Este fue el rey que plantó cara a la conquista en Canarias

En el silencio de los barrancos y los valles cubiertos de neblina del norte de Tenerife, hay un nombre que nunca se ha borrado: Bencomo. Mencey de Taoro, bisnieto de Tinerfe el Grande y símbolo eterno de la resistencia guanche frente a los conquistadores castellanos.

Su historia no solo se encuentra en los libros, sino también en las piedras, en las cuevas que fueron su morada y en los ecos que aún resuenan desde lo alto de La Orotava.

Fue guerrero, estratega y padre. Fue también, según la tradición oral, el último gran rey que hizo temblar a los conquistadores. La suya es una leyenda de fuego y tierra que marcó para siempre la memoria de Canarias.

“Ejerció un papel importantísimo”

Así lo afirma el historiador y divulgador Luis Cabrera, más conocido en redes como @historiaparagandules, quien ha difundido la historia de Bencomo desde una mirada cercana y pedagógica.

En uno de sus vídeos, cuenta con emoción: “Bencomo nació hacia 1423 y fue bisnieto de Tinerfe el Grande, el último que gobernó toda la isla antes de que se dividiera en nueve reinos llamados menceyatos”.

Cabrera destaca que Bencomo asumió el liderazgo del menceyato de Taoro siendo joven, un territorio fértil que abarcaba buena parte del norte de Tenerife. “Con la llegada de las tropas castellanas, se convirtió en el líder de los bandos de guerra: una alianza de cinco menceyatos del norte para resistir la conquista”.

Luis Cabrera subraya que fue Bencomo, junto a su hermano Tinguaro, quien comandó la primera gran victoria contra los conquistadores: “Lograron una destacada victoria en mayo de 1494 en la primera batalla de Acentejo. Pero un año después, en la batalla de La Laguna, la suerte no le acompañó y murió luchando en el campo de batalla”.

“Su hijo Bentor asumió el cargo y, como su padre, luchó hasta el final por defender Tenerife”, añade el historiador.

Mencey Bencomo / Christian Koppchen

El mencey rebelde

Según las fuentes históricas, Bencomo nació alrededor del año 1423 y gobernó el menceyato de Taoro, considerado el más poderoso de la isla en ese momento. Era conocido por su carácter decidido y por su capacidad de liderazgo. Algunos cronistas de la época lo describen como “el gran rey” para los castellanos.

En 1494, Alonso Fernández de Lugo desembarcó con sus tropas en las costas de Anaza con el objetivo de conquistar Tenerife, tras haber tomado La Palma. Fue recibido por una isla dividida, pero aún orgullosa. Lugo ofreció a Bencomo la paz a cambio de someterse a los Reyes Católicos, pero el mencey lo rechazó.

Bencomo no solo rechazó la rendición. Reunió a los menceyes de Tacoronte, Tegueste, Icod y Daute y formó con ellos una alianza militar para la defensa de la isla: los conocidos bandos de guerra.

La batalla de Acentejo fue su mayor victoria. Emboscó a los castellanos y los obligó a huir. Fue una de las peores derrotas sufridas por España durante su expansión en las islas.

La muerte en Aguere y el legado eterno

En noviembre de 1495, los conquistadores regresaron mejor armados. Esta vez, Bencomo decidió enfrentarlos en campo abierto, en Aguere, La Laguna. Dividió a su ejército en tres grupos: él mismo lideraba el centro, Acaimo de Tacoronte el ala derecha y su hermano Tinguaro el ala izquierda.

Tras horas de combate, las tropas guanches fueron vencidas. Bencomo fue gravemente herido y murió en la batalla. También falleció Tinguaro. Su hijo Bentor heredó la corona de Taoro y continuó la lucha hasta su trágico suicidio en lo alto del Risco de Tigaiga, para no rendirse ante los invasores.

La cueva del mencey

Aún hoy puede visitarse una cueva situada en la frontera entre La Orotava y Santa Úrsula, que según la tradición, fue una de las residencias de Bencomo. Desde allí, con vistas al valle, se ha colocado una placa que recoge su célebre grito de guerra: “Jamás me he sometido a otro hombre como yo. Libre he nacido y así viviré siempre”.

La cueva está compuesta por dos grandes cuerpos naturales que se comunican entre sí, y forma parte de los espacios de memoria histórica de la isla.

El caso de Bencomo no es solo el de un caudillo indígena más. Fue estratega, diplomático, padre, y símbolo de unidad. Según se ha documentado, antes de la llegada castellana, mantuvo conflictos con otros menceyes, pero consiguió firmar alianzas para proteger a su pueblo.

Cada 14 de noviembre, hay quienes miran hacia La Laguna recordando la batalla de Aguere. Hay quienes caminan por los senderos de La Orotava sabiendo que allí, en lo alto, vivió y murió un hombre que fue rey por derecho propio.