta: «¿No está usted a mis órdenes?»; y Baraibar guarda un prudente silencio. Sencillamente, no le respondió. Los sublevados intentan otra maniobra. Franco le dice al coronel del tercio de la Guardia civil, que residía en Tenerife, que destituyera al teniente coronel. Le comunican el cese, pero este continúa resistiendo aduciendo que desde la Inspección general de Madrid le ordenaban otra cosa y que el coronel del Tercio no tenía atribuciones para quitar el mando de una Comandancia sin contar con los superiores.

Al día siguiente, el domingo 19 de julio, los resistentes del Gobierno civil de Las Palmas empezaron a flaquear, empezando por las propias fuerzas de la Guardia civil. Digamos que el éxito parcial del golpe de estado en algunos lugares daba fuerzas a los insurrectos, pero la fidelidad de casi todas las grandes ciudades españolas con la República insuflaba ánimos a sus defensores. Probablemente, la posición ambigua de Baraibar se explique por la incertidumbre del momento, dividido entre sus compromisos profesionales de estar con el gobierno legal y el empuje de una gran parte de sus compañeros de armas.

Lo que pasó en esa mañana es digno de un sainete. Orgaz vuelve a personarse en el lugar, les conmina a la rendición y al traslado de todas las fuerzas armadas resistentes a la Comandancia militar, luego se les pondría en libertad tanto a militares como a civiles. Es el llamado ‘compromiso Orgaz’ que se esgrimirá dos años después en el consejo de guerra, y que posiblemente influyó para atenuar las condenas de los resistentes del Gobierno civil de Las Palmas. Orgaz se va y se persona otro de los rebeldes de Las Palmas, el coronel Jesús Ferrer Jimeno, para ejecutar el acuerdo verbal.

Pero los tres mandos principales de la Guardia civil -Baraibar, el comandante Joaquín Laurerio Pérez y el capitán José García Silva- no quieren asumir el mando para la rendición de los guardias civiles, esgrimiendo el telegrama de destitución que antes habían rechazado. Esta actitud de desobediencia ante los golpistas de los tres mandos principales decayó cuando todos acudieron al Gobierno militar. Allí, Orgaz desplegó todos sus encantos, como un padre con sus hijos descarriados, confirmando en sus cargos a todos los resistentes de la Guardia civil.

Incluso el propio Baraibar ejercerá el cargo de delegado de orden público durante más de dos meses. Pero la implacable justicia de Franco no perdonaba. Por supuesto, el compromiso fue papel mojado en cuanto a la libertad de los implicados. Todos los civiles fueron detenidos y procesados. También los tres guardias civiles meses después. El consejo de guerra condenó a Baraibar a la pena de muerte, pero fue conmutada por la de reclusión perpetua. También fueron condenados los otros dos oficiales que secundaron a su jefe a 30 años de reclusión mayor. Los tres fueron expulsados del cuerpo y cumplieron años de reclusión.

En La Gomera las cosas no iban como se había planeado. En el pueblo de Vallehermoso, en la punta noroeste de la isla, la dotación de la guardia civil compuesta por cinco números permaneció fiel a la República. Al mando de la misma estaba el brigada Francisco Mas García, de 46 años, natural de Carcer (Valencia), casado, que vivía con su mujer y sus hijos en una casa de alquiler; también Francisco Bernal Cano, natural de Prado del Rey (Cádiz), de 31 años; Pedro Campoy Gómez, natural de Vera (Almería), de 26 años; Guillermo López Gallardo, natural de Montalvo (Cuenca) de 27 años; y Francisco Durán Sánchez, natural de Magacela (Badajoz), 42 años.

El 18 de julio el alférez Soler, jefe de Línea de La Gomera, quien a su vez recibía instrucciones del teniente coronel de la guardia civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, contacta telefónicamente con Mas, pero este le dice que el gobierno de Madrid había declarado ilegal el estado de guerra y que con arreglo a la Ley de Orden Público tenía que guardar el orden. Días después, el 23 de ese mes, lo llaman nuevamente para que destituya al alcalde del pueblo y desarme a la población, pero el brigada le dijo: «Eso no lo hago yo». A otros ultimátums, esta vez de un destacamento militar que se presentó en las afueras del pueblo, contestó de la misma manera, que no reconocía más gobierno que el del Frente Popular, que se mantenía el orden en el pueblo y que este estaba armado y dispuesto a defenderse del Ejército. Al día siguiente se produjo el enfrentamiento. Primero, el alferez golpista Soler, que iba a caballo en compañía de su ordenanza, es detenido por tres guardias civiles y de 25 a 30 paisanos armados. Los conducen a la Casa-Cuartel de Vallehermoso y son recluidos, aunque Mas les garantiza su integridad física. Pero la tensión va en aumento. Al acercarse una columna armada al Cuartel de la Guardia civil, desde su interior comenzaron los disparos, secundados por otros provenientes de las casas aledañas. La refriega duró más de dos horas, hiriendo al corneta y al jefe del destacamento militar que venía a ocupar el pueblo. Los militares se retiraron a Hermigua.

Pero al día siguiente, 25 de julio, los acontecimientos se precipitan. Nuevas fuerzas militares, encabezadas por Isidro Cáceres y Ponce de León, primer jefe provincial de la Comandancia de la Guardia civil provincial de Santa Cruz de Tenerife, cercan Vallehermoso y conminan a los resistentes a acudir a Hermigua a parlamentar. Estos lo hacen y acuerdan la rendición al día siguiente. Y efectivamente, los guardias civiles y los paisanos armados son desarmados y detenidos el 26 de julio, ocho días después del estado de guerra proclamado por los golpistas. El 19 de agosto se inicia el consejo de guerra sumarísimo en el Cuartel de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife. Era la justicia al revés: se acusaba de rebelión a los que se habían opuesto a la rebelión. Se dictaron tres condenas a muerte, la del brigada Mas y también la del alcalde del pueblo Ramón Cabrera Bernal y el presidente de la Federación Obrera local Manuel Quintana Florentino. En esta ocasión no hubo indultos. El 27 de agosto fueron fusilados los tres, no sin antes escribir el brigada: «Muero con gran satisfacción, la del deber cumplido... y por abrigar ciega fe y esperanza en el triunfo de la legalidad republicana, ya que por ser de justicia encuentra el apoyo de los que sufren y el de Dios Nuestro Señor» (carta reproducida en García Luis, R.: La justicia de los rebeldes, p. 33).

Pero hay otro caso interesante. Se trata de un guardia civil que llegó a ser capitán defendiendo a la República. Su nombre era Francisco Martínez Fortes y había nacido en 1910. Su padre, de igual nombre y De Aguiar de segundo apellido, también era guardia civil, natural de Almería, de ideología derechista. Este apoyó el golpe militar. Llegó a llevar la intendencia durante la guerra civil en Tenerife, utilizando el incautado Hotel Camacho de Tacoronte para tales fines. Pero su hijo no era igual a su padre, quizá por una cuestión generacional, pero apoyaba a la República incondicionalmente y sus amigos tinerfeños eran todos republicanos. Francisco había nacido en Málaga y se trasladó con su familia a Tenerife. Estuvo estudiando en el Seminario durante cuatro años, luego trabajó en Correos, pero finalmente se decidió por la profesión de su padre. Fue trasladado a Tarragona y se casó con su novia tacorontera, Ana Rosa Pérez Morales, en 1934. Poco antes de estallar la rebelión militar decidió trasladar a su cónyuge encinta de su segunda hija a Tenerife para que la familia de ella la atendiera en el parto. –Precisamente es esta hija, Pilar Martínez Pérez, quien nos ha informado del caso, así como su hermano Jesús–. Él volvió a Cataluña y se vio atrapado en la vorágine de la guerra. Ya no se verían hasta 1942, más de seis años después.

Poco sabemos de sus vicisitudes durante la guerra, solo que estuvo en el frente de Teruel, que le hirieron de un balazo en el muslo derecho y que fue capturado por los rebeldes el 28 de marzo de 1939. Un guardia civil capturado por Franco por republicano no tenía muchas esperanzas de escapar con vida, pero probablemente su padre intercedió por su hijo, ya que se desplazó a la Península para verlo poco después de que terminara la guerra. Pero la implacable venganza de Franco no paraba. Estuvo en varios campos de concentración para prisioneros militares: campo de concentración de Medinaceli (Soria), prisión en Soria capital, luego al campo de concentración de Mozarifar (Zaragoza) y en el Castillo de Montjuic. Finalmente, en 1940, fue juzgado en consejo de guerra y condenado a 12 años y un día en Tarragona, permaneciendo en la Cárcel de Pilatos hasta mediados de septiembre de 1942. Lo trasladaron a la prisión de Fyffes en Tenerife y el 1 de diciembre, liberado definitivamente. Pero fue expulsado de la Benemérita y no pudo ejercer profesión alguna vinculada al Estado. Terminaba su calvario carcelero, pero no el de la supervivencia de su creciente familia. Llegaron a ser seis los hijos del matrimonio y gracias a la familia de ella, que tenía propiedades en Tacoronte, pudieron salir a delante.

Esta es la historia de algunos guardias civiles que pagaron con su vida o con su libertad haber respetado el ideario del cuerpo y permanecer leales a la bandera que juraron obedecer.