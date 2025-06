Así fue como el mago de Canarias le hizo un truco a Trueno y dejó a todos sin palabras

Imagina que estás cara a cara con Trueno, uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual. Ahora imagina que un mago canario le hace un truco con cartas y lo deja sin palabras. Eso fue exactamente lo que ocurrió en uno de los últimos vídeos virales de @raul_magic7, el ilusionista tiktoker más seguido de Canarias.

“¿Cuántas oportunidades me dan para encontrar la carta?”, pregunta con su estilo pausado y sonrisa de lado. “Cuatro”, le responden. Y sin pestañear, clava la carta. Trueno mira el naipe, niega con la cabeza y sonríe: era el cuatro. Pura magia. Puro Raúl.

De cumpleaños a millones de seguidores

Raúl no empezó en grandes teatros ni en televisión. Su primera chispa de magia fue de niño, en su cumpleaños, cuando un payaso apareció para hacer unos trucos. “Me llamó mucho la atención, pero no le di demasiada importancia”, recuerda. Todo cambió años más tarde, cuando vio una actuación del Mago Pop en televisión. “Ahí sentí que quería dedicarme a esto. Ver cómo alguien podía emocionar y sorprender con un simple gesto me marcó”.

Probó suerte con un canal de YouTube, donde subía vídeos con cartas y pequeños efectos visuales. Pero fue en TikTok donde encontró su verdadero escenario. En pocos meses, sus vídeos se hicieron virales, y su comunidad creció como la espuma.

El mago que hizo de TikTok su escenario

Con más de 8 millones de seguidores, Raúl se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de España. Su éxito no solo radica en su destreza técnica, sino en su carisma y capacidad para generar emoción con cada truco. “No es solo magia, es contar una historia en pocos segundos”, explica.

En sus vídeos, mezcla cercanía, humor, trucos imposibles y una estética cuidada. Pero si hay algo que lo diferencia es su capacidad de crear conexión real con quien tiene delante. Da igual si es un desconocido en la calle o un artista top internacional como Trueno: la sorpresa es siempre genuina.

El truco que dejó sin palabras a Trueno

En su último vídeo viral, se puede ver a Raúl interactuando con el cantante argentino.

—“Yo creo que tu carta puede estar ya…”

—“Puede ser el dos de trébol”.

—“Mira qué carta era”.

Y ahí aparece el cuatro. La cara del artista lo dice todo.

Ni música épica, ni efectos digitales. Solo una carta, una intuición, y una reacción real. Ese es el sello de Raúl, la sencillez que impacta. La magia que no necesita más que una baraja y unos segundos.

Como el mejor tiktoker canario

Recientemente, Raúl fue galardonado en los Premios Islas, que reconocen a los creadores de contenido más influyentes del Archipiélago. “Es un orgullo enorme situar a Canarias en lo más alto con lo que hago”, confiesa. Para él, el premio no es solo un reconocimiento personal, sino una forma de visibilizar el talento que existe en las islas.

Además de sus trucos, ha comenzado a colaborar con otros creadores y artistas, y su presencia en eventos presenciales va en aumento. Ya lo han invitado a ferias, encuentros juveniles y programas de televisión. Su objetivo ahora es claro: llevar la magia de TikTok al escenario físico, y conectar con su público cara a cara.

Más que magia, un fenómeno cultural

Raúl no solo hace trucos, pues ha logrado que miles de jóvenes se interesen por la magia. Ha devuelto la ilusión a un formato que parecía reservado a teatros y ha demostrado que un móvil, una carta y una buena idea pueden competir con cualquier espectáculo masivo.

Desde Canarias, ha creado una comunidad internacional, con seguidores en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Sus vídeos acumulan millones de visualizaciones, y su nombre empieza a sonar con fuerza en el mundo del entretenimiento digital.