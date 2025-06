Pioneras en los ayuntamientos canarios: el reto de gobernar en femenino

Cada vez son más, pero siguen siendo pocas. La presencia de mujeres al frente de los ayuntamientos canarios avanza, aunque todavía queda camino por recorrer hasta llegar a la plena igualdad. Carolina Darias, Agustina Beltrán, Solveida Clemente, Onalia Bueno y Mari Brito comparten el desafío de cumplir retos, romper techos de cristal y dejar una huella femenina en la historia de sus municipios. La política, la vocación y la aspiración de trabajar por un futuro mejor las llevó a levantar el bastón de mando con orgullo, determinación y valentía.

"Mayores honores de mi vida"

Darias alcanzó la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 2023, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir el cargo. «Es uno de los mayores honores de mi vida ser alcaldesa de la ciudad en la que nací y me ha visto crecer», afirma. Para ella, la cercanía de la institución con los vecinos y vecinas es uno de los aspectos más gratificantes de la política municipal.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. / Andrés Cruz

Darias –ministra de Política Territorial y Función Pública, entre 2020 y 2021, y de Sanidad, de 2021 a 2023– reconoce que se han logrado avances en «igualdad real y efectiva, pero nos queda un largo camino que recorrer para que más mujeres ocupemos el espacio público y seamos partícipes y protagonistas de la toma de decisiones».

"No hay filtro en el trato"

Agustina Beltrán llegó a la alcaldía de Vilaflor, en Tenerife, en 2015. Un municipio de poco más de 1.500 habitantes donde «no hay filtro en el trato y en el que conoces a toda la ciudadanía», señala. Nunca había estado en política y fue la primera taxista en el municipio que hoy gobierna. Asegura que estos diez años han supuesto un crecimiento personal donde «la ilusión y las ganas de trabajar no han dejado de estar ahí». Beltrán reconoce que tanto las experiencias positivas como las malas, así como los aciertos y los fallos, han contribuido a fortalecer su forma de ser y de pensar.

La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, tras la toma de posesión. / LP/DLP

"Fueron impresiones iniciales"

De población similar, pero en el norte de La Gomera, Solveida Clemente, alcaldesa de Hermigua, se convirtió en 2011 en la primera mujer en liderar un municipio gomero. Gobernó durante cuatro años y, en 2023, recuperó nuevamente la alcaldía. «Empecé en 2007 mi andadura política y al principio me sentía un poco intimidada, porque todos eran hombres, pero fueron impresiones iniciales. El camino ha sido sencillo y nunca he sentido, ni he tenido, problemas con ellos, todo lo contrario», señala.

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente. / LP/DLP

La isla Redonda es la que más paridad tiene, pues tres de sus seis municipios tienen alcaldesas. «Las mujeres tenemos una manera distinta de trabajar y transmitimos más confianza, por lo que los vecinos están más dispuestos a contarnos los problemas», añade Clemente.

"Estoy muy orgullosa de este cargo"

Una de las localidades más turísticas de Canarias y con más de 21.000 habitantes, Mogán (Gran Canaria), está gobernada desde hace una década por Onalia Bueno. El 14 de junio de 2015 se convirtió en la primera mujer al frente del Consistorio moganero. «Estoy muy orgullosa de este cargo y de haber sumado ya tres legislaturas con mayorías absolutas, que son un referente en el Archipiélago», destaca Bueno. El secreto de tantos años al frente del municipio, revela Bueno, se debe a que su equipo ha recuperado «la autoestima» de Mogán. «La cercanía con el vecino es fundamental y no la hemos perdido, ni la perderemos, bajo ningún concepto», recalca.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. / Andrés Cruz

Primera mujer al frente de la Fecam

En los 30 años de historia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ninguna mujer la había presidido hasta que, en 2019, Mari Brito asumió el cargo. Cuatro años antes, en 2015, ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Candelaria, en Tenerife.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. / Andrés Gutiérrez

Brito coincide con Darias en que se han logrado avances, pero lamenta que aún persisten «barreras y estereotipos que derribar». A su juicio, el futuro pasa por seguir visibilizando el liderazgo femenino y abrir puertas para que más mujeres se animen a participar activamente en la política municipal. «Nuestra presencia es vital para construir sociedades más justas e igualitarias», defiende la alcaldesa de Candelaria, quien anima a las nuevas generaciones, y en especial a las mujeres que sueñan con transformar su entorno, a que «den un paso al frente, se involucren, propongan y lideren».

Las cinco mantienen el firme deseo de que, algún día, dejen de ser minoría y los rostros femeninos se multipliquen bajo el bastón de mando en los ayuntamientos canarios.