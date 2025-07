CC ya no disimula su apuesta por la cuestión de confianza de Pedro Sánchez

Coalición Canaria (CC) abandona su lenguaje diplomático y deja de navegar entre dos aguas. El presidente de Canarias y máximo dirigente de los nacionalistas canarios, Fernando Clavijo, no dejó lugar a dudas en la entrevista concedida este fin de semana a La Vanguardia: «Nosotros vamos a pedir una cuestión de confianza».

De esta manera, los nacionalistas canarios se convierten en el primer socio de investidura de Pedro Sánchez –por delante de Sumar, ERC, Junts o el PNV– en pedir de forma explícita al presidente del Ejecutivo que use este mecanismo en su comparecencia del miércoles en el Congreso de los Diputados para «evitar continuar con este desgobierno». Ese es el mensaje que trasladará la diputada nacionalista Cristina Valido en su intervención en el hemiciclo.

De hecho, esta petición sirvió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para tirar de ironía e insistir en la misma línea, pues fue el único barón socialista que pidió lo mismo que Clavijo durante el Comité Federal del sábado: «A lo mejor a él le hacen más caso porque tiene votos en el Parlamento; yo no tengo ninguno».

Amagos previos

En CC sigue instalado el deseo, como reconoce el propio Clavijo, de que la legislatura llegue hasta el final para poder gestionar la totalidad de la agenda canaria. Ese fue el primer mensaje de la Ejecutiva que CC celebró el 16 de junio, tras estallar el escándalo que involucró al exsecretario de Organización Santos Cerdán en la trama de corrupción en la que ya estaban inmersos José Luis Ábalos y Koldo García. «Ante los que anuncian que hay que convocar elecciones anticipadas o impulsar una moción de censura, queremos dejar claro que CC no valora la política ficción», dijeron los nacionalistas, que ya fijaron el 9 de julio como la fecha en la que tomarán una decisión definitiva.

Un mensaje que reiteró Valido tras su reunión con Sánchez en La Moncloa el 18 de junio: «No podemos garantizar nuestro apoyo al Gobierno. Tomaremos decisiones cuando correspondan y ante escenarios reales, no posibles»

Fecha clave: 9J

Y el 9 de julio es el día de ese escenario real, pues es cuando Sánchez debe explicar ante los 350 diputados y «todos los españoles» qué es lo que «el presidente quiere hacer, si va a presentar unos Presupuestos y qué leyes va a aprobar y las reformas que va a sacar adelante». Una vez se disipen esas incógnitas, entonces CC decidirá «si queremos seguir apoyando a este Gobierno o no».

Tras las declaraciones de Clavijo, el secretario general del PSOE canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó al jefe del Ejecutivo que «si hubiera un gobierno del PP con Vox automáticamente se derogaría la modificación de artículo 35» de la ley de extranjería, como sucedió en Murcia, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que regula la distribución de los niños y niñas que tutela Canarias por considerarlo «injusto, indigno y sectario». Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, aseguró que «la pregunta importante, y su posterior respuesta fundamental, es saber que votará CC si hay una cuestión de confianza».

La corrupción se generó en el Gobierno

Para Clavijo, los problemas de los escándalos que envuelven al presidente Sánchez no se circunscriben solo a un asunto interno del PSOE, pues «es evidente que la corrupción se generaba en el Gobierno de España» por las adjudicaciones de distintos contratos por parte de Santos Cerdán, el exministro Ábalos y su mano derecha García.

«Estamos hablando de personas, estamos hablando de compañeras, mujeres y novias envueltas en estos escándalos y la confianza se ha quebrado en todos los socios de investidura ante lo sucedido y si no se tiene esa confianza, si no se puede recuperar el miércoles, pues obviamente no tiene sentido mantener la situación», insistió.

Clavijo tiene claro lo que debe hacer Sánchez: «Si quiere esa confianza tendrá que pedirla para hacer algo y demostrar si tiene los apoyos o no, porque hasta ahora solo hemos escuchado al secretario general del PSOE pero no al presidente del Gobierno».