Cristina Figueroa, profesora e investigadora: «Debemos buscar un turista más responsable, más concienciado»

¿Qué es un destino turístico justo? ¿Qué lo diferencia de un destino simplemente sostenible?

Participo en un proyecto dirigido desde la Universidad de Glasgow donde se están analizando tres casos de destinos que experimentan turismo de una forma más o menos intensa y Tenerife es uno de ellos. La diferencia por la que me preguntas es que un destino sostenible lo que busca es esa sostenibilidad económica, medioambiental y social, mientras que en los destinos justos se añade la variable de que todas las comunidades vulnerables se sientan incluidas en el desarrollo de ese destino. Se pone hincapié en el tema de igualdad y que todo el mundo se sienta incluido. Siempre hablamos del caso de las mujeres, que están muy representadas como empleadas y como turistas y su situación es más vulnerable desde un punto de vista del empleo. Y lo de los residentes también es un tema importante.

En Canarias hay precisamente un movimiento social que se queja de que la buena salud del turismo no se ve reflejada en la mejora de la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se cambia esta situación?

Desde Aristóteles y Platón ya se hablaba de la polis, del territorio de la ciudad en el que había que potenciar que sus miembros pudieran desarrollarse y desarrollar la vida virtuosa o no. Es un problema que hemos tenido durante siglos. El poder generar entornos en los que todo el mundo pueda desarrollarse. Esta situación que tenemos en Canarias también existe en muchísimas zonas de España. ¿Cómo conseguir unos destinos más justos? En primer lugar, reconociendo que no hay un destino sostenible y justo si no se tiene en cuenta a todos los actores que forman parte del destino. Los residentes, las empresas, la administración pública y los mercados emisores. Y todos los distintos niveles administrativos deben colaborar entre ellos y entenderse. El turismo lleva años generando en España una riqueza social, cultural y económica que hemos sabido aprovechar. Yo diría que no es únicamente una crisis del turismo, es una crisis social y económica a la que no estamos sabiendo dar respuesta.

En Canarias se habla mucho de cambiar el modelo turístico, de hacer cambios estructurales...

No podemos olvidar el esfuerzo que están haciendo las empresas. Pero hay un problema brutal con el tema de residuos y eso no es solo un problema turístico, sino de infraestructuras de base. Hay un problema de transporte, de sanidad. Se habla de que queremos que vengan menos turistas y que gasten más dinero. Pero creo que también tenemos que buscar un turista más responsable. Un turista concienciado. Ese es el que realmente aporta valor. Va a ser necesario un cambio de modelo y el sector hotelero necesita más personas que puedan dar un servicio, una experiencia. Eso es otro de los problemas, estamos perdiendo estudiantes en turismo. El turismo está perdiendo el talento.

¿Cuál diría que es el principal reto que tiene el Archipiélago para lograr ser un destino turístico justo?

Uno de los temas que destacan los actores implicados en el sector turístico es el del control de los espacios públicos de acceso, por ejemplo, el Teide. Y en vivienda, preocupa que haya una legislación clara y que se aplique. Y sobre todo, la colaboración público-privada y la colaboración entre administraciones. Y que los partidos dejen de utilizar el turismo como un arma arrojadiza y recordar el valor que tiene.

¿La ecotasa es una herramienta útil?

Creo que hay que ver cada caso. Algunos que están en contra lo están porque están viendo que en otros destinos que están aplicando ecotasa, no hay una transparencia sobre en qué se gasta luego todo ese dinero. A mí la ecotasa no me parece negativa, no va a hacer que vengan menos turistas. El problema está en grabar una actividad y que luego no esté claro que eso revierte en los residentes del destino. La ecotasa sí es útil, si está bien gestionada, es transparente y de verdad revierte en los residentes. Estamos un poco sobrepasados y no hay una regla que siempre funcione.

¿Cómo influye la presencia de las viviendas vacacionales en la perspectiva de justicia turística?

He tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que era considerada un superhost en Airbnb, que gestiona un par de apartamentos , uno suyo y otro de sus padres. Y para él dentro de Airbnb también hay distintos niveles de servicio. Hay que ofrecer algo más. Es decir, tú llegas, recibes al cliente, le enseñas el entorno en el que va a desarrollar su actividad, le presentas personalmente todo y de esa manera le involucras muchísimo más. Y no tenía ningún problema con los vecinos. Las viviendas vacacionales tienen que seguir, pero tiene que haber una normativa, una legislación e impuestos. Están para quedarse y pueden ser establecimientos muy positivos.

Hemos hablado de los retos que tienen las Islas, pero ¿y las oportunidades?

Canarias es un grandísimo ejemplo de desarrollo turístico sostenible. Se habla mucho del tema de los movimientos contra el turismo, en Tenerife y Gran Canaria por la gran cantidad de turistas, pero al mismo tiempo es milagroso cómo han desarrollado zonas turísticas muy potentes y cómo han cuidado el entorno también. Yo creo que son un ejemplo. Tenerife fue seleccionada en el estudio, que también podía haber sido Gran Canaria, como ejemplo de la integración del turismo dentro de la vida de esas islas. Son ejemplos a nivel internacional de la integración. n