La FEMP pide en Lanzarote más coordinación y recursos para afrontar la integración de los migrantes

El presidente de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José Ramón Martín Ardines, ha reclamado este lunes en Arrecife (Lanzarote) "coordinación" en materia de inmigración y que se acoja a los menores diseñando "mecanismos con los recursos adecuados".

Esta Comisión, cuyo vicepresidente es el consejero del Cabildo insular Jacobo Medina, se ha reunido esta mañana en Arrecife, destacando la importancia de que los miembros de la FEMP "conozcan la realidad" que se vive no solo en Lanzarote, sino también en otros puntos de España, ha señalado Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Ardines ha dicho que deberían apoyar esta situación todas las comunidades autónomas y los municipios, y ha puesto como ejemplo su propio pueblo, que no tuvo "problemas en acoger en su día a unos 300 ucranianos".

"Tenemos que concienciarnos de que debemos acoger a la gente que lo necesita, en este caso a los emigrantes, al igual que a nosotros nos acogieron", ha referido.

Reunión en Lanzarote de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) / Adriel Perdomo / EFE

Asimismo, ha señalado que, respecto a los menores, "la situación es la misma", por lo que desde la FEMP han pedido "más recursos económicos, más recursos humanos y más financiación para que los ayuntamientos podamos gestionar todas esas competencias que nos están sumando desde otros lugares y en este caso la migratoria".

"Reforma del sistema de financiación local"

Por su parte, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha reclamado que las entidades locales, para afrontar el reto de la inmigración y jugar un "papel central", necesitan más coordinación con las restantes administraciones y más recursos, además de una "clarificación de las competencias".

"Desde la Federación Española de Municipios reclamamos la reforma y actualización del sistema de financiación local para que las entidades locales puedan ser efectivas en la integración de la población inmigrante", ha señalado.

En ese sentido, desde la FEMP se reclama recursos personales, materiales y de financiación, así como una reforma del sistema de financiación local, que data del año 2002.

"Necesitamos recursos, la integración es algo que no se va a conseguir si no tenemos una política proactiva en favor de la población inmigrante. Tenemos retos de aprendizaje del idioma, también del tratamiento de la diversidad cultural, del tratamiento como no de aquellos problemas de convivencia que puedan surgir", ha detallado Martínez-Sicluna.

Reunión en Lanzarote de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) / Adriel Perdomo / EFE

"Un día histórico para Arrecife

El vicepresidente de la Comisión, Jacobo Medina, ha señalado por su parte que era un día "histórico" para Arrecife por la celebración de esta comisión, en la que se va a dar a conocer el Plan canario de inmigración.

"A la llegada de inmigrantes se suma la falta de recursos materiales, humanos y económicos para atajar esta crisis migratoria sin precedentes que estamos viviendo en Canarias y especialmente en la isla de Lanzarote, así que todos tenemos que poner de nuestra parte", ha asegurado.