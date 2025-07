El PP de Canarias se adhiere al ala del partido que apuesta por "ignorar" a Vox

El PP de Canarias atraviesa un «momento dulce» en sus relaciones con la cúpula nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo. Incluso varias fuentes consultadas confirman que el nuevo secretario general, Miguel Tellado «llama amigo, y así lo considera», a Manuel Domínguez, líder de los conservadores canarios y vicepresidente del Gobierno de coalición a cuyo frente está el nacionalista Fernando Clavijo. Lejos han quedado los «graves y duros enfrentamientos» de la era en la que , apenas hace tres años, el tándem Pablo Casado y Teodoro García Egea timonearon al PP estatal.

El vicesecretario de Organización, Jacob Quadri, confirma esta apreciación: «Hay muchísima comunicación entre el presidente Domínguez, Feijóo y Tellado, y en todo momento se ha dado a la organización en Canarias plena libertad e independencia a la hora de tomar las decisiones, que se han respetado».

«La relación es excelente. Hay confianza, respeto y se trabaja codo con codo», insiste Quadri.

En este contexto, es difícil que los 162 compromisarios canarios que asistirán el sábado al XXI Congreso Nacional del PP pongan algún reparo a las directrices que emanarán de la nueva dirección que comandará un reforzado Feijóo. Si acaso, y en esa pugna entre las dos almas de los conservadores respecto a las relaciones y la estrategia que deben marcar con la ultraderecha que representa Vox, desde Canarias se apuesta porque en la Península se haga lo mismo que en el Archipiélago: «Ignorarlos». Varios dirigentes del partido han recordado que «Vox no entra en nuestros planteamientos ni en ninguna hoja de ruta ni en ninguna estrategia del PP canario».

Criterio propio

Una tesis que corrobora Quadri: «Tenemos un criterio propio bastante definido e incluso se puede ver en los debates parlamentarios, pues desechamos los planteamientos de Vox y los criticamos tanto en las formas como en el fondo».

Así que en esta batalla nacional entre los halcones –representados por la baronesa Isabel Díaz Ayuso– y las palomas –lideradas por el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla– desde Canarias se apuesta por la moderación y la estrategia que se sigue en Andalucía o Galicia, donde el partido de Santiago Abascal es «irrelevante».

Es más, Quadri afirma que «es Vox, precisamente, quien garantiza que Pedro Sánchez sea presidente; sin la ultraderecha es casi seguro que el inquilino en La Moncloa sería otro».

Contador a cero

Pese a esta afirmación el número tres del PP canario no critica que la dura estrategia del PP, encarnada en el propio Tellado como portavoz del Congreso hasta el pasado miércoles, de arremeter contra cualquier posible socio de los conservadores –como el PNV o Junts– haya imposibilitado cualquier acercamiento a construir un gabinete alternativo al que preside Sánchez.

Una premisa que también avala el propio Domínguez, que ha asegurado que son el resto de partidos, y no el PP, quienes no apoyan una moción de censura ni quieren que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, por lo que debe convocar elecciones anticipadas y, como dijo Feijóo, «poner el contador a cero».

«Es la mejor de las soluciones ante todo el deterioro y toda la corrupción en la que está inmersa el PSOE, pues un solo hombre es el que ha destrozado a un partido que está llevando a la deriva no solo a sus siglas sino a toda la nación».

Menores migrantes

El otro 'pero' que pondrá sobre la mesa el PP canario en el XXI Congreso del fin de semana es el olvido de la ponencia ideológica al drama de los menores migrantes no acompañados que soporta en solitario la Comunidad Autónoma y que, para los conservadores del Archipiélago, «no es verdad» que se solucione con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

Una enmienda que propone una fórmula similar a la que el Tribunal Supremo (TS) obligó al Estado a adoptar con los niños y niñas que solicitaron asilo.

La enmienda, según explica Domínguez, se encamina a que «en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en Ceuta o Canarias es de vital importancia que el Estado asuma la tutela de los menores no acompañados y, de esta manera, comunidades autónomas como la nuestra estarán respaldadas y exentas de todo tipo de debate como en el que estamos inmersos hoy». Es decir, y según Quadri, «el Estado asumirá la financiación en centros del Estado y no en instalaciones de las comunidades autónomas a estos niños y niñas, pues es un problema de Estado que no puede derivarse a las autonomías».

Una propuesta que, para Quadri, es la que siempre defendió Tellado en las negociaciones con el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Clavijo «y que nunca fue bien entendida e incluso se le acusó de estar boicoteando unas negociaciones que para Sánchez siempre fueron una excusa para intentar romper el Gobierno en Canarias».