Fallece Manuel Hermoso, expresidente del Gobierno de Canarias y figura clave del nacionalismo canario

Ha fallecido Manuel Hermoso Rojas, expresidente de Canarias (1993-1999), exalcalde de Santa Cruz de Tenerife (1979-1991) y ‘alma mater’ de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el partido que fue germen de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) y de Coalición Canaria (CC), la formación política que durante más años -28- ha gobernado la Comunidad Autónoma.

Nació en San Cristóbal de La Laguna en 1935, aunque él mismo aclaró en varias entrevistas que «estuve allí escasos siete meses, según me dijeron, pues mis padres enseguida se fueron a Santa Cruz de Tenerife». Hijo de Manuel Hermoso Banderas y de Amparo Rojas Ortega, ambos «emigrantes de Cártama, un pueblo de Málaga, con intención de ir rumbo a América, pero decidieron asentarse» en la capital tinerfeña, según relató en varias ocasiones.

Hoy deja huérfana a esta #Canarias en la que creyó, por la que luchó y que lideró en momentos difíciles pero también a quienes tuvimos el honor de conocerle y de aprender de él. Se ha ido un maestro, un compañero, un político y un ejemplo de esos que deberían ser eternos y más… pic.twitter.com/aZQmc6ojrx — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) June 17, 2025

En 1953 se trasladó a Barcelona a cursar los estudios de Ingeniería Industrial, que finalizó en Madrid, donde residió en el Colegio Mayor Santa María de Europa y tuvo de compañero de habitación, entre otros, a Rodolfo Martín Villa, uno de los principales políticos de la Transición que fue ministro de Gobernación con el expresidente Adolfo Suárez. En esos años, los compañeros de Hermoso lo apodaron El Lord: «era el depositario de un traje que me regaló mi padre y usábamos todos cuando había que ir a actos formales y protocolarios».

Al acabar sus estudios no regresa de inmediato a las Islas - «no había muchas posibilidades para un ingeniero industrial»- y trabaja en varias empresas de Bilbao y de Galicia y es en Vigo donde conoce y se casa en 1961 con la orensana Asunción Varela, con la que tuvo cinco hijos. Fue en 1969, cuando la salud de su padre empeora, el momento en el que Hermoso decide volver a Santa Cruz de Tenerife y, al fallecer su progenitor regenta la tienda familiar de muebles que estaba ubicada en la Rambla de la capital tinerfeña.

Parte de la #Canarias de hoy te la debemos a ti. Despedimos a un compañero, maestro y a un referente del nacionalismo canario. Tu legado perdurará siempre, presidente Manuel Hermoso.



Nuestras condolencias a su familia y amigos.



DEP pic.twitter.com/xmMxbSWHFe — Coalición Canaria (@coalicion) June 17, 2025

Al mismo tiempo que regenta el negocio familiar «organicé la fábrica de conservas en Lanzarote y monté la fabriquita de prefabricados Maher» dedicada a la construcción. Según relató en una de sus últimas entrevistas es esa fábrica la que le permitió conocer de cerca todos los barrios santacruceros y a sus gentes: «era la misma época en la que Canarias emigraba y los que estaban en América mandaban dinero para que les construyeran una casa para volver; como no había planes de ordenación hubo mucha anarquía y mucha autoconstrucción y yo me recorrí todos los barrios».

Demócrata europeísta

Tras la muerte del dictador Francisco Franco «un grupo de diez o quince amigos que nos gustaba la democracia y éramos europeístas» contactan con dirigentes del PSOE y la Unión de Centro Democrático (UCD) para «ofrecernos a echar una mano, estudiar posibilidades, colaborar, pero no participar activamente en política».

Fue José Miguel Galván Bello, referente de la UCD en Tenerife y por entonces presidente de la Mancomunidad Interinsular de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo Insular de Tenerife, quien trastocó esos planes: «nos dijo que era necesario que la gente se mojara, que fuéramos políticos y nos implicáramos, que la mitad de nosotros fuéramos con él al Cabildo y la otra mitad conmigo al ayuntamiento».

El resultado de la visión del centrista veterano político tinerfeño en las primeras elecciones democráticas de 1979 ya es historia: Hermoso ganó esos comicios para la UCD -diez concejales- frente a la Agrupación Libre, el PSOE, la Unión del Pueblo Canario (UPC) y el Partido Comunista de España (PCE) y se convirtió en el primer alcalde postfranquista de la capital tinerfeña. Un éxito que repitió, ya como líder de ATI, en 1983 -16 concejales-, en 1987, cuando llegó al cénit gracias a los 21 concejales de 27 ediles que conforman el consistorio capitalino y en 1991.

Moción de censura

Pero ese éxito en la capital tinerfeña y, por extensión, en la isla tuvo un lastre que duró una década: se hizo a costa de radicalizar la ideología insularista contra el gobierno del ‘pacto de progreso’ que presidió el socialista Jerónimo Saavedra (1983-1987) y contra los políticos de Gran Canaria. Ese ‘victimismo’ tinerfeño imposibilitó a Hermoso ser presidente en 1987 porque sus discursos y los de ATI, que había logrado conglomerar a las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) para intentar regionalizarse, lo habían invalidado para acceder a la Presidencia de Canarias: su soflama en la noche electoral sobre que había llegado «la hora de Tenerife» y su oposición a la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) son dos ejemplos diáfanos de aquella etapa.

Nos llega a esta hora la triste noticia del fallecimiento de Manuel Hermoso, quien fuera presidente de Canarias.



Dejó su impronta en la política del archipiélago y recuerdo gratamente sus consejos y aportaciones cuando, en los peores momentos de la pandemia, participó en un… pic.twitter.com/KDICDjs31n — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) June 17, 2025

Tuvo que esperar a 1993 para recomponer su discurso y ser presidente «de todos los canarios» tras dos años ocupando la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico en un gabinete en coalición con el PSOE, y lo logró a través de una moción de censura contra, precisamente, Saavedra, su principal adversario en 1987. Un caso insólito en la aún adolescente democracia española: el vicepresidente ‘derribó’ a su presidente.

Hablar de Manuel Hermoso, que además fue diputado por Tenerife en el Congreso (1986) y tuvo escaño en el Parlamento de Canarias (1987-1999), es referirse a uno de los principales constructores de Canarias tal y como es en la actualidad y no se entenderían las últimas cuatro décadas de evolución política, social y económica del Archipiélago y su encaje tanto dentro del Estado español como en la Unión Europea (UE) sin él. Posiblemente, hasta la existencia misma de CC no sería tal sin que la hubiera pilotado el que fuera líder del moderno nacionalismo canario.

«Espero que al final no se me vea como una persona que ha sido agresiva e indeseable, sino como a una persona que fue siempre un hombre de consensos, de búsqueda de soluciones, porque siempre he creído que en la vida lo que hace falta es ser positivo», confesó a Televisión Canaria en 2019.