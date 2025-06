El Estado asume formalmente la tutela de 827 menores migrantes

Ya es oficial. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, anunció esta mañana que el Gobierno de Canarias ha recibido una resolución histórica: la formalización del alta en el sistema estatal de protección internacional de 827 menores migrantes no acompañados que se encontraban bajo tutela de la comunidad autónoma. Esta decisión, según Cabello, marca un hito en la gestión migratoria en España: "Es la primera vez en 30 años que se produce una resolución de estas características". Así lo expresó esta mañana el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los 827 menores, parte de un grupo más amplio de alrededor de 1.200 que han solicitado asilo en Canarias, han sido dados de alta tras haber completado todos los trámites necesarios. “Ya está totalmente chequeado por ambos equipos”, explicó el portavoz, quien remarcó que, desde ahora, "la responsabilidad es del Estado" y será el Gobierno central quien deberá garantizar su atención y distribución en la red estatal de acogida -tal como ha exigido el Tribunal Supremo en dos autos-.

Cabello subrayó que esta medida responde al acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario, y que fue trasladado al Tribunal Supremo. "Hoy, sin duda, es una buena noticia y estamos de enhorabuena", afirmó. El Supremo, recordó, identificó una situación de hacinamiento en Canarias que "no es solo en los centros del Gobierno autonómico, sino en el conjunto de la comunidad autónoma", lo que refuerza la necesidad de trasladar a estos menores a otras regiones.

Salir del Archipiélago

El portavoz insistió en que la prioridad es que los menores salgan de las Islas, una posición que el Ejecutivo autonómico ya ha trasladado a Madrid. "La premisa de partida es que esos menores tienen que salir del Archipiélago y ser distribuidos", dijo. No obstante, matizó que no existe una solución única y que cada caso deberá ser evaluado individualmente por el Estado. “No hay una respuesta lineal. Habrá menores que ya están con una familia o insertados en el sistema, y otros que deberán ser derivados”, aclaró. E insistió en que la prioridad es "el interior superior del menor", por lo que ningún joven saldrá de un centro canario "si no está garantizado a dónde y cómo".

Además, recordó que se creará un comité interadministrativo de seguimiento, formado por ocho miembros y con reuniones semanales. Las sesiones serán grabadas y remitidas al Tribunal Supremo como parte del control del proceso. "A partir de ahora, este grupo técnico interadministrativo irá entrando en detalle en cada expediente y produciendo derivaciones con normalidad", aseguró Cabello.

En paralelo, el Gobierno central trabaja en la aprobación de dos decretos ley que regularán la atención a los menores migrantes que no solicitan asilo, alrededor de 4.300 actualmente en Canarias. La intención es que en agosto ambos sistemas —el de protección internacional y el general— estén plenamente operativos. Aunque el Ejecutivo autonómico espera que, con este "importante paso", se pueda adelantar ese procedimiento y, de hecho, mañana habrá una reunión del comité de seguimiento. "El hito importante no son solo los 827 menores", concluyó Cabello, "sino que, por primera vez, hay una resolución en base a la cual menores migrantes no acompañados, demandantes de asilo y protección internacional que estaban en Canarias, han sido dados de alta en el Estado", insistió.