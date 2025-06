Una diputada del PSOE en Canarias pregunta por una conferencia sectorial que nunca se celebró

La diputada regional del PSOE Nayra Alemán ha pedido a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que le informara sobre el contenido de una reunión de la Conferencia Sectorial que en realidad nunca se celebró.

"El pasado 4 de abril se celebró la Conferencia Sectorial con el ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes", dijo Alemán, y a continuación preguntó a la consejera qué temas se abordaron y "qué recursos adicionales ha traído para Canarias".

Barreto aclaró a la diputada que efectivamente, había una conferencia sectorial convocada el 4 de abril, pero no se pudo celebrar porque no hubo quórum debido a que los consejeros de las comunidades del PP decidieron no asistir.

Nieves Lady Barreto / El Día

Lo que se hizo entonces, explicó Nieves Lady Barreto, fue una reunión entre el resto de las comunidades fuera del ámbito de la Conferencia Sectorial para resolver dudas sobre la aplicación de la Ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia.

En ese encuentro hubo una queja generalizada de las comunidades autónomas por la falta de financiación para la aplicación de esta ley, señaló Nieves Lady Barreto. En Canarias, el gasto previsto para la aplicación de esta ley es de 13 millones de euros y lo que se ha hecho es pedir a la Consejería de Hacienda una modificación presupuestaria para afrontar estos gastos extraordinarios.

Se está trabajando en una primera modificación presupuestaria de unos seis millones de euros para financiar los medios alternativos de resolución de conflictos, que son obligatorios en determinados supuestos. Otra de las quejas de las comunidades autónomas son los plazos, ya que la Ley debe empezar a aplicarse el 1 de julio.