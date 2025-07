DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Pierre llegó a Canarias desde Camerún con un objetivo claro: trabajar para ayudar a su madre y sus hermanos. Hoy, a sus 17 años y tras más de dos años en un centro de acogida para menores migrantes, teme que su permiso de residencia no llegue a tiempo y verse obligado a abandonar el centro sin documentación, sin recursos, y sin un lugar al que ir. Como él, decenas de adolescentes migrantes enfrentan cada año una cuenta atrás silenciosa: la que marca el fin de la tutela del Estado al cumplir la mayoría de edad. «Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida, pero cómo lo vas a hacer si no tienes nada. Muchos chicos tienen que irse [del centro de acogida] al cumplir 18 años, pero no tienen nada, tengo miedo de que esto me pase a mí también», reconoce.

