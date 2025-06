Gallardo critica la falta de propuestas de Guardiola en la Conferencia de Presidentes: "Será la corresponsal del PP"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, asista este viernes a la Conferencia de Presidentes de Barcelona "con el argumentario de Génova bajo el brazo" y sin haber consensuado antes la postura de la región en temas capitales como la financiación autonómica. "Hoy Extremadura está sola, porque la presidenta Guardiola ocupa una silla, pero no una posición política. Será la corresponsal del PP: No opinar mucho, no comprometerse a nada y votar contra todo", ha vaticinado.

En rueda de prensa, el líder socialista ha reivindicado el sentido de Estado de la Conferencia de Presidentes y ha acusado al PP de querer "reventar" la cumbre al forzar un orden del día inabarcable, centrado más en su congreso o la manifestación del domingo que en la defensa de los territorios. "Los temas que ocupan y preocupan hoy son la vivienda y la financiación", ha considerado Gallardo, que pregunta a la Junta de Extremadura su postura sobre el plan de vivienda de 7.000 millones de euros que ha anunciado Pedro Sánchez.

Blindaje de la VPO

Ante la falta de propuestas y el "perfil bajo" de Guardiola en materia de vivienda, Gallardo ha reivindicado el blindaje de la VPO. Frente a la política de "especulación, pelotazos y fondos buitre" del PP, el socialista ha recordado que Guardiola que necesita de los fondos estatales para garantizar la rehabilitación de las viviendas vacías, que son más de 123.000 en la región y el 70% de ellas en el medio rural.

En materia de financiación autonómica, Gallardo ha acusado a Guardiola de "romper el consenso" que ya existía en la región. "Defender los intereses de Ayuso, Mazón o Feijóo es ir contra los intereses de Extremadura", ha considerado el socialista tras abogar por la defensa de los servicios públicos frente a por ejemplo, la sanidad privada.