Sobrevivir al cupo catalán

Sus señorías son —existe constancia documental— seres humanos y como todos los seres humanos también sueñan con las vacaciones. Así que en su mayoría —no, por supuesto, todos— viven instalados en cierto estrabismo, con un ojo puesto en Madrid, para comprobar si Pedro Sánchez agoniza o resucita —últimamente parece que compagina ambas actividades— y con otro en Canarias, a ver si un día se celebra la última comisión y todos a casa, a la playa, al monte, a Tombuctú. Este martes un diputado del PP aseguraba en los pasillos que los diputados del Parlamento de Canarias son de los que más trabajaban en España, y de inmediato se fue a tomar un café y medio de tortilla con mahonesa. Sería más o menos las once y media.

Nada ha cambiado en los dos últimos años pero comienza a ser perceptible cierta transformación conductual. El cambio consiste, básicamente, en que el PSOE parece convencido de que obtendrá mayoría absoluta en las autonómicas de 2027. Lo divertido es que, según todas las encuestas, el único socio gubernamental del que podría disponer el PSOE es Coalición Canaria. A su izquierda —como en la película El sexto sentido— solo se ven muertos, en particular, los predifuntos de Nueva Canarias, al que los avances demoscópicos más favorables no les conceden más de tres diputados.

En los primeros compases de la legislatura el PSOE intentó cierta delicadeza con los coalicioneros y las críticas más duras se centraban en el PP. Ahora el principal objetivo es CC y el presidente del Gobierno Fernando Clavijo. Incluso se utiliza al Partido Popular para zurrarle más y mejor a Clavijo, quien incomprensiblemente no destituye a los consejeros del PP para quedarse sin mayoría parlamentaria y debiéndole día a día la supervivencia al PSOE. Sería interesante que los socialistas pusieran un ejemplo de un presidente que rompe con sus socios para quedarse en minoría el resto de la legislatura a merced de los viejos y nuevos opositores y para no solucionar absolutamente nada.

Poli Suárez le quita la etiqueta del vestido a Nieves Lady Barreto, durante el pleno. / María Pisaca Gámez

Un chiste contra el PSOE

Todo en el PSOE parece un chiste. Un chiste —por supuesto— contra el PSOE. Los aciertos en su labor de análisis crítico del Gobierno —los tiene— quedan diluidos en el apocalipsis zombi que denuncian pleno tras pleno la madura presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro, y el joven portavoz, Sebastián Franquis. El veterano socialista tomó de nuevo la palabra, en su habitual pregunta al jefe del Ejecutivo, para desarrollar monólogo que definía a Canarias como un infierno donde arden los isleños sin sombra de alivio o esperanza. El país está a punto de hundirse en el océano.

Como no hay foniatra que lo remedie, Franquis subrayaba su casi incomprensible algarabía con el brazo, como un director de orquesta que se dirigiera a sí mismo y a ratos no consiguiera recordar la partitura. Su señoría tal vez podría aprovechar su intervención para hacerle una pregunta al presidente. Una pregunta concreta para luego intentar desollar la respuesta. Pero Franquis está convencido de que su mejor opción es dedicar cada quince días una perorata catastrofista en la que incluso tiende a repetir las mismas frases. «Usted no tiene estrategia, usted no tiene plan, usted no tiene liderazgo», le soltó a Clavijo, quién por una vez, ligeramente exasperado, calificó a los socialistas de desvergonzados. Paradójicamente, el grupo parlamentario socialista casi pareció agradecer el desaire, porque desde CC, ciertamente, se hace poquísimo caso a Franquis.

Una Bette Davis de colores vivos

Fierro cuenta con más recursos melodramáticos, aunque es habitualmente contenida; más o menos como Bette Davis, pero vestida con colores vivos. A Fierro le gustan los rojos, añiles y naranjas; para el Gobierno, obviamente, prefiere el negro.

Sebastián Franquis, durante su intervención, observado por Nira Fierro. / María Pisaca Gámez

En algunas intervenciones anteriores, algunos oradores del PP, como Luz Reverón, se habían referido a Ángel Víctor Torres, como firmante, en representación del Gobierno español, del primer documento sobre el que se negociará el cupo catalán. Reverón mostró la foto de la firma y algunos compañeros suyos susurraron (estentóreamente) la palabra infamante:

—Traidor, traidor, traidor...

Reverón enseñaba la foto, en fin, como quien muestra una pistola humeante, y también como con asco, como si no quisiera tenerla entre los dedos para no sufrir arcadas, y los socialistas se irritaron mucho, aunque algún diputado que otro se preguntaba —con razón—por qué no había firmado el acuerdo María Jesús Montero, la responsable de Hacienda, y, en cambio, habían mandado a algo tan incómodo al bueno de Torres. Quizás por eso: porque Montero no quería y porque Torres sabe moverse en situaciones incómodas gracias a su campechanía terrestre y a su cortesía natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial.

Irresponsabilidad asombrosa

Lo cierto es que todo estaba ya lo bastante caldeado para que Fierro saliera a escena irritada e incluso desaforada, porque era el Gobierno de las dos derechas quien ponía en peligro, con su praxis cotidiana, a una sanidad pública destartalada, a una educación a la que se retrae recursos, a unos servicios sociales colapsados y un largo etcétera de un Armagedón que han montado CC y PP en apenas dos años. Pocas veces se ha visto más furiosa a la dirigente socialista, para la que la «financiación singular» catalana es casi una anécdota y no supone ningún riesgo para la debida atención financiera de Canarias. Eso es lo más grave.

Clavijo responde a Franquis, durante el pleno. / María Pisaca Gámez

Se me antoja que la inmensa mayoría de los diputados socialistas no han tenido diez minutos para estudiarse las consecuencias del nuevo modelo catalán ni han revisado las cifras ni han hecho un miserable cuadro comparativo. Nada de nada. El PSOE canario no tiene ninguna propuesta de financiación de la Comunidad capaz de ser conciliado con lo reclamado por ERC. Y no la tiene porque no puede existir ni conceptual ni técnicamente. Es una irresponsabilidad asombrosa. Pero sobre todo es el patético resultado de la ciega obediencia eclesiástica a la dirección federal del partido y, más concretamente, de la voluntad de Pedro Sánchez y su estrategia de poder.

Pacto político y social

Desde un punto de vista estrictamente político lo más interesante del pleno consistió en el anuncio del presidente Clavijo de buscar y consensuar un pacto político y social «lo más amplio posible» para rechazar el avance de un proyecto de cupo catalán «con el que Canarias saldría perdiendo sin lugar a dudas, debilitando y deslegitimando además todo el sistema de financiación autonómica». Clavijo se dirigió a todos los grupos parlamentarios, sin excluir al menos formalmente al PSOE, con el objetivo de afrontar esta grave situación con la unidad política y la participación de todos, pero su intención es igualmente buscar adhesiones y apoyos de toda la sociedad civil canaria, y no solo entre las organizaciones empresariales y sindicales.

Todos los contactos empezarán ya y quizás se articule una plataforma que se presentará en los primeros días de septiembre. Será interesante la actitud que tome la izquierda. Si el PSOE prefiere sus siglas. Si Nueva Canarias recuerda que es un partido nacionalista.