Rego llama a la colaboración: «No podemos esperar»

Proteger a la infancia no es opcional. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a las comunidades autónomas que colaboren en el reparto de menores migrantes no acompañados. Tras el fracaso de la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que no se alcanzó ningún acuerdo entre los gobiernos autonómicos sobre los criterios para distribuir a los menores migrantes acogidos en Canarias, Rego insta a las autonomías a acudir a la cita con voluntad de diálogo y disposición para construir consensos. «Llamo a las comunidades a que colaboren y a que nos permitan avanzar, porque no podemos seguir esperando. En cualquier caso, es un paso más que tenemos que dar y seguimos hacia delante», aseveró.

En esta nueva cita, el orden del día incluye informar a las comunidades autónomas sobre el proyecto de real decreto que regulará el procedimiento para la reubicación y el traslado de los niños en caso de declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. «Espero que sirva para debatir un poco, para que las comunidades autónomas trasladen su opinión sobre cómo terminar de concretar el real decreto y, sobre todo, que nos permita avanzar», señaló Rego en declaraciones a los medios de comunicación en el Ministerio de Juventud e Infancia.

La ministra explicó que se trata de una sectorial en la que van a dar traslado definitivamente del decreto de puesta en marcha de desarrollo de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y del reparto económico de la partida presupuestaria para atender a los niños que «llegan en primera instancia, tanto a Canarias como Ceuta y Melilla». Así, se presentará la propuesta de distribución de crédito extraordinario de 22 millones de euros a Canarias (8,5 millones), Ceuta (7 millones), Melilla (4,5 millones) y Baleares (2 millones).

8,5 millones extra

Tras esta conferencia sectorial, el Consejo de Ministros deberá aprobar el real decreto de protocolización de los traslados. A continuación, durante el mes de julio, Infancia convocará una nueva Conferencia Sectorial para cerrar los últimos detalles legales del reparto. Con este calendario, apuntan fuentes del Ministerio, se sigue trabajando con la hoja de ruta planteada hasta ahora, en la que los primeros traslados se empezarán a materializar durante el verano. A la cita, que comienza a las 10 de la mañana, acude la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien expondrá la postura de Canarias y relatará la situación que viven los más de 5.600 menores que viven hacinados en los centros.