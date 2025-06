Canarias exige que el traslado de menores migrantes a la Península "se haga ya"

"Canarias no puede seguir soportando esta situación y los traslados de menores no acompañados a centros de la Península tiene que empezar a decidirse y hacerse ya y no esperar a agosto o septiembre". Ese es el mensaje que trasladó este viernes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, a la ministra de Infancia, Sira Rego, durante la reunión de la Conferencia Sectorial en la que, una vez más, diez comunidades autónomas del PP y la castellanomanchega del socialista Emiliano García Page insistieron en que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y los decretos que la desarrollan son ilegales e inconstitucionales.

Durante la reunión la ministra detalló el borrador del real decreto que explica cómo se procederá a la reubicación de los niños y niñas migrantes sin progenitores y también anunció una segunda Conferencia Sectorial en julio para decretar la contingencia migratoria que sufre Canarias y definir el número de jóvenes que recibirá cada autonomía junto al dinero que percibirá cada una de ellas a tal fin. La intención del Gobierno del Estado es aprobar los dos decretos en el Consejo de Ministros del 15 de julio.

Sin embargo, esta hoja de ruta no convence a Delgado, pues considera que en base a la misma los traslados no comenzarán antes del 30 de septiembre, lo que a su juicio es "inviable, pues ese mes es justo cuando hay un repunte en la llegada de pateras y cayucos y nuestro sistema ya está colapsado".

"Todo sigue su curso"

Pese a la fecha barajada por la consejera, la ministra Rego aseguró que la redistribución desde "zonas tensionadas" como Canarias o Ceuta a otras autonomías empezarán, "previsiblemente", en agosto "pese a las resistencias" de las comunidades del PP, pues "todo sigue su curso" aunque 11 comunidades autónomas se dediquen "a poner palos en las ruedas".

"Estamos en condiciones de tener todo listo para los consejos de ministros que hay antes del verano de tal manera que el procedimiento pueda iniciarse, la previsión sería en el mes de agosto, pero entendiendo también la complejidad que tiene la propia cadencia de los mecanismos del procedimiento administrativo", afirmó.

Delgado insistió a la salida de la reunión que también debe ser "inmediata" la salida de los menores no acompañados que han solicitado asilo sobre la base del acuerdo alcanzado con el Estado a raíz de los autos dictados por el Tribunal Supremo (TS). "La distribución de los dos grupos de menores, los del sistema normalizado y los que se acogen a la protección internacional, tiene que comenzar mucho antes", afirmó.

Insuficiente financiación

Por último, Delgado consideró "insuficientes" los 8,5 millones de crédito extraordinario que el Gobierno central otorgara a Canarias para atender a los 5.685 menores migrantes que tutela la Comunidad Autónoma, ya que "tenemos un déficit de 140 millones de euros" que el Estado debe compensar en su totalidad.

La propuesta de distribución de crédito extraordinario de 22 millones de euros incluye siete millones para Ceuta, 4,5 millones para Melilla y dos millones de euros para Baleares.

