Dara Santana, ingeniera y experta en aguas y café de especialidad: "El agua es el ingrediente que lo cambia todo"

Dara Santana es ingeniera química experta en aguas y café de especialidad. Su exquisito paladar ha llevado a la grancanaria a trabajar desde Costa Rica a Japón, pasando por Colombia, como formadora y consultora especializada en agua, análisis sensorial y calidad en el café de especialidad. A través de su proyecto Dart Caffeine, desarrolla experiencias educativas y herramientas sensoriales para baristas, tostadores, productores de café y consumidores. Además, su aporte a la gastronomía también incluye su participación como jueza en competiciones nacionales e internacionales de café así como en la divulgación de sus proyectos en numerosos eventos y congresos.

Estudió ingeniería química, ¿por qué trasladó ese conocimiento al mundo del agua y el café de especialidad?

Al venir de una isla estamos muy acostumbrados a prestar atención al agua que consumimos, porque el agua del grifo no suele ser potable. En mi casa siempre hubo distintos tipos de agua. Yo no me lo cuestionaba mucho, pero mi madre sí diferenciaba el agua según su uso. Además, mi tío era muy particular con eso. Cuando íbamos a un restaurante, si no le gustaba el sabor del agua que servían, pedía otra marca. Incluso me hacía catar las aguas, como si fuera una sumiller, pero del agua. Así que, desde pequeña, he tenido ese hábito: ser consciente del tipo de agua que estoy bebiendo, especialmente cuando se trata de consumirla directamente.

¿Qué diferencia puede notar y que otras personas no prestan atención en el agua?

Cuando bebemos agua, necesitamos sentir que nos refresca, que realmente nos hidrata. Esa es la sensación que buscamos. Ahora bien, hay personas que encuentran esa hidratación en aguas muy ligeras, más suaves en minerales, y otras que la perciben en aguas más duras, con mayor contenido mineral, que generan una sensación de saciedad. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, no todas las aguas funcionan igual. Hay aguas que no te llenan antes de comer, mientras que otras pueden hacer que te sientas saciado solo por su composición mineral. Entonces, depende del momento y del uso que le quieras dar, el tipo de agua puede favorecerte más o menos.

"En restaurantes con estrella Michelin elaboramos menús maridados con agua" Dara Santana

¿Cómo lleva estos conocimientos a la práctica profesional?

Realizo consultorías para profesionales de la gastronomía. Incluso, en restaurantes con estrella Michelin elaboramos menús maridados con agua especialmente pensada para acompañar cada plato.

¿Puede influir el agua en el sabor de la comida?

Muchísimo. La gente no suele pensar en esto, pero el agua es el ingrediente invisible que lo cambia todo. Un ejemplo me ocurrió en una consultoría. Estábamos con los jefes de sala y les hice una pequeña prueba con lubina. Les pedí que primero bebieran un tipo de agua, luego comieran lubina. A continuación les di otra agua distinta y otra vez la misma lubina. La diferencia era brutal. Con una, el pescado parecía súper jugoso, elegante; con la otra, la misma lubina sabía más rústica, más tosca. Solo por el agua. Y eso pasa con todo: las infusiones, los caldos, el café…

Precisamente el café es su especialidad. ¿Cómo surge su conexión con esta bebida?

Fue casi casual. Yo estudié ingeniería química y cuando estaba terminando la carrera apareció el café. Primero entró en mi vida a través del agua del café, porque esa era mi obsesión. Pero luego me enamoré completamente del producto. El café me salvó la vida. Hoy todo mi trabajo está enfocado en el café de especialidad. Y desde ahí he podido hacer cosas muy chulas, como trabajar en Japón, China y en fincas en Colombia y Costa Rica, donde ayudamos a mejorar el agua que se usa en el proceso de fermentación del café.

"El sabor del café se transforma. Es como la vida, como el agua: siempre en movimiento" Dara Santana

¿El agua en fermentación?

Sí. El café, como el vino, necesita una fermentación. Este proceso muchas veces se hace en tanques con agua. Y si esa agua no está bien —si está contaminada o si no tiene la composición adecuada— puede cambiar completamente el sabor del café. Incluso puede afectar al puntaje de calidad, que es clave para la exportación. Me refiero a diferencias de tres puntos en una cata, que pueden suponer hasta siete euros más por kilo. En volumen de producción, eso es muchísimo dinero. Y muchas veces, el problema estaba simplemente en el agua.

¿En qué país ha observado que se valora más este nivel de sabor en el café?

Japón, sin duda. Son artesanos de todo y valoran muchísimo la calidad y la precisión. Pagan por cosechas especiales, cuidan el agua, el proceso, cada paso. En cambio, en España somos más de café de volumen. Café rápido, para salir del paso. Nos falta aún cultura del disfrute.

¿Cuál es su favorito?

Mi favorito es el café de filtro, el que se prepara con calma. Me encantan los de Colombia, Panamá y Etiopía, pero no tengo uno preferido. Para mí, lo importante es el momento. Tener un ratito para prepararlo, elegir cuál me apetece, disfrutarlo en silencio. Tengo cafés de todo el mundo en mi casa y, como con el vino, elijo según el día, el humor, el instante.El café nunca deja de sorprenderme. Nunca sabes todo, nunca has probado todo. Incluso el mismo café, un día te sabe de una forma y otro día de otra. Se transforma y eso es maravilloso. Es como la vida, como el agua: siempre en movimiento.