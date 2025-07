«No entiendo la negativa a una tasa por pernoctación»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que presidió el Gobierno de Canarias durante cuatro años –de 2019 a 2023– sin llegar a implantar ningún recargo turístico, se muestra ahora convencido de la necesidad de establecer una tasa por pernoctación en el Archipiélago. «No entiendo la negativa», afirmó con rotundidad ayer durante el Encuentro Informativo organizado por Prensa Ibérica en Canarias, en el que animó al actual Ejecutivo regional a abrir una negociación seria con empresarios y sindicatos para pactar su implantación en las Islas.

Torres no dio el paso durante su mandato, porque, según explicó, no se dieron las circunstancias. La pandemia de covid llegó en marzo de 2020, lo que provocó una caída abrupta del turismo y la recuperación de las cifras no se alcanzó hasta finales de 2023, cuando el pacto de las Flores ya no estaba en el Gobierno. «La pandemia nos golpeó donde más nos dolía, en el turismo», recordó.

Elena Máñez y Agustín Manrique de Lara se saludan antes de entrar. / José Pérez Curbelo

El expresidente canario aprovechó que le preguntaron por el turismo y las manifestaciones sociales de los últimos meses para recordar que la frustración social por el acceso a la vivienda es hoy uno de los grandes problemas de las Islas. «Hay jóvenes que no se pueden emancipar y tienen que seguir viviendo con sus padres. Es dramático», aseguró. Y lamentó que el crecimiento constante del número de turistas no se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida de la población. «La gente ve que vienen más turistas, pero sus problemas siguen igual», aseguró.

Criticó, además, el plan trazado por el actual Gobierno canario, al optar por modificar la legislación turística, lo que –dijo– ha generado un efecto llamada en el alquiler vacacional y ha encarecido aún más el acceso a la vivienda. En ese sentido, pidió responsabilidad institucional y diálogo social para afrontar la situación.

Torres comparó las manifestaciones convocadas en la actualidad por la plataforma Canarias tiene un límite con las marchas contra las prospecciones petrolíferas. Y se paró a analizar el apoyo institucional en unas y otras. «Antes iban los presidentes de los cabildos en la cabeza de las protestas y ahora no hay apoyo institucional, y aun así salen decenas de miles de personas», alertó y volvió a insistir en la importancia de sentarse a negociar una tasa. «Uno no deja de ir a un sitio por pagar una tasa, no afecta de forma negativa», concluyó.