Salvador González Martín: «El maltrato institucional echa a los letrados de oficio»

¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre el estado actual de la administración de justicia?

Está mal dotada, siempre relegada en temas presupuestarios. El último informe del Consejo General del Poder Judicial señala que España necesita 500 nuevas unidades judiciales, de ellas, 38 imprescindibles para Canarias y 12 prioritarias como la vida misma para que el sistema de justicia siga funcionando. Espero que la ley de eficiencia permita dotar de más jueces como necesita la planta judicial para agilizar sus tiempos.

¿Qué consecuencias tienen esas carencias para los ciudadanos?

Pues que la respuesta judicial se ralentiza. Hay procedimientos que tardan dos, tres o cuatro años en resolverse. Una justicia lenta deja de ser justicia, deja de dar respuesta a la ciudadanía y complica la convivencia, la defensa de sus derechos y la confianza del ciudadano en su sociedad y en sus poderes públicos.

¿Cree que con las infraestructuras judiciales de Santa Cruz de Tenerife se alcanzará el pretendido espíritu de eficiencia de la reforma judicial y los juzgados de instancia?

Es una reforma muy necesaria, pero va a requerir de dos cuestiones principales: una, tener instalaciones adecuadas y dos, el expediente electrónico. ¿Pero cómo se va a hacer un tribunal de instancia si los juzgados están repartidos por toda la ciudad? El tribunal de instancia tendrá que tener una sede, no 23. El reto del tribunal de instancia son las sedes, modernas y con capacidad, y tiene que estar listo el 31 de diciembre, por lo que habrá que correr mucho.

¿Qué posición tiene respecto a los paros de jueces y fiscales contra los proyectos legislativos del Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el estatuto de la Fiscalía?

Nuestro posicionamiento desde un principio estuvo claro. El acceso a la carrera judicial y fiscal requiere de una actualización, considerar mejoras es algo sobre lo que podríamos encontrar consenso, pero quizás la forma de hacerlo por parte del Gobierno es lo que puede tener reparo. No tiene sentido que un sistema que ha funcionado durante muchas décadas haya que reevaluarlo y reformularlo sin escuchar a la abogacía y a las asociaciones de jueces y fiscales. El proyecto tiene bondades y cuestiones criticables. Se debe escuchar a todos y debe hacerse por un procedimiento ordinario, no de urgencia.

«El acceso a la carrera judicial y fiscal debe actualizarse, pero con el concenso de todos los implicados»

¿Qué medidas propone para dignificar la labor del abogado del turno de oficio, que trabaja con recursos muy limitados?

Sé que se ha incrementado de forma notable las cuantías del turno oficio en Canarias, que tiene efecto desde el 1 de enero, pero aún no se ha hecho efectivo. Esto debe acelerarse. Que se paguen todas las actuaciones que el abogado de oficio realiza, que muchas no se pagan; que se reduzca su tramitación administrativa; que las labores de mediación y conciliación previas al juicio se abonen y que la nueva ley de justicia gratuita haga sostenible el sistema. No podemos estar siempre reclamando las actualizaciones periódicas de las remuneraciones y se debe acabar con la diferencia entre lo que se paga en un territorio y en otro. El último informe del observatorio deja claro que la justicia gratuita tiene cada vez más demanda pero el número de abogados de oficio se reduce. Esto tiene que ver con el maltrato institucional al abogado de oficio en su retribución, en su consideración, y todas las tramitaciones a las que se le obliga.

¿Qué le parece que en Canarias se haya acordado aumentar las minutas de los abogados del turno para primar la mediación y conciliación?

En la condición humana está el conflicto y al conflicto hay que buscarle solución, y cuanto antes mejor. Tiene todo el sentido que se abonen minutas más altas si un conflicto se resuelve antes de llegar a juicio porque se generarán menos gastos en la administración. Se le ahorra dinero a los ciudadanos, se genera paz social y se rebaja el nivel de litigiosidad. Todo esto es correcto siempre que no suponga un freno al acceso a la tutela judicial efectiva que es otro derecho fundamental de todo ciudadano.

¿Está el sistema judicial preparado para dar respuesta rápida y justa a las personas migrantes que llegan a Canarias?

Hay muchas deficiencias y tenemos que ponerle solución. Los abogados están muy implicados aún cuando hay servicios que no paga el turno de oficio. Reclamamos que el trato y la asistencia sean adecuados porque muchas veces el sitio donde se presta no lo es o el tiempo de la entrevista no es suficiente. Una asistencia jurídica no es firmar un papel, es tener un tiempo de calidad y una comunicación verdadera con intérprete y con todas las garantías.

Faltan intérpretes y personal especializado. ¿Qué consecuencias tiene esto en la práctica para los derechos de los migrantes?

La justicia requiere de una infraestructura de derechos. Una justicia que no puede otorgar una defensa diferente a cada migrante, que no se da tiempo para practicar diligencias como debe, que no se permiten entrevistas personalizadas con cada uno de ellos, lesiona sus derechos. La justicia es como la carretera de los derechos: si no se dota de medios, no podremos transitarla.

«El Estado no siempre cumple con los derechos de los menores no acompañados»

¿Cree que el Estado cumple con su deber de garantizar una asistencia jurídica adecuada a los migrantes, a menores no acompañados y a quien pide asilo?

No siempre cumple de forma correcta o como debiera. Es necesario que la atención sea de calidad, que se distinga cuando una persona tiene derecho a pedir asilo de cuando no; que se le dé la oportunidad para entender la trascendencia jurídica de sus actos y cómo va a afectar al resto de su vida. Los menores tienen derechos en cuanto a su imputación penal que no se les está reconociendo. Hay casos que no se atienden debidamente por falta de tiempo y recursos. No se dota de medios a una justicia del primer mundo para atender una situación que ya no es coyuntural sino estructural. Hay que tener una estructura sólida para defender unos derechos humanos mínimos.

¿Cómo valora la labor de los abogados de oficio en zonas de presión migratoria como Canarias?

De una forma extraordinaria. He estado reunido con un grupo de ellos y he visto la voluntad y las ganas que ponen, pero también aflora la frustración por las difíciles condiciones en las que hacen las asistencias. Deberían tener un reconocimiento especial porque muchas veces ponen dinero de su bolsillo porque lo que se les paga no llega ni para pagar gastos. Sacan tiempo de donde no lo hay y, pese a todo, siempre cuidan que la asistencia sea la mejor posible. Como sociedad tenemos una deuda con todos ellos y sobre todo con los que se dedican a las personas más vulnerables, entre las que sin duda están las que llegan a nuestras costas.

¿Qué responsabilidad tiene Europa en este contexto? ¿Cree que se deja sola a la abogacía española frente a esta realidad migratoria?

Se está produciendo una tensión política en una Europa que hasta ahora ha sido el caparazón que engloba la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Hasta hoy los tribunales europeos son respetuosos con los derechos humanos, con los migrantes o con los menores. Tenemos que felicitarnos y seguir apoyando esa posición de Europa. Pero tenemos que exigir que se dote de recursos a zonas especialmente estresadas como Canarias.