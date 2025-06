Canarias en la competición por el talento

No existen dudas sobre el papel que juega la atracción y la retención de talento científico y emprendedor como factor de competitividad. El contexto actual de transformaciones globales impulsadas por la economía del conocimiento hace que el talento humano no solo sea un recurso escaso, sino que representa un determinante estratégico del crecimiento económico y la innovación sostenida. A lo largo de la historia todas las sociedades, para prosperar, han necesitado personas con formación técnica y científica, con capacidades de emprendimiento, pensamiento crítico, adaptabilidad y de trabajo interdisciplinar. Quizás sea hoy más decisivo.

La competición por este talento es global. Cataluña ha anunciado hace escasas semanas una inversión de 30 millones de euros para atraer a sus centros científico-tecnológicos durante tres años a 78 investigadores de alto nivel de Estados Unidos. A finales de este año se culminará en Barcelona una inversión de 100 millones de euros para construir un complejo científico que acogerá a 45 grupos científicos y 500 profesionales en el ámbito de la inmunología. Este instituto no solo hará investigación. La innovación y la transferencia de conocimiento a través del fomento del espíritu emprendedor de los investigadores y la conexión del instituto con la industria será una estrategia central. También se acaba de conocer que en la capital de España se invertirán 8.500 millones para construir el Madrid Innovation Center, un espacio de referencia destinado a la colaboración entre grandes empresas tecnológicas, investigadores y emprendedores de todo el mundo. No nos debemos comparar, pero sí ser conscientes de lo que está en juego.

Esto es una muestra de que ya no solo basta con formar talento local. Los ecosistemas se fortalecen con talento del exterior que les complementa y enriquece con nuevas perspectivas, experiencias globales y redes internacionales. La capacidad de generar ideas, transformarlas en soluciones y llevarlas al mercado depende, en última instancia, de las competencias, motivación y diversidad del capital humano involucrado, que está en el centro de cualquier sistema de ciencia e innovación. Junto a esto también son necesarios ecosistemas colaborativos donde empresas, universidades, infraestructuras científico-tecnológicas de excelencia, clústeres sectoriales y programas de apoyo establezcan las condiciones para que un talento único decida apostar por desarrollar su futuro personal y profesional en una determinada ciudad, región u organización.

Vivimos en una región separada por el océano de los principales motores económicos. Tenemos que superar retos específicos para que la ciencia y la innovación alcancen más peso en nuestro crecimiento, desde la geografía hasta el tipo de industrias que podemos desarrollar. Pero no estamos solos ni en el propósito ni en el desafío. Europa afronta obstáculos estructurales que dificultan la atracción de talento: regulación excesiva o dificultad para acceder a capital; fragmentación del mercado o la escasa movilidad del conocimiento entre academia e industria son algunos de ellos. A esto se le suma un aspecto determinante. En un mundo de cambios acelerados, el hecho diferencial lo marca la velocidad con que pasan cosas. No sirven las buenas intenciones. Respuestas y decisiones lentas son la antesala de la frustración y el fracaso.

Canarias busca crear las condiciones favorables para que desarrollar una carrera científica o emprendedora en las islas sea la mejor oportunidad. También necesita establecer una marca responsable que visibilice en el exterior nuestras capacidades de I+D+I. Necesitamos trabajar en los dos planos. Hemos dado pasos significativos: ya no recurrimos a rankings de nómadas digitales y nos interesa corregir los motivos para que una persona emprendedora o científica que quiera aprovechar nuestras ventajas únicas no espere meses o años por permisos para prototipar o testear una solución innovadora en nuestras infraestructuras singulares.

Tenemos la certeza de que presentar Canarias a precio de saldo a través de condiciones fiscales no es la mejor ni la única estrategia para atraer empresas y talento. Nos preocupa que las administraciones gestionen con eficacia los fondos públicos y ofrecemos alternativas de inversión privada hacia startups y spinoffs. Ponemos en valor sin complejos nuestras ventajas y analizamos en qué somos realmente buenos para competir por el talento global - más allá incluso de canarios que se han marchado para seguir formándose y ganando experiencia -.

Y por supuesto reconocemos y damos la bienvenida a quienes han decidido establecerse en las islas para añadir valor económico y social y contribuir al bienestar colectivo. Es más, algunos pensamos críticamente si el estándar de calidad de vida que disfrutamos ha servido de manera inesperada a un menor apetito por el riesgo y si esto marida con una cultura del conformismo que puede congelar nuestra ambición.

Ahora también sabemos que los flujos globales de talento funcionan de una forma más sutil. Hay un tipo de información que se sostiene en la legitimidad y la credibilidad de las personas. En un mundo interconectado, donde la colaboración y la confianza son un activo esencial para resolver desafíos comunes, de las interacciones en marcos informales surgen decisiones personales y profesionales que, con un proceso de validación posterior, condicionan una decisión. La estrategia que está al alcance de Canarias y de cualquier otra región para atraer talento extranjero pasa por cuidar y reconocer el que se genera y se desarrolla en su territorio ofreciendo las mejores condiciones para que pueda progresar, sin limitar sus decisiones para moverse. También se trata de exponerlo y sacarlo de su zona de confort incentivando la buena competencia. O de establecer mecanismos que faciliten el retorno de la diáspora de Canarias que trabaja en los entornos más exigentes. En conjunto, la presencia de personas que produzcan en la economía del conocimiento, el rendimiento de sus sistemas universitarios, o el grado de apertura para atraer inversión o empresas especializadas, definen el dinamismo de una región y su capacidad para captar talento. Nuestra mejor carta de presentación es el grado de satisfacción de nuestro capital humano y la excelencia de nuestros centros de I+D+I y de desarrollo tecnológico.

Sin embargo, en el caso de Canarias, lo anterior es condición necesaria pero no suficiente. A territorios insulares de nuestro tamaño les cuesta acumular la masa crítica que disponen los ecosistemas más valorados. Hemos leído antes cómo, por ejemplo, Madrid y Cataluña despliegan toda su ambición. Por eso, las islas debemos definir cómo y con quién competir y colaborar para que la capacidad de acumulación de talento y conocimiento que tienen otras regiones y áreas metropolitanas no nos distancie de la frontera científica y tecnológica. Dentro de una economía del conocimiento cada vez más globalizada, Canarias tiene que buscar su propia estrategia para romper el techo de cristal de su condición insular. No hay libros ni literatura científica que explique casos de éxitos absolutos en territorios insulares. Tenemos que hacer nuestro camino con perseverancia y peleando batallas inteligentes.

El talento científico y emprendedor es el pegamento que mejor une lo que ocurre dentro y fuera de nuestra región. La atracción y retención de estos individuos permite que haya un flujo circular de conocimiento y know-how que crea las capacidades para codificar, aprender la novedad y generar ciencia e innovación de excelencia. También abre nuestra economía y nos hace mejores. Por eso necesitamos un enfoque coordinado y multinivel que involucre a las instituciones de educación superior, sector privado, administraciones, agencias de financiación y sociedad civil. De la estrategia resultante, conectar el talento internacional con las oportunidades de transformación económica y social sostenible a nivel global a través de las capacidades de nuestras universidades, centros científico-tecnológicos y empresas, supone riqueza y bienestar para nuestra región. Hagamos de todo esto una palanca para generar más tejido productivo y talento cualificado.