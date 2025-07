Ni saben donde está ni saben cómo se respira: las burradas más virales que se han dicho sobre Canarias

Hay quien todavía no tiene claro si Canarias pertenece a África o a Europa. Otros creen que en las islas no se puede respirar. Y algunos, directamente, piensan que los terremotos llegan antes a la península porque “en Canarias es una hora menos”.

No es una parodia, es una recopilación real de frases que, aunque cueste creerlo, se han dicho y repetido en medios, ruedas de prensa o redes sociales. El creador de contenidos @specialsixyt ha decidido reunirlas todas en un vídeo que ya circula con fuerza en TikTok. Y como él mismo confiesa: “para mí la última es la más surrealista”.

Terremoto y cambio horario

La joya de la corona es una frase compartida originalmente por el tiktoker @miguel_misha, un creador con más de 106 mil seguidores en la plataforma. En uno de sus vídeos asegura con total convencimiento: “Tú ponle ahora mismo que hay un terremoto en España, ¿vale? En Canarias ya habrá pasado, porque es una hora menos”.

La mezcla entre desconocimiento y seguridad no pasó desapercibida. “Este hombre probablemente sea una de las personas con menor coeficiente intelectual de todo TikTok”, afirma el creador de contenidos, visiblemente indignado. “Habrá gente que me diga: ‘Bueno, a lo mejor lo hace por las visitas’. Yo diría que no, porque no es la primera vez que dice algo así”, añade.

Lo más irónico es que, en parte, la frase acierta por accidente, si el epicentro está en Canarias, es probable que el seísmo se registre allí primero aunque no por el huso horario.

“Ahí no se puede respirar”

Otro momento que ha indignado a los canarios lo protagonizó Nacho Ambriz, exentrenador mexicano de la Sociedad Deportiva Huesca. En una rueda de prensa previa a un partido contra la UD Las Palmas, aseguró que jugar en la isla era complicado porque “no podías respirar”.

“Es una plaza difícil por la humedad. Ahí, los primeros diez o quince minutos tienes que soportar. Se te seca la garganta, no entra la respiración que tiene que entrar, pero no tenemos que sacar ningún pretexto”, añadió el técnico.

La declaración fue tan absurda como contradictoria. “Sí perdió el partido simplemente pedir una disculpa”, ironiza el creador, dejando claro que el problema no era el oxígeno, sino el juego.

“Esto es África”

La recopilación continúa con uno de los momentos más sonados del vídeo: las declaraciones del streamer argentino Martín Cirio, que descubrió en directo que las Islas Canarias existen y están junto al continente africano.

Su reacción inicial fue de sorpresa, pero la rectificación no ayudó: “Para ser una isla de África, el ego que tienen por las nubes, eh. Quiero esa autoestima. Además me dicen ‘darías lo que fuera por vivir acá’ y no decís ‘no’. Ingenuamente no. En España europea, sí. Pero porque no me iría a vivir a África, la verdad”.

El youtuber, tras darse cuenta del revuelo, intentó suavizarlo: “Canarias es uno de esos lugares que solo conocen los que viven allí”. Pero ya era tarde. “En qué quilombo me metí”, se lamentó, mientras miles de canarios comentaban entre la risa, el enfado y la resignación.

El vídeo retrata un patrón de desconocimiento, prejuicios y falta de información sobre Canarias que aún pervive en muchos ámbitos, ya que las islas siguen siendo objeto de confusión. Pero esta vez, al menos, la respuesta vino con humor y contundencia.