El Estado ‘olvida’ a los jóvenes canarios en su programa de verano

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por segundo año consecutivo, excluye a los jóvenes canarios, de facto, del programa Verano Joven. Se trata de descuentos de hasta el 90% para facilitar a jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Para poder acogerse a este programa, se requiere, en líneas generales, haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, tener nacionalidad española o, en el caso de los extranjeros, tener residencia legal en España. Un joven de Extremadura, Andalucía o Galicia podrá desplazarse hasta Madrid o Barcelona y beneficiarse de este programa, pero no si es canario. O mejor dicho: no si es canario en Canarias.

Los residentes en el Archipiélago cuentan con una bonificación del 75% en el billete para desplazarse a la Península, sí, pero un joven canario no podría hacer uso de los servicios ferroviarios de media distancia, ni de las guaguas de competencia estatal -en las islas son insulares-, ni beneficiarse del descuento del 50% del Global Flexible de Interrail -pases de tren para viajar por Europa-. Para ello, para poder estar en igualdad de condiciones con la juventud del resto del país, antes debe ir al territorio continental.

En las Islas hay 453.743 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Esto supone un tercio del total de habitantes. Por islas, Tenerife es la que más concentra, con 191.663; le sigue Gran Canaria, con 178.284; Lanzarote, con 34.638; Fuerteventura, con 26.776; La Palma, con 16.151; La Gomera, con 4.072; y, por último, El Hierro, con 2.156.

«No se puede hablar de igualdad si un joven residente en la Península puede recorrer cientos de kilómetros con ayudas públicas mientras un joven canario tiene que asumir costes muy superiores para desplazarse entre islas o acceder a propuestas similares», comenta el director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales.

Las navieras adaptaron sus sistemas para acogerse a la iniciativa pero se les negó su participación

En sus bases, el programa estatal no recoge que los canarios no puedan acogerse al mismo de forma explícita, pero, para ello, deberán encontrarse en territorio peninsular, por lo que tendrán que costearse el pasaje desde cualquier isla capitalina hacia un punto de la Península, un precio que se incrementa cuando el joven es de una isla no capitalina.

Esta misma semana, las navieras, que se habían mostrado interesadas en que el programa Verano Joven pudiera usarse en el transporte marítimo, anunciaban que quedaban excluidas. El sector, según detallan las navieras, presentó la documentación técnica necesaria y adaptó sus sistemas informáticos para poder sumarse a la iniciativa. En principio, era un descuento del 50% en billetes de pasajeros con un límite máximo de 40 euros por trayecto. Sin embargo, el Estado negó su participación.

«Esta situación no puede tratarse como un simple olvido técnico», incide el director general, «es un agravio territorial que penaliza a la juventud del Archipiélago y que exige una revisión del modelo de diseño de las políticas públicas para que incluyan, de forma estructural, a las comunidades ultraperiféricas».

El PSOE tacha la petición del Ejecutivo canario de «ser una nueva excusa para atacar a Pedro Sánchez»

Esta petición se llevó al pleno del Parlamento de Canarias a través de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP. Una iniciativa que contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de CC, ASG, NC-Bc y mixto -AHI-, y la abstención del PSOE y Vox. En ella, se insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno central a que, en las convocatorias dirigidas a la juventud, se garantice la adecuada adaptación territorial de las bases de forma que se contemple expresamente la realidad insular.

La diputada del PP Isabel Saavedra se preguntó durante la defensa de la PNL «cómo puede hablar el Estado de un Verano Joven si el simple hecho de salir de las Islas ya es una barrera económica. España es un país que prefiere construirse sin contar con las Islas», manifestó.

La nacionalista Cristina Calero recordó que el Gobierno canario aprobó en noviembre del año pasado el ‘pacto por la Movilidad Juvenil’, «una medida pionera en el país y de la que se han beneficiado más de 4.000 jóvenes».

Cabe destacar que 62.802 chicos isleños se benefician del pacto de movilidad autonómico, que ofrece un 10% adicional al 75% de bonificación al descuento por residente para desplazamientos por aire y por mar. Todos ellos, y como requisito indispensable para ser beneficiario, usuarios del Carné Joven Europeo en las Islas.

La diputada del grupo socialista Alicia Pérez aclaró que «no excluye a Canarias porque pueden acceder a los mismos descuentos que los de la Península, una vez estén en territorio continental». Pérez tachó la PNL de ser «una nueva excusa para atacar a Pedro Sánchez».