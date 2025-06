ÚLTIMA HORA | El ministro Torres cierra la ronda de comparecencias de la comisión que investiga las compras irregulares en pandemia

"Yo no pondría la mano en el fuego por casi ninguno de sus compañeros de partido. VOX practica la xenofobia, la homofobia y son reminiscentes de la época de la Dictadura".

"En el Senado llegué a decir que no me van a entrampar. Yo no voy a decir que no me reuní con alguien porque resulta que luego te encuentras con alguien en algún sitio y lo utilizan de manera malévola. No tengo ninguna relación con el señor Aldama, si fuera así aflorarían mensajes, llamadas o encuentros. Las pruebas que mostró Aldama eran falsas porque demostré que era así".

"El informe de la OCU es de las mismas fechas que le pidieron pruebas al señor Aldama. Quiero que salga porque no saldrá nada mío fuera de la legalidad. Persigo la corrupción y creo en la honradez de todos los partidos políticos. Todos los que están deseando que aparezca Ángel Víctor Torres en conversaciones o en mensajes peyorativos lo siento, pero no será así".