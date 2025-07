Las dos caras del PP

Las prioridades de Alberto Núñez Feijóo están muy lejos de Canarias y en asuntos ajenos al interés general de las Islas o de reforzar el liderazgo de su 'barón' canario, Manuel Domínguez. La dirección nacional del PP no se plantea nada que no sea provocar derrota tras derrota en el Congreso del Gobierno que preside Pedro Sánchez para forzarle a convocar elecciones anticipadas antes del año 2027 con independencia de que, por el camino, arrase con propuestas que benefician al Archipiélago.

Feijóo mira a la Moncloa y no a los saturados centros de menores migrantes no acompañados que están hacinados en el Archipiélago, tampoco visualiza la emergencia energética en la que están inmersas las Islas, susceptibles de volver a tener ceros energéticos como los que dejaron en mayo y junio sin luz a La Palma.

Aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la cúpula orgánica de CC intentan salvar de la quema a Domínguez y atemperar las críticas hacia esta copia política de la novela ‘Doctor Jekyll y Mister Hyde’, lo cierto es que el secretario de Organización de los nacionalistas, David Toledo, lo dijo bien claro cuando el PP nacional tumbó el martes el decreto antiapagones: «votaron contra Canarias, como lo hicieron cuando no apoyaron la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería».

Esta 'traición' a los intereses generales de las Islas es aún mucho más llamativa, pues el decreto gubernamental que salió derrotado en las Cortes incluía medidas dictadas desde Canarias, curiosamente, por el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, que milita en las filas conservadoras: agilizar la instalación de baterías portátiles de emergencia para evitar ceros energéticos.

Guaguas y tranvía gratis

No ha sido la única vez en que la facción gallega del PP pasa por encima del bando canario. El año 2025 se inició con el voto en contra del PP al decreto ley ómnibus que incluía la prolongación de la gratuidad del transporte público –guaguas y tranvía– en las islas y que mantuvieran las ayudas a La Palma para ayudar a su recuperación económica y social tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Dos reivindicaciones incluidas en la agenda canaria que en su momento también firmó Feijóo, hasta el punto de que la diputada nacionalista Cristina Valido recriminó a los conservadores que «por intereses partidistas arriesguen medidas que son necesarias para millones de familias».

El tándem Feijóo-Tellado no solo tumbó en julio de 2024 el primer intento de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que todas las autonomía pudieran acoger a los casi 6.000 niños y niñas migrantes sin progenitor a los que cuida en solitario Canarias. Incluso a pesar de los esfuerzos de Domínguez para que Tellado –que el pasado otoño aún era portavoz parlamentario del PP– se sentara a negociar con los gobiernos central y canario –que, no hay que olvidar, vicepreside el PP– para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería no inmutaron al líder nacional, más preocupado en esos momentos de otros asuntos de la crispada política nacional –el fiscal general del Estado, el exministro José Luis Ábalos, la esposa del presidente, Begoña Gómez, o el hermano del inquilino monclovita– que a dar vía libre al reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. Las presiones de Domínguez y del propio Clavijo, no surtieron efecto ni hace un año ni ahora.

Volvieron a votar en contra un año después –en abril– de esa modificación legal y desde la sede de la calle Génova no solo se alientan los recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma, sino que se boicotean las reuniones de las conferencias de Infancia para poder poner en marcha el protocolo de acogida en territorio peninsular. La propia consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, recriminó a los conservadores «la falta de respeto mostrada hacia Canarias».

Durante dos años, el PP mantiene un doble discurso, tiene dos caras: participa de un Gobierno que reclama solidaridad y políticas sustanciales para las Islas y guarda silencio ante la estrategia de la dirección nacional que dinamita la concreción de esas propuestas en normas legales. Una situación que, aunque irrita a CC, tampoco va a suponer que la sangre llegue al río porque, como sentenció un dirigente nacionalista, "al final esto demuestra que solo se logran las reivindicaciones cuando CC es vital en Madrid, por lo que esperamos que esa evidencia vuelva a evidenciarse en un respaldo electoral".