CC huye de la dicotomía PP-PSOE y avisa que apoyará iniciativas, no siglas

Coalición Canaria (CC) termina el curso político en las Cortes con un aviso a navegantes: no garantiza el voto a Pedro Sánchez y negociará cada votación, como hace Junts.

La diputada nacionalista Cristina Valido y el senador Pedro San Ginés hicieron ayer un balance de medio mandato de la legislatura que CC ayudó a comenzar a finales de 2023 al permitir la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la agenda canaria pactada con el PSOE. Ambos se mostraron muy críticos por la forma en la que el Gobierno central encara las negociaciones políticas en el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría y depende de sus socios de investidura pero solo pacta con Junts.

Por ese motivo, Valido denunció ayer que en las Cortes y el Senado hay una «carrera», en la que CC no entrará, por ver quién gana más votaciones, y lo que «menos les interesa» a los dos grandes partidos es el contenido de las propuestas.

En cambio, CC «peleará por los intereses de la ciudadanía de las Islas» sin importar qué siglas políticas están detrás de cada propuesta. Primarán los contenidos frente al partido que impulse cada iniciativa durante el tiempo que resta de mandato, ya sea seis meses, un año o dos años.

La diputada y el senador nacionalistas apelan a la sociedad para lograr más escaños en las futuras Cortes

En este sentido, Valido criticó el concierto con Cataluña que Moncloa negocia con los diputados independentistas y posconvergentes de Junts, porque «la financiación hay que negociarla en una mesa con todas las comunidades autónomas», y recordó que en la Constitución se establecen las herramientas necesarias para negociar la financiación y que todos los territorios tienen que estar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «Ahí es donde hay que negociar, y no en despachos cerrados a cambio de gobiernos o alcaldías, porque no se puede trasladar al resto de territorios la situación de Cataluña, y mucho menos al nuestro, por lo que cuando se hable de financiación autonómica deben estar presentes todos los territorios del Estado y no solo uno», afirmó.

En cuanto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, hizo hincapié en que Sánchez está obligado, después de dos años, a «demostrar que se puede gobernar el resto de la legislatura, para lo que resulta clave tener una cuentas».

«Queremos la tranquilidad de que si se pretende seguir hasta 2027 se puede gobernar, y tenemos derecho a saber qué se recoge en los presupuestos, que son una obligación constitucional, para analizar cómo se pretende gobernar, porque no tiene sentido estar en el gobierno por estar y gobernar por decreto», manifestó la representante de CC en la Cámara Baja.

En este contexto, Valido pidió una reflexión a la sociedad canaria «acerca de la importancia de que Coalición Canaria tenga más votos en las Cortes para así ser más decisivos, pues tener grupo parlamentario propio cambiaría las cosas», como a su juicio demuestran los representantes de Junts y ERC, ya que «ambos negocian una financiación singular y sacaron adelante la amnistía; si CC tuviera el mismo número de diputados, los jóvenes de las Islas, por ejemplo, podrían disfrutar el bono joven en las mismas condiciones que los del resto del Estado». «Canarias tiene que entender que su futuro depende de su peso en el Congreso», concluyó.

Por su parte, San Ginés subrayó que «es cierto que aún queda mucho por conseguir, pero también hay avances importantes que no estaban inicialmente en la agenda canaria y que hoy son logros reales gracias al papel que ha jugado Coalición».

380 iniciativas

El senador mencionó hitos como «la aceptación del 60% en el IRPF, la gratuidad del transporte público, las subvenciones a Salvamento Marítimo o la reforma de la ley de extranjería», aunque criticó que esta última «sigue sin cumplirse, porque Canarias continúa sola frente al reto migratorio». «Ni se aplican los traslados de menores, ni se cumple la sentencia, ni se hace cumplir la ley; la actitud del Gobierno es lamentable y no deja otra esperanza que la justicia», aseguró el senador.

Valido recordó que el trabajo de ella y del senador «consiste en dar visibilidad a Canarias en las Cortes, lograr que se hable de Canarias y que se piense en Canarias cuando se legisla». «Somos un territorio diferente y necesitamos medidas singulares. Esto es muy difícil de entender fuera de las Islas, y por eso es tan importante que haya una voz canaria clara en Madrid» recalcó. En estos dos años, CC defendió 270 iniciativas en el Congreso y 111 en el Senado.