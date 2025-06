Emergencia tecnológica en Canarias: cómo afecta a los ciudadanos

¿Cómo afectó a los ciudadanos la avería que tumbó el pasado martes 24 de junio 1.253 servidores de los 5.000 que dispone el Gobierno de Canarias e impidió trabajar con normalidad en la administración y su sede electrónica sobre todo el miércoles 25? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que, por culpa de este grave fallo informático, no han podido cumplir con los plazos estipulados ni presentar a tiempo la documentación que se les solicitaba?

La respuesta a estas preguntas está pendiente. El PSOE, en la oposición en Canarias, las ha planteado, pero el Gobierno no ha sabido responder todavía. Pese a todo, el Consejo de Gobierno decidió este lunes activar lo que ha llamado una "emergencia tecnológica" y que consiste en un paquete de medidas para afrontar una situación de crisis "desde 1 de julio y hasta el próximo día 31 de diciembre".

Con ello, trata de garantizar que los servicios telemáticos que presta la Comunidad Autónoma se mantienen operativos al 100% y los ciudadanos no se van a ver afectados por cualquier incidencia futura que pueda producirse con los servidores.

Alcance de la avería

Así, aunque todavía no se ha determinado el alcance de la avería sobre los servidores informáticos de la Comunidad Autónoma, lo que si está claro es que se va a poner remedio para que una situación similar no vuelva a producirse. No quiere decir que se eviten las avería, sino que las que se produzcan no tendrán una incidencia grave sobre los servicios al ciudadano.

Los servicios técnicos están teniendo dificultades para reparar la avería y, por ello, el Gobierno ha decidido establecer un periodo de emergencia de seis meses de duración. Durante este tiempo, el Gobierno de Canarias pondrá en marcha un "paquete integral de acciones" para mejorar la estructura tecnológica de la Administración electrónica.

Todo ello pretende reforzar la seguridad, la capacidad de respuesta, la eficiencia operativa y la calidad de la atención digital que se presta a la ciudadanía. De este modo, también, se intenta salvar el verano, una época crítica para los servidores, por el calor.