Vox Canarias también apuesta por la expulsión de inmigrantes ilegales

Sin sorpresas. La diputada de Vox en el Parlamento de Canarias, Paula Jover, ha respaldado este lunes la postura expresada por su partido a nivel nacional sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular. En línea con las declaraciones ofrecidas por diferentes líderes del partido a nivel nacional, Jover ha reiterado que "los inmigrantes ilegales, deben retornar a su país”, una consigna que la formación que lidera Santiago Abascal viene defendiendo desde sus inicios y que también cuenta con el respaldo de la dirección autonómica en las islas.

Las palabras de Jover llegan después de que desde Madrid se planteara la deportación "masiva" de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en España, una medida que ha reactivado el debate sobre las políticas migratorias en pleno verano, con Canarias como uno de los territorios más expuestos al fenómeno migratorio.

"La cifra que se dio de ocho millones no la podemos concretar, porque no estamos en el Gobierno”, ha explicado Jover, en referencia a la estimación hecha pública por el partido a nivel nacional. “Ni el propio Gobierno ni organizaciones como Amnistía Internacional tienen datos exactos. Menos va a saber Vox, que de momento no ha entrado a gobernar”, añadió, dejando claro que la falta de cifras oficiales no resta validez a la necesidad de actuar.

Diferencia

La diputada canaria ha querido marcar también la diferencia entre quienes llegan de forma legal y quienes no lo hacen. “Es totalmente diferente los que están legales que los que están ilegales. Una persona que no tiene papeles, ¿qué es?”, se preguntó retóricamente. En este sentido, dejó claro que Vox también apoya los cauces de migración regulada, especialmente vinculada al mercado laboral: “Siempre hemos dicho que la gente que venga aquí a través de los cupos legales para cubrir puestos de trabajo que no se cubren, tiene su vía para venir legalmente”.

Jover también apuntó que los inmigrantes con residencia legal que cometan delitos graves o hagan del delito “un modo de vida” también deberían ser devueltos a sus países de origen.

La formación ultraconservadora ha centrado parte de su discurso político en el control de fronteras y en la necesidad de reformar el sistema de acogida, especialmente en territorios como Canarias, donde la presión migratoria es constante. Las palabras de Jover no suponen un giro, sino una reafirmación del mensaje que Vox ha sostenido a todos los niveles institucionales: expulsión de los inmigrantes ilegales, deportación de los delincuentes reincidentes y defensa de la inmigración por vías legales y controladas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, reafirmó esta mañana que su partido apuesta por deportar a “todos los que hayan venido a delinquir” y a los menores extranjeros no acompañados, argumentando que “los menores tienen que estar con sus padres”. A través de un mensaje publicado en la red social X (antiguo Twitter), Abascal insistió en que Vox “no ha dicho el número de los que deben ser deportados” porque, asegura, “no lo sabemos”. No obstante, añadió que cuando lleguen al Gobierno, “se irán todos”, y defendió que los primeros en celebrarlo serán “los inmigrantes legales, los que cumplen las normas y respetan al país que les acoge”.