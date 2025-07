CC tiende la mano a la ‘nueva’ NC, pero crece la brecha con los renovadores

División de opiniones en los sectores nacionalistas tras el congreso de Nueva Canarias (NC) y la designación de Luis Campos como nuevo líder de la formación. Coalición Canaria ofrece su «mano tendida» para encauzar un espacio de diálogo con el secretario general de los canaristas. Sin embargo, la brecha abierta tras la salida de los renovadores de NC se ha agudizado tras el cónclave del fin de semana ya que al calificativo de «pantomima» lanzado por Teodoro Sosa se ha unido Óscar Hernández, que tilda el congreso de la formación y la elección de Campos de «tomadura de pelo» y le acusa de equiparar a Primero Canarias con Vox por no invitarles al congreso y por sus declaraciones sobre la negativa a dialogar con «tránsfugas».

Los dirigentes de CC se han mostrado prudentes sobre los resultados del cónclave de NC que ha supuesto una renovación parcial del partido ya que Luis Campos y Carmen Hernández son los nuevos líderes de la formación pero en la Ejecutiva seguirán estando Román Rodríguez y Carmelo Ramírez. El secretario general de CC y presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, escribió en su cuenta de X: «Mi enhorabuena a Luis Campos por esta nueva etapa como secretario general de Nueva Canarias y mi mano tendida para seguir construyendo puentes que den respuesta, desde el diálogo y el consenso, como hacemos en Canarias, a los grandes desafíos de esta tierra».

En la misma red social también se pronunció el secretario de Organización de CC, David Toledo, que también felicita a Campos por su nombramiento y añade que «Canarias necesita unidad. Espero que nos encontremos en el camino».

Fuentes del partido nacionalista recuerdan que en el reciente congreso de CC se aprobó una resolución defendiendo la necesidad de la unidad nacionalista para ir en una candidatura conjunta a las elecciones generales, con el fin de contar con un grupo fuerte de diputados canarios en el Congreso. La formación nacionalista echa de menos que NC no hablara tanto de unidad del nacionalismo sino de las fuerzas de izquierda, por lo que aguardarán a que la nueva dirección de la formación canarista marque su estrategia para las próximas convocatorias electorales y cuál es la autonomía real que tendrá Campos para dirigir el partido tras 20 años de liderazgo de Román Rodríguez, que seguirá en la dirección.

Enfado y decepción

Mientras CC navega en una posición de evitar la confrontación hasta comprobar por dónde irá la nueva dirección de NC, los resultados del congreso y las posteriores declaraciones de Campos han soliviantado a los líderes de Primero Canarias Municipalistas, la formación surgida de la ruptura interna de NC. A las pocas horas de finalizado el cónclave el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo, Teodoro Sosa, tachó el mismo de «pantomima» porque «todo cambia para que todo siga igual».

El presidente de la gestora de la formación, Óscar Hernández, no esconde su «decepción» y malestar por el resultado del congreso y por las manifestaciones de Campos. En el partido municipalista ha sentado muy mal que la dirección de NC no tuviera ni siquiera la deferencia de invitarles a la clausura del cónclave. «Nos ponen a la misma altura de Vox, mal comienzo para posibles encuentros en el futuro», advierte Hernández.

«El resultado del congreso no ha sido otro que el que anunciamos desde el minuto uno, no hubo nunca voluntad real de la dirección de dar un paso a un lado y la demostración es como ha quedado el esquema de la dirección, en la que cambian algunas caras para nuevos puestos pero la estructura es la misma. Nos hicieron quedar como culpables por no respetar los órganos internos del partido para llevarnos a un comité ejecutivo en el que controlaban la votación a sabiendas de que íbamos a perderla, el tiempo les pondrá en su sitio», añade el regidor de Agüimes.

El enfado de Hernández con Campos es mayúsculo por sus declaraciones nada más terminar el cónclave y las de ayer en varios medios de comunicación. El nuevo secretario general de NC indicó que «ahora no es el momento de hablar con tránsfugas» y marcó como prioridad del diálogo con otros partidos hacerlo con las formaciones que están en el espectro del nacionalismo de corte progresista y con partidos de izquierda. «Ponernos a la altura de Vox para negarse a dialogar llamándonos tránsfugas demuestra rabia, odio y enfado, más propio de un análisis psiquiátrico que político», critica Hernández, que recuerda cuando Román Rodríguez y Carmelo Ramírez se fueron de CC en 2005 pero mantuvieron sus cargos públicos en el Parlamento y en el Cabildo, respectivamente: «Se les olvida los detalles sutiles para acusar con el afán de hacer daño», añade.

Negociaciones

Óscar Hernández se siente «decepcionado» personalmente con el nuevo líder de NC porque «resulta que es más drástico en sus declaraciones que el anterior presidente, tiene poco sentido que haya un inicio de relaciones futuras cuando se insulta de esta manera, no tiene explicación que los que fuimos compañeros tantos años y que éramos ejemplos de gestión ante la ciudadanía ahora se nos ponga a la misma altura que la extrema derecha y no quieran saber nada de nosotros, son ellos los que están levantando el muro».

En las negociaciones internas que mantuvieron durante cerca de un año la anterior dirección de NC y los representantes de los renovadores se puso sobre la mesa por parte de los críticos el nombre de Luis Campos como sustituto de Román Rodríguez y un representante renovador en la secretaría de Organización. «Al final nos echaron a nosotros, Luis Campos es el líder pero son los mismos quienes seguirán controlando cómo se debe llevar la política en Canarias», cuestiona el dirigente de Roque Aguayro ante la presencia en la Ejecutiva de Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.