El PSOE canario contiene la respiración ante el cerco judicial al sanchismo

Los socialistas canarios han entrado en 'modo apnea', contienen la respiración y cruzan los dedos para que todo el escándalo provocado por lo que la ministra Pilar Alegría denominó "triángulo tóxico" -Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García- no salpique a Ángel Víctor Torres, su secretario general y ministro de Política Territorial. Por primera vez desde hace casi cuatro décadas tanto el sector oficial como el crítico del PSOE de Canarias coinciden: más allá de Torres existe la nada y no hay alternativa.

Y hay una segunda coincidencia, pues tanto 'oficialistas' como 'díscolos' coinciden con la vicepresidenta María Jesús Montero en que "pedir perdón no es suficiente y hay que ofrecer algo más para recuperar tanto la confianza de la ciudadanía como la de los socios de investidura".

¿Y qué es ese algo más? Pues una especie de "confianza reforzada" en base a sacar adelante compromisos concretos de cada una de las formaciones que apoyaron el acceso de Sánchez a La Moncloa "sin necesidad de que hay que votar una cuestión de confianza" en el Congreso y que, además, pueda desembocar en la plasmación de unos Presupuestos del Estado para 2026, pues coinciden en que "ya no es de recibo" continuar sin cuentas generales.

Y, mientras esto sucede, esperar a que "no aparezca ningún audio más que vincule a alguien cercano a Torres" con la trama corrupta de Cerdán, Ábalos y García", ya que nadie duda de que el ministro y máximo dirigente de los socialistas canarios no está implicado de forma directa, aunque ya no se fían, tras lo sucedido con Sánchez y su exsecretario de Organización, de que "alguien pueda haber traicionado la confianza" de Torres.

Para bien y para mal, los socialistas canarios tienen su futuro ligado al de su secretario general. Gracias a él el PSOE canario lleva ocho años instalado en una 'balsa de aceite' y no en un 'caldero de agua hirviendo', como antaño.

Él fue su principal activo para frenar en el Archipiélago la debacle electoral que el partido sufrió en los comicios autonómicos y locales de 2023 en la Península y, de hecho, logró que los socialistas revalidaran su condición de primera fuerza en número de votos y escaños al Parlamento. Sin embargo, y como le sucedió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 23 de julio -apenas dos meses después-, Torres no pudo ser investido presidente del Gobierno canario pese a ganar las elecciones.

Pero la fuerte dependencia de Torres viene de lejos, cuando gracias a él se solventaron largas décadas convulsas y fue el elegido para pacificar un partido roto después de que el ya fallecido José Miguel Pérez presentó su dimisión en 2016 y dió paso a que la dirección del partido en el Archipiélago quedara en manos de una gestora. En aquella situación surgió Torres al ganar en 2017 las primarias al eurodiputado Juan Fernando López Aguilary a Patricia Hernández.

Fin a 26 años de 'travesía en el desierto'

Dos años después, de la mano de Torres el PSOE volvió a presidir el Gobierno de Canarias tras una 'travesía del desierto' de 26 años de duración iniciada en 1993 cuando Manuel Hermoso presentó la moción de censura a Jerónimo Saavedra.

Con esas credenciales, y a pesar de no revalidar la Presidencia del Gobierno en 2023, su nombramiento como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática garantizó aún más la paz orgánica interna y su sello como líder de los socialistas canarios al ser nombrado directamente por Pedro Sánchez, en aquel momento reforzado presidente del Gobierno y consolidado máximo dirigente del PSOE. En noviembre de 2023 nadie de los que especulaban con mover la silla al líder tras quedar apeado del Ejecutivo regional se atrevieron a toser a uno de los hombres de Sánchez porque, en el fondo, habría sido enfrentarse de forma directa a quien dirige los hilos de la cúpula de Ferraz. Esa situación se evidenció en el XV Congreso regional celebrado el pasado mes de enero en Adeje: candidatura única refrendada por el 78% de los apoyos y 'entronizada' por el propio Sánchez.

Aunque CC y el PP quieren convertir los contratos irregulares de material sanitario en el caso Torres, en el PSOE este asunto no preocupa. El del "triángulo tóxico" sí, pues el 'tándem' con Sánchez es el 'talón de Aquiles' de Torres, ya que su futuro va ligado de manera indisoluble al de un presidente del Gobierno de España y máximo dirigente federal del PSOE debilitado y cercado por escándalos judicializados.