La reforma de la RIC para facilitar el alquiler de viviendas

Cuando, por el duro contexto político en el que nos encontramos los españoles, menos pensaba que era posible sacar adelante en la Comisión de Hacienda y Función pública del Congreso cualquier materia relacionada con el Régimen económico y fiscal de Canarias (REF), ayer 18 de junio, la Ponencia aprobó el texto de la proposición de ley con algunas de las mejoras plasmadas en las enmiendas presentadas por los diferentes partidos políticos. Enmiendas que técnicamente pueden ser mejores o peores, pero que de su análisis se desprende el interés de todos los grupos por mejorar un problema evidente: la falta de vivienda en Canarias.

Han sido muchos los años, incluso décadas, en los que las administraciones públicas poco o nada han hecho en el archipiélago por promover directamente la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) o incentivar la promoción de viviendas libres con un plan adecuado que aligerase la eternidad que se tarda en lograr las autorizaciones preceptivas para las licencias municipales de obra. Y así nos ha ido.

Una de las herramientas de política económica para incentivar determinadas actuaciones que se consideran esenciales para la sociedad es la aplicación de incentivos fiscales, de los que, en Canarias, al ser una región ultraperiférica, fraccionada e insular, disfrutamos en el contexto del REF. Uno de ellos es la reserva para inversiones en Canarias (RIC), que exige al empresario el notable esfuerzo de invertir cuatro veces más que el ahorro fiscal que obtiene. Si se ahorra 100.000 € ha de invertir 400.000 €. Muchos aún no entienden que el esfuerzo inversor que se le exige a quien se beneficia directamente de la RIC favorece a toda la sociedad canaria.

Hasta 2007, una de las opciones de invertir la RIC era en inmuebles destinados al alquiler, incluidas las viviendas libres y las de VPO. En 2006 se suprimió con carácter general, aunque prevaleció la modalidad de viviendas de VPO destinadas por el promotor al arrendamiento, solo por el promotor. Ante la escasez de incentivos, la inoperancia de las administraciones públicas y la obligación de que solo el promotor de las VPO podía arrendarlas, el parque de viviendas en alquiler fue diluyéndose hasta la actualidad

En 2024, el Parlamento canario quiso solucionar en parte la sangrante escasez de viviendas y promovió una serie de cambios normativos en la Ley 19/1994 que regula el REF para incorporar de nuevo los fondos RIC a la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento. A la hora de su aprobación en el Congreso, por los rifirrafes políticos, quedó prácticamente en nada. Solo se consiguió regular con mayor atractivo la materialización RIC en VPO, pero con la desafortunada obligación de que solo el promotor podía arrendarlas, lo que convertía el texto en una utopía. Así lo hice saber en mi comparecencia en noviembre de 2024 ante la Comisión parlamentaria para la reforma del REF.

Del texto que aprobó ayer la Ponencia, que estimo que pasará con solvencia el trámite del Senado dada la colaboración del PP, explico brevemente los aspectos más significativos. Se instrumentan en pequeñas modificaciones en el texto legal y en una nueva disposición adicional en la Ley 19/1994. Una de las modificaciones no afecta a las viviendas, mas es significativa, pues recupera la lógica materialización en aplicaciones informáticas después de un despiste o error sufrido en la redacción en 2018. Se permite otra vez invertir en “las aplicaciones informáticas y los derechos de propiedad industrial, que no sean meros signos distintivos del contribuyente o de sus productos, y que vayan a aplicarse exclusivamente en procesos productivos o actividades comerciales que se desarrollen en el ámbito territorial canario, así como los derechos de propiedad intelectual que sean objeto de reproducción y distribución exclusivamente en el archipiélago canario”.

- Las viviendas vacacionales. Siguen estando expresamente excluidas de la materialización RIC, tanto en su adquisición como rehabilitación, incluso cuando el arrendamiento se realice como actividad económica. Sí aprecio un cambio sutil pero importante. Mientras antes de la reforma el texto legal se refería a “viviendas con fines turísticos” ahora solo se excluyen las viviendas vacacionales, pero no las casas rurales, casas emblemáticas, etc., que en la ley de ordenación turística se incluyen en la expresión genérica de viviendas con fines turísticos. Así lo hice saber en la comisión parlamentaria en noviembre de 2024 y me alegro que los políticos hayan sido capaces de modificar de forma positiva la norma. Es una alegría ver una casa rural bajo la sombra de un palmeral.

- El arrendamiento de VPO. Se permite por fin la materialización RIC en VPO para quienes las adquieran y destinen al arrendamiento, sin necesidad de que sean los promotores. De esta forma se incentiva fiscalmente la adquisición y rehabilitación de VPO por cualquier empresario adquirente y se facilita su gestión a través de empresas públicas especializadas, como VISOCAN. Es un logro importante a caballo entre la reforma de diciembre de 2024 y la actual que se publicará si no hay más sorpresas en un par de meses. Es susceptible de la inversión RIC el suelo, la construcción y los costes de rehabilitación.

- El arrendamiento de viviendas libres. La opción de materializar RIC en viviendas destinadas al arrendamiento se recupera después de muchos años ante la escasez de viviendas y la carestía de los alquileres, pero, lógicamente, en condiciones menos favorecedoras para el empresario que las de VPO.

Sirva como referencia del matiz anterior que no es apto el suelo como inversión, como sucede en las VPO. Si el valor de la vivienda se distribuye, como ejemplo, un 40% en suelo y un 60% en edificación, el esfuerzo que se le exige al empresario que opte por esta vía es muy superior que en las de VPO porque el 40% de la inversión no es válida para la RIC. También podrá obtener el arrendador una mayor rentabilidad con las viviendas libres, por lo que ambas vías son factibles de desarrollo y están equilibradas.

Los requisitos por los que se rige esta novedosa alternativa no son pocos ni fáciles de cumplir, pero alentarán a muchos empresarios.

- El inmueble que se ofrezca al mercado de alquiler de vivienda habitual ha de ser novedoso, esto es, que no estuviese alquilado durante el año anterior a su compra. De forma que el contribuyente que quiera materializar en el arrendamiento de viviendas solo podrá hacerlo adquiriendo inmuebles que no estuviesen alquilados dentro del año anterior.

- Las viviendas han de alquilarse efectivamente dentro del plazo de los seis meses posteriores a su adquisición o de su puesta en condiciones de habitabilidad. No cabe con ofrecerlos en el mercado, sino hay que alquilarlos, adaptando el precio a las condiciones de los potenciales arrendatarios si fuese necesario.

- No es posible que el arrendatario sea una persona vinculada con el arrendador, ni que el arrendamiento esté excluido por la ley de arrendamientos urbanos.

- En el caso de inmuebles usados que se adquieran para arrendar como viviendas, estos no podrán haberse afectado a dotaciones RIC efectuadas a partir de 1 de enero de 2021 (antes a partir de 1 de enero de 2007) ni a la deducción por inversiones en Canarias (DIC). La duda que me surge es si a la DIC que no pudo acogerse el inmueble es la que proviene de 1978 o la que se aplicó a partir de 2021.

- Si la vivienda no se ocupa durante un periodo inferior a seis meses no existe incumplimiento del plazo de cinco años en funcionamiento, pero se prolongará por un periodo equivalente al que estuvo desocupado. Si está vacío durante más de seis meses se pierde el incentivo fiscal.

Finalmente, en un intento loable por dotar al texto de seguridad jurídica, el legislador señala que tendrá en todo caso la consideración de actividad económica de arrendamiento de vivienda aquella explotación para cuyo desarrollo se disponga de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Y es que durante muchos años ha triunfado en los Tribunales de Justicia el criterio administrativo de que es necesario una carga de trabajo suficiente para el empleado. No estoy seguro que la nueva redacción sea suficiente para contrarrestar la jurisprudencia en este sentido, pero sí es un buen punto y aparte para tener en cuenta la expresión “en todo caso”. Veremos qué ocurre.

Como se observa, para el contribuyente que quiera dotar su RIC en la adquisición de viviendas libres destinadas al arrendamiento la vía aprobada no es la panacea, pero sí una buena opción cuando se cumplen todos los requisitos anteriores. De esta forma se balancean los intereses y voluntades de los diferentes grupos políticos que representan a la sociedad, por lo que felicito tanto a los que propusieron el cambio como a los que hicieron posible lograr que se haya hecho realidad en tiempos tan convulsos para todos.