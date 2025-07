El Ejecutivo ve enfilada la solución a la falta de viviendas

A mitad de legislatura toca el habitual balance de medio mandato. Y el Gobierno de Fernando Clavijo no ha querido ser el que rompa esta norma no escrita. Así que el Ejecutivo se autoevaluó ayer, un examen introspectivo en el que destaca la convicción de que la solución a la carestía de la vivienda está enfilada, que no materializada, con las medidas que se han puesto en práctica tras la declaración de emergencia habitacional –una de las seis emergencias en vigor– y con la ‘hoja de ruta’ desplegada para lograr el plácet de Bruselas a la limitación de la venta de pisos y casas a extranjeros.

El Gobierno destacó antes que nada su grado de «estabilidad y consenso» y los «avances sociales y económicos» derivados del llamado ‘modo canario’, que se ha convertido en una suerte de eslogan que guía las actuaciones del Gabinete regional. Una región que figura entre los territorios menos endeudados y más saneados del país, recordaron desde el Ejecutivo.

En el Gobierno atribuyen a su estabilidad y su apuesta por los servicios públicos que se haya logrado una reducción del 5% en las listas de espera quirúrgicas, además de disminuir 30 días la demora de las operaciones. O que en la educación –ahondaron– se haya conseguido «un avance real» en la implantación de las aulas de cero a tres años, por ejemplo.

En materia de vivienda, acaso el gran problema socioeconómico del Archipiélago, se ha «priorizado» la respuesta a la emergencia habitacional «con una batería de medidas, como dos decretos para reactivar la construcción de vivienda y una modificación del REF que permitirá destinar fondos de la RIC a esta materia». «Gracias a estas medidas, en 2025 está en marcha la edificación de 2.000 viviendas públicas, frente a las 100 licitadas por el anterior Ejecutivo en 2022», explicó el Gobierno que sostienen CC y PP deslizando una evidente crítica a la gestión en la materia del pacto de las flores.

Además, el Parlamento tramita la aprobación de la Ley de turismo vacacional con el objetivo de regular el sector y frenar el incremento de precios. Y, de forma paralela, se ha activado esa «estrategia político-jurídica» para negociar con la Unión Europea la «modulación» de la compra de segundas viviendas por foráneos.

Dependencia

El Gobierno resaltó también que ha «volcado» su presupuesto y gestión en la atención en dependencia, con un nuevo decreto que unifica el procedimiento para su reconocimiento y más personal para tramitar expedientes. Y en discapacidad, además de reforzarse el servicio, «se ha dado respuesta a una demanda histórica con la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad».

La «apuesta decidida» por avanzar en la igualdad entre islas ha llevado al Gobierno a «aprobar la bonificación al combustible en las islas no capitalinas, además de acciones específicas para garantizar la conectividad y facilitar el acceso a la vivienda».

En cuanto a La Palma, continuó el Ejecutivo, se han aprobado tres decretos que permiten el pago de indemnizaciones a los afectados y se ha mantenido el descuento del 60% del IRPF para los residentes en la isla.

Economía

En materia económica, el Gabinete presidido por Clavijo y con Manuel Domínguez como vicepresidente se felicitó por haber «potenciado» el dinamismo de la economía con un crecimiento del PIB en 2024 del 4,2%, superior a la media nacional (3,5%). Un crecimiento que explica que la tasa de paro se sitúe en el 13,5%, alcanzando el Archipiélago la cifra más baja desde junio de 2007 con 150.704 desempleados. El Gobierno también resaltó que ha «cumplido» su compromiso con los autónomos al aplicar la cuota cero, facilitando así el autoempleo.

La mejora de la productividad es otro de los retos. Así, «se ha fijado el foco en buscar grandes acuerdos para que los canarios no trabajen más horas, sino que cada hora trabajada genere más valor a través del impulso y apoyo a la FP Dual, la eliminación de burocracia y una gestión más eficiente».

En cuanto a la emergencia energética, «se ha logrado negociar con el Estado la tramitación por la vía de urgencia de proyectos para reforzar la generación en las islas con mayor amenaza de apagones». Y también se ha pactado un plan «más ambicioso» para la renovación de la obsoleta planta energética, un concurso ya en marcha con financiación estatal. n