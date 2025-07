«Tengo miedo de cumplir 18 años y quedarme sin nada»

Pierre llegó a Canarias desde Camerún con un objetivo claro: trabajar para ayudar a su madre y sus hermanos. Hoy, a sus 17 años y tras más de dos años en un centro de acogida para menores migrantes, teme que su permiso de residencia no llegue a tiempo y verse obligado a abandonar el centro sin documentación, sin recursos, y sin un lugar al que ir. Como él, decenas de adolescentes migrantes enfrentan cada año una cuenta atrás silenciosa: la que marca el fin de la tutela del Estado al cumplir la mayoría de edad. «Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida, pero cómo lo vas a hacer si no tienes nada. Muchos chicos tienen que irse [del centro de acogida] al cumplir 18 años, pero no tienen nada, tengo miedo de que esto me pase a mí también», reconoce.

Pierre es uno de los jóvenes que le han contado su historia a Amnistía Internacional y que forman parte del último informe en el que la organización diagnostica las causas del fracaso del sistema de protección de los menores migrantes que llegan a Canarias.

Desde Camerún, Malí, Marruecos o Senegal, muchos adolescentes emprenden viajes extremadamente arriesgados hasta llegar al Archipiélago. Lo hacen solos, con la esperanza de encontrar seguridad, educación o una oportunidad para sus familias. Pero tras cruzar el mar y ser acogidos como menores, su futuro vuelve a pender de un hilo al cumplir los 18 años. La descoordinación institucional, la falta de información y la lentitud en los trámites hacen que muchos pasen de estar bajo protección oficial a vivir en situación de calle, sin papeles, sin acceso a formación o salud, y con su proyecto de vida detenido en seco.

Sin explicaciones

Para Amil, el fin de la tutela llegó sin explicaciones. Había llegado desde Marruecos con 17 años, después de un viaje en patera en el que fue rescatado por Salvamento Marítimo. Cuando cumplió los 18, le entregaron su pasaporte y nada más. «Nadie me explicó qué iba a pasar, ni cómo podía pedir la residencia, ni que perdería la tarjeta sanitaria», cuenta. Poco después, se encontró en situación de calle. Aún sin comprender del todo por qué se denegó su permiso de residencia –según le dijeron, se solicitó fuera de plazo–, sobrevive gracias a la ayuda de voluntarios y parroquias que le permiten ducharse y le acompañan en los trámites.

Oumar llegó desde Malí en 2020, cuando tenía 15 años. Vivió en cuatro centros distintos durante su tutela. Al cumplir los 18, no tenía ningún documento que acreditara su situación, ni permiso de residencia, ni posibilidad de trabajar. Había solicitado asilo, pero meses después seguía esperando una respuesta. Mientras tanto, sobrevive como puede, gracias a amigos. «Tengo formación, hice cursos de cocina y de camarero, pero sin papeles no puedo hacer nada. Solo quiero trabajar», explica con serenidad. Su caso revela una paradoja: se forma a estos jóvenes para su inserción social y laboral, pero al llegar la mayoría de edad se les bloquea cualquier opción de estabilidad.