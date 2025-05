Julio Salom Herrera: «El Ejército necesita una modernización en Canarias»

Llamó la atención que en la Semana Santa, en Málaga, se acercara a saludar a los legionarios.

Me gusta mucho la música militar y entiendo algo. Cuando veo a una banda que toca bien, me gusta decirlo, e incluso personalizar el reconocimiento. Tenemos que estar cerca de nuestros hombres y mujeres y, hoy en día, más. Nuestros soldados tienen que sentir la cercanía del mando, que conoce sus problemas y se preocupa por ellos. Porque las misiones hoy son tan complicadas y se resuelven al más bajo nivel, que cualquier legionario o soldado de la escala más básica debe saber que puede tener un protagonismo fundamental.

¿Por qué se eligió Canarias para el Día de las Fuerzas Armadas?

Primero porque es un territorio de España y había muchas ganas de que la Semana de las Fuerzas Armadas se hiciera aquí. El año pasado se intentó pero quedamos finalistas. Coincidía que en 1986 el entonces Príncipe de Asturias, y hoy nuestro Rey, desfiló aquí, en Santa Cruz, siendo caballero cadete. Como en el 2024 la Princesa estaba en la Academia General Militar, pensamos que hubiéramos cerrado un círculo perfecto. No pudo ser. Ya había un compromiso con Oviedo y Gijón. Pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, escribió de nuevo a la ministra de Defensa una carta pidiéndole que fuéramos sede. Su tesón fue muy valorado tanto por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) como por la ministra. Santa Cruz es una ciudad muy militar, así como la otra capital, Las Palmas de Gran Canaria. Ambas son anfitrionas en esta semana de las Fuerzas Armadas y tienen una presencia militar importante, tanto del Ejército de Tierra como de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la UME. Yo creo también que la sociedad canaria tenía ganas de recibir al conjunto de las Fuerzas Armadas. Aquí los actos son habitualmente fuertes, pero traer unidades peninsulares y de Ceuta y Melilla, materiales especiales como los carros de combate, y, sobre todo, la presencia de Sus Majestades los Reyes dan un empaque especial. Había muchas ganas, tanto por nuestra parte como por parte de la ciudad.

¿Qué criterios se valoran para una elección de este tipo?

Siempre se intenta que haya una representación proporcional de todos los ejércitos. Hay capitales peninsulares que no tienen mar, lo que dificulta una buena representación de la Armada. El criterio es la demanda de la ciudad, que haya ganas, una voluntad de organización. La organización es compleja, tanto para nosotros como para la ciudad. Son muchas reuniones y se debe hacer un esfuerzo importante de planificación de la circulación o el plan de acogida.

¿Y qué significa que el acto central se celebre en Tenerife?

Acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Toda la sociedad española debe estar representada por los ciudadanos de Santa Cruz y Las Palmas. También significa decir que la seguridad y la defensa nacional es un compromiso de todos y somos los primeros valedores. Ser accesibles, cercanos, que nadie nos vea como algo extraño.

¿Cuándo comenzaron los preparativos y cómo van?

Llevamos más de seis meses trabajando, al principio combinando este trabajo con el resto de obligaciones y ahora casi en exclusividad. En noviembre ya vinieron nuestros compañeros de Coruña, Oviedo y Gijón, anfitriones del año pasado, para hacer un trasvase de conocimientos importante. Desde entonces estamos recibiendo comisiones de la Casa Real, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de la Defensa, que van al Ayuntamiento, que vienen aquí al Palacio de Capitanía, para impulsarlo todo. No debemos olvidar que este es un esfuerzo que se dirige al más alto nivel. Un desfile no es cortar una calle. Implica cortar muchas calles, ensayos, logística, comunicación, protocolo, entre otras cosas. Hemos tenido la inestimable colaboración de la Autoridad Portuaria, que nos ha dejado la Dársena Pesquera y el Dique Sur para que nuestras unidades puedan hacer ensayos; del aeropuerto Tenerife Norte, para acoger los vuelos militares; de Enaire, para los cierres del espacio aéreo. También ha sido un problema para el Cabildo y el Ayuntamiento, y para nosotros, no interferir demasiado en la vida de los conciudadanos, y me refiero al tráfico. No hay que molestar al que no quiere participar en el desfile. De ahí que haya sido esencial el apoyo del Puerto para no mover demasiado el material y madrugar. Y, sobre todo, la acogida del personal. Estamos hablando de casi 2.000 soldados de fuera de Canarias que van a venir, no sólo a desfilar, sino también a tareas de organización y montaje, o el control del espacio aéreo, o bien el alojamiento y la logística. Todo el que viene de fuera tiene que dormir, ducharse, vivir y contar con unas condiciones de habitabilidad dignas, dentro de la austeridad general que ofrecemos.

¿Han tenido el apoyo de algún organismo en estas necesidades?

El Cabildo nos ha cedido la Sala Multiusos del Recinto Ferial, donde va a haber más de 1.200 personas viviendo. Otros estarán en los cuarteles de La Cuesta y Hoya Fría.

¿Dónde serán los actos?

La exposición estática se hace entre la Plaza de España y la zona portuaria, del 3 al 8 de junio. Además del material, habrá exhibiciones de adiestramiento canino, desactivación de explosivos, tablas de combate y defensa personal. Después tenemos el certamen de música militar, donde habrá siete bandas, seis militares y la Municipal de Santa Cruz, que van a tener actuaciones de cinco o seis minutos cada una, para finalizar con una actuación conjunta, que traerá algunas sorpresas. Será en el Lago de la Plaza de España. Habrá una exhibición aerodinámica, en la zona del Puerto donde se hacen los grandes conciertos (frente al Cabildo) con actividades aéreas.

¿Y el acto central?

Delante del Auditorio. Ante el Castillo Negro estará la tribuna real y ahí se procederá a los honores a su Majestad el Rey, izado de bandera, acto de homenaje a los caídos y el desfile. En ese escenario se une la historia con la modernidad. Están el Castillo Negro y la Casa de la Pólvora, junto al Auditorio, el Parque Marítimo y el Palmétum. Primero será el desfile aéreo, después el motorizado y sobre cadenas, y, por último, a pie, que tiene una representación de todas las unidades; Armada, Ejército de Tierra, UME. Y, por último, las de paso específico; es decir, la Legión y Regulares. Si la meteorología nos lo permite habrá lanzamiento de paracaidistas. Ese día, más los ensayos, vamos a dar un poco la lata.

¿Cómo se gestionan desde Canarias las comandancias de Ceuta, Melilla y Baleares?

Somos una estructura orgánica. Estamos muy lejos, tenemos doble insularidad. Por ejemplo, la Brigada Canarias está en tres islas distintas y cinco cuarteles. Y podemos imaginarnos lo que es Ceuta, Melilla y Baleares, con distintas islas. La ventaja es que tenemos una fuerte cohesión, ya que, además de mando orgánico, somos mando operativo. El general jefe del Mando de Canarias, además de depender del jefe del Estado Mayor del Ejército como un mando de primer nivel, depende del comandante al Mando de Operaciones en las misiones permanentes de presencia, vigilancia y disuasión. Y todos somos extrapeninsulares, lo cual refuerza mucho esa mentalidad de que tenemos que estar, por ejemplo, vigilantes al mantenimiento, por la salinidad del ambiente. Es muy difícil mantener el material, no sólo en Ceuta o Melilla, sino en lugares como Puerto del Rosario, donde a la salinidad se unen las calimas importantes. Esos problemas comunes generan cohesión intelectual.

¿Qué percepción cree que tiene la mayoría de los canarios del Ejército de Tierra?

El Ejército de Tierra es una representación de la sociedad. Nuestras unidades están llenas de jóvenes que son de La Laguna, del barrio de Taco, de cualquier lugar de la Isla o el Archipiélago. Muchos ciudadanos de Tenerife tienen a un hijo, sobrino o un amigo de su hijo en Hoya Fría, por ejemplo, trabajando como militar. La gente nos percibe de una forma cercana. Pero tenemos que seguir trabajando para que nos identifiquen como sus más fieles aliados.

¿Cree que se deben hacer otras acciones similares a la vigilancia contra los incendios en el monte?

Nuestra misión principal siempre es prepararnos y estar dispuestos para generar estructuras operativas y cumplir las misiones militares que se nos encomienden. La ventaja que tiene esto es que una unidad que está preparada para el combate, por decirlo así, muy fácilmente puede articularse para apoyo a las autoridades civiles. La operación Prometeo es una acción de vigilancia de la Corona Forestal fundamental, después de lo que vivimos hace dos años con el gran incendio. Para nosotros es muy fácil articularla, pues estamos acostumbrados a generar una estructura de mando y control, articular unas misiones sobre la base de unas patrullas que cumplen órdenes. En San Andrés montamos un puente, en la erupción de Cumbre Vieja tuvimos que estar ayudando en el plan de acogida en la base de El Fuerte, o con el apagón energético en La Gomera mandamos grupos electrógenos. El año pasado, la vigilancia de la Corona Forestal nos dio un bienestar personal enorme. Todos los soldados estaban deseando ayudar, porque lo sienten como propio. En el incendio del 2023, donde no tuvimos mucho protagonismo, los soldados de Canarias me pedían: vamos a hacer lo que sea. Para un canario, su territorio es sagrado. Prometeo nos permite actualizar los procedimientos, hacer prácticas de topografía y hay que saber moverse con sistemas de navegación o con planos. Este año podemos hacer vuelos con helicóptero. Al final, todos ganamos.

¿El Ejército de Tierra tiene suficiente personal en Canarias?

Nuestra plantilla tiene un nivel de cobertura aceptable. Y hacemos esfuerzos por seguir llamando a jóvenes para que vengan a filas. Tenemos un sistema en el que no todos van a ser permanentes. Estamos hablando de que un 15% de los que entran serán permanentes. El resto no pueden licenciarse sin tener una formación profesional adecuada, y ese es uno de nuestros retos. Pero me gustaría tener un poquito más de personal.

¿Qué aceptación tienen las campañas de captación?

Tienen buena respuesta. Lo que pasa es que al canario le gusta estar en su isla, no en la de al lado. Es fácil para un tinerfeño cubrir las necesidades que hay en Tenerife, pero no las de Fuerteventura. A veces, cuando van allí, se dan cuenta que en cualquier sitio se vive bien. Y luego tenemos un soldado peninsular que, cuando viene aquí, también se queda, tanto porque rehace su vida y hace amistades como porque Canarias es una tierra de acogida. Aquí se vive bien, porque tenemos un ambiente muy agradable.

¿Qué porcentaje de canarios han decidido en los últimos años acceder al Ejército de Tierra?

Un 70 o un 75%. Pero creo que hay que animar al soldado peninsular para que siga viniendo.

¿Cuáles son los principales proyectos del Mando de Canarias para los próximos años?

Proyectos operativos tenemos varios y muy importantes. La Brigada Canarias tiene ahora un contingente de casi 700 hombres en El Líbano. El Mando de Canarias ha generado en estos momentos un contingente en Irak, relevando uno de Ceuta a otro de Melilla. Y poseemos un regimiento antiaéreo en Las Palmas que en el 2026 se va a desplegar en un país báltico para colaborar en su defensa aérea. Este año tenemos una misión importante, con numerosos soldados de Tenerife, en la constitución de un Battle Group a disposición de la Unión Europea, con 1.500 hombres, que es la primera capacidad de respuesta de la UE para crisis de media y baja intensidad.

La OTAN ya mira a las amenazas que llegan desde el flanco sur. ¿El Ejército está preparado para responder a esos desafíos?

Canarias está dentro de la estructura de defensa. Nuestra labor es esa: estar preparados para responder ante una contingencia, amenaza o crisis. Tengo que decir que sí, porque este es mi trabajo.

¿Las instalaciones y el material del Ejército en Canarias requieren de una modernización?

Sí necesitan una modernización. Ahora nos encontramos con un esfuerzo inversor grande, de más de 10.000 millones de euros a nivel nacional. De esas partidas, una parte importante va destinada a mejorar la calidad de vida y seguridad de nuestras bases y acuartelamientos. Se trata de tener instalaciones más funcionales. Algunos de nuestros cuarteles están bastante envejecidos y se hallan dentro del programa de modernización. Uno de ellos es el de Puerto del Rosario. Además, recibirá material más moderno. También tenemos la base GAR de La Isleta, que es importante y está teniendo inversiones de consideración, sobre todo para mejorar las condiciones de almacenamiento de material y vehículos, así como los alojamientos y vestuarios. Y en Tenerife hay que mejorar los cuarteles de Los Rodeos, Hoya Fría y La Cuesta, sobre todo, la calidad de vida. Para esta Semana de las Fuerzas Armadas hemos hecho un esfuerzo importante para mejorar la habitabilidad de nuestros cuarteles y estas mejoras ya se consolidan.