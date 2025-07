347.000 jóvenes canarios deben trabajar hasta los 71 años para tener una pensión digna

Ser joven tiene un precio. Si para muchos la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supuso todo un jarro de agua fría, quienes hoy tienen entre 15 y 29 años –más de 347.000 jóvenes canarios– todavía tendrán que mirar a un horizonte mucho más lejano. Para lograr una pensión digna que les permita seguir manteniendo su capacidad adquisitiva y calidad de vida, aquellos con una carrera laboral más corta o intermitente, tendrán que alargar su permanencia en el mercado laboral hasta los 71 años. Septuagenarios trabajadores que dentro de 40 años pueden dejar de ser una excepción en el panorama del Archipiélago para convertirse en algo más habitual, como ya ocurre en otros países.

Pero, alargar el periodo laboral no será fruto de un deseo propio de prolongar la actividad y postergar el retiro, sino una imposición del sistema para poder alcanzar una prestación por jubilación que, hoy en día, se consigue con muchas menos exigencias.

Los jóvenes no solo se incorporan actualmente de forma más tardía que las generaciones anteriores al mundo laboral, sino que la temporalidad y los bajos salarios son cada vez más habituales. Hace doce años, la tasa de empleo en este grupo de edad se situaba en casi un 59%. El año pasado ya había descendido 15 puntos hasta el 43,2%. Un retraso en incorporarse al trabajo que acabará penalizándolos en el cálculo de su futura pensión.

Así lo estima el último informe de la Fundación BBVA, que explica que pese a los mayores esfuerzos que los más jóvenes tendrán que hacer en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, les será más difícil mantener unos ingresos similares a sus salarios una vez abandonen el mercado laboral.

En la actualidad, los trabajadores que se retiran habiendo cotizado solo 30 años logran una prestación que alcanza el 77% de su último sueldo. Es lo que se llama la tasa de reemplazo, un indicador que mide la diferencia de las pensiones de los recién jubilados comparándolos con el último salario percibido. Sin embargo, los sucesivos endurecimientos del sistema y las modificaciones que se han planteado –en favor de sus supervivencia– han agrandado todavía más esa brecha. Los jóvenes que se jubilen en 2065 y cuente con tres décadas de cotización lograrán una tasa de reemplazo del 75%.

Pero el informe va todavía más allá y se pregunta qué pasará si finalmente se aplican algunas modificaciones que ya se están empezando a aprobar en países de nuestro entorno, para tratar de contener un exceso de gasto en pensiones, uno de los factores. Una de las medidas sería la de elevar el periodo del cómputo de la base reguladora hasta los últimos 35 años, que perjudicaría sobre todo a quienes más se retrasen en acceder al mercado laboral o tengan salarios bajos en el inicio de su carrera. Una segunda es la de incrementar hasta los 40 años cotizados el límite para alcanzar el 100% de la base reguladora en la pensión, en lugar de los 37 que habrá en 2027. Por último, otro de los planteamientos que se barajan es vincular la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, mediante un factor de sostenibilidad.

Si llegaran a aplicarse estas tres modificaciones, aquellos heroicos jóvenes que hubieran conseguido completar una vida laboral de más de 40 años antes de su jubilación podrían alcanzar una prestación que fuera el 80,2%, cuando hoy en día este requisito abre la llave a unos ingresos equivalentes al 90% del salario anterior. Aquellos que solo hubieran logrado cotizar 35 años obtendrían una tasa de reemplazo del 70,2%, frente al 87,5% actual. Y, por últimos, los futuros jubilados que no hubieran podido completar carreras laborales de más de 30 años apenas obtendrían una prestación que supusiera el 57,6% de sus ingresos anteriores. O lo que es lo mismo, su capacidad adquisitiva sería prácticamente la mitad que antes –a no ser que contaran con otros ingresos de planes de pensiones privados o rentas– con todo lo que esto supondría para la calidad de vida de las personas mayores del futuro.

La juventud actual se llevará la peor parte del sistema, ya que no solo lo tendrá más complicado para acceder a una pensión digna cuando le toque jubilarse, sino que a lo largo de su vida laboral también se encontrarán con más dificultades. Las carreras laborales en las que un empleado comenzaba a trabajar y se jubilaba en la misma empresa atesorando largos años de cotización continuada ya no son lo habitual. Las nuevas generaciones se incorporan más tarde al mercado laboral y cuando lo hacen, la temporalidad es mucho más alta que hace unas décadas. Y no solo eso, los salarios que perciben son, por lo general, más bajos que los que cobraban las generaciones anteriores.

Pero, la juventud también sale peor parada respecto a las cotizaciones, ya que tendrán que hacer mayores esfuerzos en su contribución a la Seguridad Social. Esfuerzos que además no les servirán para su futura pensión. Se trata del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustrae un 0,8% de los salarios –este año, pero que se incrementará hasta el 1,2% en 2029– para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, sobre todo debido al envejecimiento de la población.