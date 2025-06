Bomberos canarios forman a los héroes de Gambia

La cooperación siembra futuro. Canarias ha dejado huella en Bakau, una localidad costera del oeste de Gambia situada a pocos kilómetros de la capital, Banjul. Un grupo de bomberos del Archipiélago viajó hasta allí no solo con equipos de emergencia, sino con algo más valioso: el compromiso de compartir lo que saben para que otros puedan salvar vidas. Fueron a formar, pero también a escuchar.

Y regresaron transformados. Hoy, gracias a ese gesto, Gambia cuenta con 180 nuevos hombres y mujeres —bomberos, policías, marines, soldados, médicos y agentes del servicio de inteligencia y de la agencia nacional de gestión de desastres— formados con una misión clara: salvar vidas, liderar y enseñar a otros a hacerlo también.

Lo que empezó como un sueño compartido entre la Asociación Starup-Corazón Solidario, los bomberos de Gambia y varias instituciones aliadas, hoy se ha convertido en un movimiento de transformación nacional, que ha implicado a todas las instituciones que participan en la construcción y el fortalecimiento del sistema de seguridad del país.

Durante semanas, un equipo de instructores del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y del Consorcio de Bomberos de Tenerife viajó hasta allí con maletas cargadas de equipos y, sobre todo, cargadas de compromiso y conocimiento. Dieron clases de rescate acuático, investigación de incendios, atención a quemaduras, liderazgo en crisis… Pero, más allá de la técnica, dejaron algo aún más profundo: la convicción de que cada vida merece ser salvada y que todos pueden aprender a hacerlo.

Actividad para la preparación de formadores en rescate acuático en Gambia. | LP / DLP

«No venimos a enseñar desde la superioridad. Vinimos a compartir. Y nos vamos transformados. También nosotros hemos crecido», confiesa Ismael Mejías, cabo del Consorcio de Gran Canaria. Porque, al final, el aprendizaje fue mutuo. No solo enseñaron, también aprendieron.

Nunca habían nadado

Carlos Orenes, bombero tinerfeño, recuerda con emoción que «muchos de ellos nunca habían nadado, y hoy realizan maniobras de rescate con seguridad y confianza. No solo han aprendido, han crecido. Y con ellos, crece un país entero».

La emoción tuvo su clímax en la ceremonia de graduación celebrada en la estación central de bomberos de Bakau. Más de 200 personas acudieron al acto, entre lágrimas y abrazos, para presenciar lo que ya se considera un hito nacional. Acudieron las máximas autoridades del país —desde los ministros de Defensa y Turismo, hasta representantes diplomáticos y de Naciones Unidas— para celebrar una historia que se escribe con vocación y respeto. Y no es una metáfora. Porque estos 180 formadores no son el final, sino el principio. Ellos replicarán lo aprendido. Se convertirán en multiplicadores de vida. Como lo expresó con claridad el jefe de bomberos de Gambia, Sang C. Ndow: «Este no es el fin, es el comienzo. Este modelo funciona. Lo replicaremos tres veces más este mismo año a nivel nacional».

Este proyecto no se impuso desde fuera. Nació escuchando. La canaria Sonja Arup, presidenta de Starup, recorrió Gambia, conversó con brigadas locales, instituciones y hasta con el propio presidente Adama Barrow. «Vinimos a comprender y cocrear soluciones reales, no a imponer soluciones desde fuera», afirma Arup. Y de ese proceso nació un programa hecho a medida, horizontal, basado en el respeto y la admiración mutua.

Transformar generaciones

Durante la ceremonia, no solo se entregaron diplomas. También herramientas para el cambio: generadores para emergencias, una ‘pick-up’ médica, 54 bicicletas para desplazamientos rápidos y equipos especializados de rescate. Pero lo que más pesa no se mide en kilos ni en euros: es la confianza depositada, el ejemplo dado y la red de cooperación que se ha tejido entre Gambia y Canarias. «Cada uno de ustedes es ahora un multiplicador del cambio», afirmó durante la ceremonia Arup, quien añadió que «lo que han aprendido salvará vidas hoy y lo que enseñen mañana, transformará generaciones».

Jaja Mbaye, coordinador nacional de rescate acuático, y Abdu Karim John, encargado del rescate en pozos, serán los pilares de esta nueva era. Ellos asegurarán que el conocimiento se perfeccione y se extienda, que esa llama que encendieron los bomberos canarios siga iluminando vidas. Esta historia con raíces canarias es más que cooperación. Es un acto de compromiso, un ejemplo de que, desde un pequeño archipiélago del Atlántico, se puede cambiar el mundo.