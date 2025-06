Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»

Las conversaciones registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, recogen varias menciones a Canarias previas al viaje que realizó Ábalos en noviembre de 2020 a las Islas y que le llevó a visitar Gran Canaria y Tenerife con asuntos referidos a su departamento, entre ellos la ampliación del Aeropuerto Tenerife Sur o a Salvamento Marítimo ante la acuciante crisis migratoria que sufrían las islas en esos momentos y la situación del muelle de Arguineguín.

En esos últimos meses del año todavía coleaba los problemas surgidos en el primer envío de mascarillas en abril de 2020 a Canarias, a través de la intermediación de Koldo García, para favorecer a la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. El Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió 837.800 mascarillas de la empresa del caso Koldo en abril de 2020 que sus hospitales descubrieron que no tenían el nivel de seguridad encargado (FFP2) y que no aceptó hasta noviembre, cuando se certificó que al menos eran FFP1 y la empresa ofreció cobrarlas un 66% más baratas, al precio de las quirúrgicas.

La empresa de la trama Soluciones de Gestión SL ofreció al Servicio Canario de Salud venderle esas mascarillas al precio que tenían las quirúrgicas en abril cuando se hizo el encargo. El Gobierno de Canarias tenía en ese momento dos opciones: resolver el contrato con la empresa o aceptar su oferta de compensación, opción última que fue la elegida en un documento firmado el 3 de noviembre de 2020 por el entonces director del SCS, Conrado Domínguez.

En ese contexto es en el que Koldo García en la conversación transcrita por la UCO le dice a un interlocutor del que no se da su identidad: «A mí lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del Presidente». El hombre de confianza de Ábalos en esos momentos menciona en varias ocasiones el viaje que va a realizar a Canarias junto al ministro y los preparativos del mismo, entre ellos con Ignacio Díaz Tapia, al que se dirige como Nacho, empresario al que el expresidente Torres recibió en su despacho en agosto de 2020 para presentarle los bondades de la empresa Megalab y de su protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos seguros del virus. El Ejecutivo regional tenía mucho interés en estos test para garantizar una vuelta a casa segura de los isleños que estuvieran en la Península en las navidades de 2020.

Malestar con Pedro Martín

En otro momento de las transcripciones de la UCO Koldo García también se muestra molesto con el presidente del Cabildo de Tenerife y secretario insular del PSOE en esos momentos, Pedro Martín, por la visita realizada a las obras de ampliación del aeropuerto del sur de la isla debido a problemas de protocolo. En este contexto el entonces asesor de Ábalos afirma que «lo que sí quiero decir que el ministro va allí a solucionar problemas y lleva solucionando problemas de Canarias ni sé el tiempo y en eso sí que está haciendo verdadero hincapié porque tiene verdadera relación con Canarias y eso sí que lo tengo bien claro... Lo que no me entra en la cabeza es que siendo secretario general de Tenerife y siendo también el responsable de allí del Cabildo ¿no?, según me estás diciendo, porque yo no puede conocer todos los cargos del mundo, eso sería volverme loco, ya me dijo ayer Jorge y se te ha incluido en la invitación para poder ir allí...Vamos a calmarnos todos un poco porque a veces la gente puede cometer errores...».

Pero además de estas transcripciones la estancia de Ábalos en noviembre de 2020 en Canarias no estuvo exenta de polémica por los gastos del ministro, familia y asesores en un hotel de lujo en el sur de Tenerife después de finalizar su visita oficial. Ábalos alargó su estancia en las islas durante todo un fin de semana, días en los que, junto a su familia, asesores y escoltas se hospedó en el resort de lujo Gran Meliá Palacio de Isora, en el sur de Tenerife, donde el coste por noche oscila entre los 300 y 1.000 euros por noche.

La oposición preguntó en el Congreso por estos gastos y el Gobierno contestó que gastó un total de 7.150,34 euros en el viaje que el ministro José Luis Ábalos y parte de su equipo realizaron en noviembre a Canarias, pero subrayó que ese dinero se justifica en la actividad oficial y no incluye la estancia privada de la familia del titular de Transportes. El Gobierno precisó que «no consta ningún gasto no oficial de dicho viaje que haya sido abonado por los presupuestos del Ministerio».