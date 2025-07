Canarias beca a estudiantes africanos para formarse en las universidades públicas isleñas

Que los conocimientos académicos viajen entre las Islas y África. Ese es uno de los principales objetivos del programa de Becas Canarias-África. El proyecto, que lleva en marcha desde 2017, concluye un año más con la formación de ocho estudiantes internacionales de másteres en las universidades públicas del Archipiélago (ULPGC o ULL). Abel Pakapoh, Hisaneth Dos Santos y Mohamed Ahmed son tres de los 15 jóvenes que, tras completar un grado en sus países de origen –Benín, Cabo Verde y Mauritania, respectivamente–, decidieron ampliar este curso su currículum con un posgrado en Canarias gracias a estas becas gestionadas por la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno autonómico, que dirige Luis Padilla.

En total, desde 2017 hasta 2024 se han concedido 107 becas a chicos y chicas de ocho países africanos: 46 de Cabo Verde, 27 de Senegal, 26 de Mauritania, dos de Marruecos, Benín y Ghana, uno de Gambia y otro de Costa de Marfil. No obstante, también van dirigidas a estudiantes de Guinea Ecuatorial y Togo, aunque, por el momento, no se ha sumado ninguno al programa.

Las enseñanzas comprendidas en la convocatoria incluyen títulos de las ramas de Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería. Y, aunque ambas universidades públicas ofrecen una gama variada de licenciaturas, Turismo y Español lideran el ranking de los más elegidos por el alumnado internacional.

Quizás el desarrollo turístico del Archipiélago o el interés por aprender nuevos idiomas han hecho que las formaciones más solicitadas en los últimos ocho años hayan sido el máster Universitario en Enseñanza de Español y su Cultura, con un total de 27 alumnos, y el máster en Dirección y Planificación del Turismo, que ha reunido a 22 estudiantes.

Otros, como Hisaneth Dos Santos, de Cabo Verde, han optado por carreras de ciencias y, en su caso, ha concluido con un máster en Recursos Pesqueros. Para la joven de 25 años, su pasión por el mar ha sido determinante a la hora de escoger un futuro profesional.

Se destinan 233.400 euros a esta iniciativa

Esta ayuda para continuar los estudios de posgrado pretende, además, ser un apoyo para la internacionalización del sector económico de las Islas y captar y formar a jóvenes africanos. La Dirección General de Relaciones con África destina un total de 233.400 euros para esta iniciativa.

Para acceder a la formación –y tras presentar las solicitudes pertinentes–, los estudiantes tienen que pasar unas pruebas de español. Las clases son íntegramente en este idioma, por lo que es un requisito esencial. En este trámite es donde suele estar el principal problema para la selección del alumnado, pero, una vez acceden a una de las plazas, la experiencia de otros años muestra que se adaptan muy rápido al idioma.

Este fue el caso de Mohamed Taleb, originario de Mauritania. Pese a que hablaba inglés, francés, árabe y el dialecto árabe hassanía, el español seguía siendo una tarea pendiente. Ahora describe su experiencia en el posgrado en un perfecto español, aunque reconoce la dificultad inicial: «Mis compañeros de residencia eran de distintos países de Latinoamérica y tienen acentos y palabras diferentes». Otro caso es el de Hisaneth, quien no tuvo problemas con la lengua. Habla inglés, francés y español. De hecho, este último lo habla desde 2021: «En mis tiempos libres me dediqué a aprender esta nueva lengua», subraya. De todos modos, quienes ingresan en el programa reciben acompañamiento de las universidades para ayudarlos y tienen acceso a cursos de español.

Futuro profesional

Hoy, Mohamed Taleb reconoce que si le hubieran preguntado hace un año, no se creería los conocimientos que tiene ahora sobre informática. Por su parte, la científica Dos Santos tiene las puertas abiertas a seguir formándose con la propuesta de su tutora de trabajo de fin de máster de hacer un doctorado. En el caso del alumno del máster en Turismo Sorokpe Abel, sus planes de futuro incluyen estudiar un doctorado y seguir formándose para ser profesor de Turismo o trabajar en la administración turística de Benín, su país de origen. Lo cierto es que todos ellos han quedado satisfechos con la formación y comparten la idea de que tienen las puertas abiertas a un futuro laboral prometedor.

Alumnado becado en las universidades públicas del Archipiélago

Sorokpe Abel Pakapoh, máster en Turismo. / La Provincia/ DLP

Sorokpe Abel Pakapoh, 26 años, Benín

Trabajaba como guía turístico en el norte de su país, Benín. «Llegué a hacer rutas con turistas españoles de Valladolid, Barcelona y Madrid, donde practicaba el español», explica. Uno de sus profesores de la carrera –que justamente había estudiado en Tenerife– le habló de la Beca y el joven no dudó el año pasado en viajar por primera vez a Canarias para estudiar el máster de Dirección y Planificación de Turismo en la ULL. Ahora asegura que, aunque le costó un poco la adaptación, sus compañeros «han sido un gran apoyo».

Hisaneth Dos Santos, estudiante del máster en Gestión de Recursos Pesqueros. / La Provincia/ DLP

Hisaneth Dos Santos, 25 años, Cabo Verde

El amor por el mar y las islas llevó a esta joven de Cabo Verde a continuar sus estudios de Ciencias del Mar en Gran Canaria con el máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros en la ULPGC. Ahora que ha terminado tiene las puertas abiertas a seguir formándose. «Mi tutora del trabajo de fin de máster me ha propuesto hacer un doctorado», explica la joven, que aún baraja la idea de buscar empleo en el sector de la acuicultura o la gestión pesquera.

Mohamed Taleb, máster en Ciberataques e Inteligencia de Datos en la ULL. / La Provincia/ DLP

Mohamed Taleb, 23 años, Mauritania

«En la vida hay que hacer cosas que no te gustan tanto para llegar a las que sí», explica Mohamed Taleb. Este estudiante mauritano cursó el grado de Física en su país y está a punto de terminar el máster en Ciberataques e Inteligencia de Datos en la ULL. No era su primera opción, de hecho, tenía otras dos en mente. No obstante, ha descubierto que «existen muchas oportunidades laborales en el mundo de los datos» y se plantea un futuro trabajando en esta área.