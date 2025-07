Sánchez se refugia en Lanzarote y también repiten Illa y Marlaska

Agosto está a la vuelta de la esquina, lo que desde hace algunos años se traduce en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara las maletas para su viaje a Lanzarote. Está previsto que el líder del Ejecutivo central se traslade el próximo fin de semana, el primero del mes, a la isla de los volcanes para disfrutar de unos días de vacaciones en La Mareta como lleva haciendo con su familia desde el verano de 2020. La residencia ubicada en la localidad turística de Costa Teguise permite al presidente disfrutar de unos días de privacidad en un enclave de ensueño junto al mar. Además, este año vuelve a coincidir en la isla con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente catalán, Salvador Illa, como ocurrió el año pasado.

Sánchez regresa a Lanzarote en un contexto político especialmente tenso. Con varios casos de corrupción salpicando al PSOE, un Congreso fragmentado que dificulta la aprobación de leyes -incluidos los Presupuestos Generales-, el debate abierto sobre la financiación singular de Cataluña y el auge de la derecha que presiona para que se adelante la convocatoria de elecciones generales. El presidente busca en Lanzarote un paréntesis de calma. En medio de esta tormenta política, la residencia en Costa Teguise vuelve a presentarse como su refugio habitual para desconectar y recargar fuerzas.

"Persona non grata"

Aunque su presencia no es bienvenida por todos en la isla. El propio presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha llegado a afirmar que ha pedido al rey Felipe VI que no permita más a Sánchez pasar sus vacaciones en la residencia de La Mareta. Unas declaraciones llamativas, especialmente porque obvia que la conocida como Casa del Rey fue cedida por la Corona a Patrimonio Nacional y, por tanto, su uso depende del Gobierno central. El clima político en torno a la visita del presidente no es precisamente apacible. Esta misma semana, el PP se vio obligado a retirar en el Cabildo de Lanzarote una moción que proponía declarar a Pedro Sánchez «persona non grata» en la isla. La propuesta generó tensión, pero fue retirada después de que los servicios jurídicos advirtieran que el Cabildo no tiene competencias para hacer ese tipo de declaraciones, lo que zanjó el intento en el plano institucional, aunque no en el político.

Este es el sexto verano que el líder del Ejecutivo pasa en la isla de los volcanes, pero es la octava vez que se aloja en la residencia desde que ocupó el cargo. La primera vez fue en octubre de 2018 cuando acudió a los actos de homenaje al escritor José Saramago con motivo del vigésimo aniversario de su consecución del Premio Nobel de Literatura y los veinticinco años de su llegada a la isla de los volcanes. Tras una década cerrada, esta casona que construyó el rey Hussein de Jordania abría sus puertas para hospedar a al líder socialista. Esa misma Navidad Sánchez volvió a La Mareta con su familia e incluso fue fotografiado dándose un baño junto a la residencia. Un momento, que dio la vuelta al mundo.

Ese verano quiso volver, pero varios factores se lo impidieron. El socialista seguía al frente del Gobierno en funciones debido a que el Congreso rechazó su investidura el 25 de julio tras las elecciones de abril, y tampoco pudo ser investido antes del plazo constitucional para formar gobierno. Lo que forzó la convocatoria de nuevas elecciones generales el 10 de noviembre de 2019. Pero tras ese año, no ha fallado en su cita. No le frenó ni la pandemia, ni la crisis, ni la inflación, ni la guerra en Ucrania.

Actividad política

Aunque oficialmente se trate de un periodo de descanso, las vacaciones de Sánchez en Lanzarote no siempre han estado exentas de actividad política. En varios veranos, el presidente ha aprovechado su estancia en La Mareta para reunirse con líderes institucionales de las islas, especialmente cuando coincidían con presidentes autonómicos de su mismo partido, como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, también ha mantenido encuentros con dirigentes de otras formaciones, como el pasado año, cuando se trasladó a La Palma para reunirse con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y supervisar el avance de la reconstrucción tras la erupción volcánica. Eso sí, la crisis migratoria, que lleva sufriendo Canarias desde 2020, no ha empujado al presidente a dedicar un rato de sus vacaciones a la visita de centros de acogida o demás recursos involucrados en la gestión del fenómeno a pesar de las múltiples críticas al respecto. Por el momento, el Ejecutivo autonómico no tiene constancia de ninguna petición de reunión durante la estancia del presidente en Lanzarote. En estos casos, corresponde a Moncloa realizar el ofrecimiento, algo que -al menos hasta ahora- no se ha producido.

Más allá del descanso, las vacaciones de Sánchez en Lanzarote incluyen paseos relajados y cotidianos por rincones de la isla. Es habitual verle disfrutar de mañanas de mercado, especialmente en el tradicional mercadillo de Haría, donde ha sido fotografiado varias veces caminando junto a su esposa, interesándose por los productos locales y accediendo a fotografiarse con vecinos y turistas. En más de una ocasión ha estado acompañado por Salvador Illa, con quien se paseó en 2024 entre puestos de vino dulce, queso y libros regionales. Fuentes cercanas también indican que dedica las mañanas a la práctica de deporte, sobre todo a montar en bicicleta, en entornos naturales y las tardes a la lectura.

La Mareta es un complejo de más de 30.000 metros cuadrados que, como todo en Lanzarote, no escapa al influjo del artista local e internacional de la isla, César Manrique, que la diseñó y la decoró. Por Lanzarote ya está también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que posee casa en Famara, donde ha fijado su segunda residencia